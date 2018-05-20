Венгер, Мората и еще 6 неудачников евросезона

Они нас сильно расстроили.

Арсен Венгер

Осознайте и примите: больше никаких шуток про пуховик на «Эмирейтс». Кто-то ликует, что период стагнации наконец-то закончился, и команда задышит с новым тренером. Кто-то из болельщиков до сих пор молится на француза, вспоминает золотые годы и плачет. Но штука в том, что за светлой памятью об Арсене действительно нужно лезть вглубь эпохи.

Он тащил «Арсенал» с 1996 года и ушел, но совсем не по-чемпионски. В последнем сезоне француз облажался в небудничном даже для себя масштабе. Несколько статистических пуль: клуб 13 раз проиграл, занял шестое место в АПЛ, набрал 63 очка и пропустил 51 гол – это худший год «Арсенала» при Венгере и подходящий момент для отставки. Но подходящие моменты бывают разные. Фергюсон не даст соврать.

Марио Гетце

Четыре года назад его гол сделал немцев чемпионами мира. На турнир в России золотого мальчика не заявили.

Недавно полузащитник растолстел и выпал на долгий срок из-за проблем с метаболизмом, но ЧМ-2018 он пропустит не по состоянию здоровья. Гетце просто сдулся и уже не тянет. Испарились принципиально важные для его позиции качества – скорость и дриблинг. Помните, немца на полном серьезе сравнивали с Месси? Сейчас это вызывает ухмылку.

Бывший коуч «Боруссии» Юрген Клопп назвал Марио лучшим игроком, которого он тренировал. Но рок-н-рольные времена, когда Ройс и Гетце вдвоем уничтожали Бундеслигу, давно прошли. В сезоне-2017/18 за «Боруссию» Марио набрал всего 5 результативных действий (2 гола и 3 ассиста).

Клуб с игроком похожи – оба разобранные и нестабильные. Дортмундцы за два последних тура остались без второго места, Гетце с трудом перезагружает карьеру. Но пока эти потуги вызывают только грусть.

«Кельн»

«Кельн» – уникальный. В одном сезоне команда победила «Арсенал» в Лиге Европы и безнадежно, как «СКА-Хабаровск», вылетела из Бундеслиги.

Год назад «Кельн» стал пятым – его боялись. Убийственный Антони Модест разорвал чемпионат (25 голов) и уехал за деньгами в Китай. «Кельн» прилично наварился (6 миллионов евро за аренду, 29 – за выкуп), но остался без того, кто почти в одиночку вытащил клуб в топ. Менеджмент провалился с покупкой адекватной замены, и парни превратились в неудачников.

Разбавляет тоску локальный патриотизм: в команде остались защитник Йонас Хектор и вратарь Тимо Хорн. Первого хотела забрать «Бавария», второго – «Ливерпуль». Но вместо денег и игры в еврокубках парни попробуют вытащить «Кельн» из болота. Там клуб увяз уже в шестой раз за последние 20 лет.

Альваро Мората

У этой истории хорошее начало. «Челси» отвалил «Реалу» 80 миллионов евро и вроде бы решил проблему с нападением. Мората так бодро ворвался в АПЛ, что сразу побил рекорд: за 11 стартовых матчей испанец поучаствовал в 12 голах и стал самым результативным новичком Премьер-лиги. Но потом что-то пошло не так.

Этой весной в Альваро мысленно швыряли кирпичами. Нападающий выпал из основы и мазал по воротам из вернейших позиций. Дальше последовали истерики: в матче с «Кристал Пэлас» испанец выбил флажок из рук судьи, а в игре с «Бернли» швырнул бутсу после ухода на замену. Мората настолько загнался, что пошел в салон и сделал новую татуировку на удачу. Помогло – форвард забил после 13-матчевой серии без голов.

Но фанатов «Челси» не переубедить: зачем выкладывали 80 миллионов за нестабильного испанца, когда был адаптированный к островам Миши Батшуайи? Бельгийца отправили в дортмундскую «Боруссию», где он выжигает все вокруг. Мората разочаровал.

«Олимпиакос»

«Олимпиакос» в Греции – даже круче, чем «Ювентус», «Бавария» или «ПСЖ» в своих чемпионатах. Команда-монополист семь последних сезонов забирала золото. Но только не в этот раз.

Начиналось все бодро и привычно: в Лиге чемпионов греческий клуб через квалификацию прошел в групповой этап, где сыграл вничью с целой «Барселоной» (0:0). К 16-му туру «Олимпиакос» буднично лидировал в чемпионате Греции. Но тренер Такис Лемонис так расстроился из-за невыхода в плей-офф ЛЧ, что слился в отставку. Зимой его заменил Оскар Гарсия, ранее работавший с «Сент-Этьеном». С испанцем все полетело к чертям.

После поражения от АЕКа в дерби и упущенного лидерства новому коучу и команде досталось от фанатов: те массово ломанулись на поле, разгромили рекламные щиты и устроили мясорубку с полицией. В гостевом матче с ПАОКом постарались уже болельщики соперника: в лицо Гарсии прилетел рулон кассовой ленты. Получилось прилично: тренера срочно доставили в больницу.

«Олимпиакос» остался и без лидерства дома, и без Лиги чемпионов. Вместо этого – третье место и второстепенный еврокубок. Больше всех от ситуации взорвался владелец клуба. Он оштрафовал футболистов на 400 тысяч евро и отправил часть игроков в досрочный отпуск, заменив их пацанами из молодежного состава. И не такое бывает, когда у тебя отбирают любимую игрушку.

«Саутгемптон»

«Сотон» вчера – бодрый претендент на еврокубки и теплица по выращиванию талантов для «Ливерпуля». За последние 10 лет клуб получил от продажи футболистов 330 миллионов евро. 170 из них в бюджет положили как раз мерсисайдцы, а чуть меньше половины из этой доли прилетело в декабре за Вирджила ван Дейка.

«Саутгемптон» сегодня – в последний момент оставшийся в АПЛ бедолага. Команда настолько затухла, что единственный повод вспомнить о ней – не борьба с топами, а слухи о переходе Квинси Промеса. Весной боссы попытались оживить состав: уволили Маурисио Пеллегрино и поставили на его место Марка Хьюза. Но в сумме при двух тренерах команда выдала лишь 7 побед за Премьер-лигу. Меньше только у вылетевшего «Вест Брома».

Андре Гомеш

Бесполезный актив «Барсы». Полузащитник, купленный у «Валенсии» за 35 миллионов евро (еще 20 прописаны в качестве бонусов), второй сезон появляется на поле вхолостую, пассажиром собирает трофеи и – скорее всего – уже летом освободит шкафчик в раздевалке «Камп Ноу».

В «Барселону» Гомеш приехал в статусе чемпиона Европы и с большими надеждами. Но португалец не нашел себя ни с Луисом Энрике, ни с Вальверде. Фанаты насмехаются над действиями футболиста и морально закапывают Андре в могилу. Гомешу уже так тошно, что он открыто говорит об этом в интервью: «Из-за стыда боюсь выходить на улицу».

Парень явно не тянет уровень каталонцев. Это один из тех случаев, когда «Барселона» спустила котлету денег впустую.

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