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    Венгер, Мората и еще 6 неудачников евросезона


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    Голосов: 13
    20.05.2018 15:35
    Они нас сильно расстроили.

    Арсен Венгер

    Осознайте и примите: больше никаких шуток про пуховик на «Эмирейтс». Кто-то ликует, что период стагнации наконец-то закончился, и команда задышит с новым тренером. Кто-то из болельщиков до сих пор молится на француза, вспоминает золотые годы и плачет. Но штука в том, что за светлой памятью об Арсене действительно нужно лезть вглубь эпохи.

    Он тащил «Арсенал» с 1996 года и ушел, но совсем не по-чемпионски. В последнем сезоне француз облажался в небудничном даже для себя масштабе. Несколько статистических пуль: клуб 13 раз проиграл, занял шестое место в АПЛ, набрал 63 очка и пропустил 51 гол – это худший год «Арсенала» при Венгере и подходящий момент для отставки. Но подходящие моменты бывают разные. Фергюсон не даст соврать.

    Венгер

    Марио Гетце

    Четыре года назад его гол сделал немцев чемпионами мира. На турнир в России золотого мальчика не заявили.

    Недавно полузащитник растолстел и выпал на долгий срок из-за проблем с метаболизмом, но ЧМ-2018 он пропустит не по состоянию здоровья. Гетце просто сдулся и уже не тянет. Испарились принципиально важные для его позиции качества – скорость и дриблинг. Помните, немца на полном серьезе сравнивали с Месси? Сейчас это вызывает ухмылку.

    Бывший коуч «Боруссии» Юрген Клопп назвал Марио лучшим игроком, которого он тренировал. Но рок-н-рольные времена, когда Ройс и Гетце вдвоем уничтожали Бундеслигу, давно прошли. В сезоне-2017/18 за «Боруссию» Марио набрал всего 5 результативных действий (2 гола и 3 ассиста).

    Клуб с игроком похожи – оба разобранные и нестабильные. Дортмундцы за два последних тура остались без второго места, Гетце с трудом перезагружает карьеру. Но пока эти потуги вызывают только грусть.

    Гетце

    «Кельн»

    «Кельн» – уникальный. В одном сезоне команда победила «Арсенал» в Лиге Европы и безнадежно, как «СКА-Хабаровск», вылетела из Бундеслиги.

    Год назад «Кельн» стал пятым – его боялись. Убийственный Антони Модест разорвал чемпионат (25 голов) и уехал за деньгами в Китай. «Кельн» прилично наварился (6 миллионов евро за аренду, 29 – за выкуп), но остался без того, кто почти в одиночку вытащил клуб в топ. Менеджмент провалился с покупкой адекватной замены, и парни превратились в неудачников.

    Разбавляет тоску локальный патриотизм: в команде остались защитник Йонас Хектор и вратарь Тимо Хорн. Первого хотела забрать «Бавария», второго – «Ливерпуль». Но вместо денег и игры в еврокубках парни попробуют вытащить «Кельн» из болота. Там клуб увяз уже в шестой раз за последние 20 лет.

    Альваро Мората

    У этой истории хорошее начало. «Челси» отвалил «Реалу» 80 миллионов евро и вроде бы решил проблему с нападением. Мората так бодро ворвался в АПЛ, что сразу побил рекорд: за 11 стартовых матчей испанец поучаствовал в 12 голах и стал самым результативным новичком Премьер-лиги. Но потом что-то пошло не так.

    Этой весной в Альваро мысленно швыряли кирпичами. Нападающий выпал из основы и мазал по воротам из вернейших позиций. Дальше последовали истерики: в матче с «Кристал Пэлас» испанец выбил флажок из рук судьи, а в игре с «Бернли» швырнул бутсу после ухода на замену. Мората настолько загнался, что пошел в салон и сделал новую татуировку на удачу. Помогло – форвард забил после 13-матчевой серии без голов.

    Но фанатов «Челси» не переубедить: зачем выкладывали 80 миллионов за нестабильного испанца, когда был адаптированный к островам Миши Батшуайи? Бельгийца отправили в дортмундскую «Боруссию», где он выжигает все вокруг. Мората разочаровал.

    Мората

    «Олимпиакос»

    «Олимпиакос» в Греции – даже круче, чем «Ювентус», «Бавария» или «ПСЖ» в своих чемпионатах. Команда-монополист семь последних сезонов забирала золото. Но только не в этот раз.

    Начиналось все бодро и привычно: в Лиге чемпионов греческий клуб через квалификацию прошел в групповой этап, где сыграл вничью с целой «Барселоной» (0:0). К 16-му туру «Олимпиакос» буднично лидировал в чемпионате Греции. Но тренер Такис Лемонис так расстроился из-за невыхода в плей-офф ЛЧ, что слился в отставку. Зимой его заменил Оскар Гарсия, ранее работавший с «Сент-Этьеном». С испанцем все полетело к чертям.

    После поражения от АЕКа в дерби и упущенного лидерства новому коучу и команде досталось от фанатов: те массово ломанулись на поле, разгромили рекламные щиты и устроили мясорубку с полицией. В гостевом матче с ПАОКом постарались уже болельщики соперника: в лицо Гарсии прилетел рулон кассовой ленты. Получилось прилично: тренера срочно доставили в больницу.

    «Олимпиакос» остался и без лидерства дома, и без Лиги чемпионов. Вместо этого – третье место и второстепенный еврокубок. Больше всех от ситуации взорвался владелец клуба. Он оштрафовал футболистов на 400 тысяч евро и отправил часть игроков в досрочный отпуск, заменив их пацанами из молодежного состава. И не такое бывает, когда у тебя отбирают любимую игрушку.

    «Саутгемптон»

    «Сотон» вчера – бодрый претендент на еврокубки и теплица по выращиванию талантов для «Ливерпуля». За последние 10 лет клуб получил от продажи футболистов 330 миллионов евро. 170 из них в бюджет положили как раз мерсисайдцы, а чуть меньше половины из этой доли прилетело в декабре за Вирджила ван Дейка.

    «Саутгемптон» сегодня – в последний момент оставшийся в АПЛ бедолага. Команда настолько затухла, что единственный повод вспомнить о ней – не борьба с топами, а слухи о переходе Квинси Промеса. Весной боссы попытались оживить состав: уволили Маурисио Пеллегрино и поставили на его место Марка Хьюза. Но в сумме при двух тренерах команда выдала лишь 7 побед за Премьер-лигу. Меньше только у вылетевшего «Вест Брома».

    Андре Гомеш

    Бесполезный актив «Барсы». Полузащитник, купленный у «Валенсии» за 35 миллионов евро (еще 20 прописаны в качестве бонусов), второй сезон появляется на поле вхолостую, пассажиром собирает трофеи и – скорее всего – уже летом освободит шкафчик в раздевалке «Камп Ноу».

    В «Барселону» Гомеш приехал в статусе чемпиона Европы и с большими надеждами. Но португалец не нашел себя ни с Луисом Энрике, ни с Вальверде. Фанаты насмехаются над действиями футболиста и морально закапывают Андре в могилу. Гомешу уже так тошно, что он открыто говорит об этом в интервью: «Из-за стыда боюсь выходить на улицу».

    Парень явно не тянет уровень каталонцев. Это один из тех случаев, когда «Барселона» спустила котлету денег впустую.

    Андре Гомеш

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global
    Рейтинг: 4 Голосов: 13
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 21 мая 2018, 16:36

      а где милан,которому чуть ли не чемпионство предрекали?

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 21 мая 2018, 07:27

      А Милан где, Бонуччи?
      Перед сезоном ему чуть ли не гарантированное место в тройке прочили.

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 20 мая 2018, 10:34

      а как же зенит ?

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola 19 мая 2018, 22:12

      Вот это зад у Азара)

      Мората всё ж таки не готовый суперфорвард, типа Суареса, Левандовски. Тем более первый сезон в Англии. Второй сезон покажет кто есть кто, если не уйдет в Юве.

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Sola 20 мая 2018, 00:06

      Уйдет скорее всего...
      А ты не замечала?) Это даже пацаны видят, по-моему)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +833

      Sola > El_Chori 20 мая 2018, 00:40

      Даже пацаны? )) Даже)) Не вижу ничего страшного в том, чтобы смотреть на человека полностью, а не только глаза в глаза) Ориентация из-за этого не поменяется))

      С такого ракурса что-то не замечала, обычно со спины. Да, я подозревала, что там арбузы)

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz > Sola 20 мая 2018, 07:56

      Парень сильно качает зад по ходу, ну или бедра ))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori > Sola 21 мая 2018, 11:51

      Ятоже не вижу >:D имел ввиду, что девчата как-то чаще такие вещи примечают, нежели парни)

      0
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      Рейтинг: +833

      Sola > android-uz 25 мая 2018, 23:24

      Только попу и качает, видимо, ведь у него нет ни пресса, ни груди.

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 19 мая 2018, 18:47

      Все по делу, кроме святых. За место них должны быть лебеди. Суонси бездарно начал, потом вроде уволили тренера, взяли нового из шипа и в последних турах умудрились слить всё. Хотя это карма, как только Сигурдссон уходит они на вылет и в этот раз даже смена тренера не помогла. Ждём Альфи Моусона в топ-клубе, да и Льоренте или кто там в нападении был пригодится. А где кстати Ренату Саншеш, который даже в Суонси не тянет, это хлеще Гётце и Мораты?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 мая 2018, 15:35

      венгер в этом хит параде года 2 назад должен был появиться.
      мората и правда сдулся чтото на удивление.. Гетце жалко,хотя у немцев там на три состава людей.
      вместо кельна ( или вместе с ним ) дортмунд еще здесь должен быть.. все таки от боруссии большего изначально ждали.
      еще интер, челси.. ПСЖ в ЛЧ

      -1
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 19 мая 2018, 15:06

      Я конечно поддерживаю Зенит, но тут должен быть и он.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 19 мая 2018, 13:53

      Боруссию еще можно вписать,Милан и их китайские активы,МЮ,ПСЖ.......у каждого болельшика этот список индивидуален

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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 19 мая 2018, 12:08

      И где тут, Коля, неудачники??? Вот если бы Манчини и Заболотный, тогда всё понятно.

      1
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      Рейтинг: +952

      Николай Живоглядов > DOCTOR PENALTY 19 мая 2018, 22:26

      Так тут евросезон. Россию не брали)

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 мая 2018, 10:56

      Сюда бы ещё Дембеле каталонского включить... Лишним не показался бы...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > la verdad 19 мая 2018, 12:06

      начинается... если уж говорить о незаигравших игроках, то список будет очень длинный, будто бы в других клубах все рвут и мечут?)

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Cules2013 20 мая 2018, 08:00

      Я бы Дембеле на первое место поставил в этом списке. Самое никчёмное приобретение

      -1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 22 мая 2018, 13:18

      В каждом клубе их валом, когда-то больше когда-то меньше. Особенно когда речь идет о топ клубах, потому что они покупают крутых игроков, и если один не заиграет, то это уже - куча бабок. Ладно там Осасуна купил за 5 лямов 5 игроков и 1 не заиграет) когда отваливаешь 100.. все смотрят и ждут пока оступиться. Барса редко ошибалась за много лет, но вот последние пару лет.. ошибок больше чем за предыдущие 10.. это пройдет)

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