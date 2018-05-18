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    Почему «Ювентус» непобедим? Дело не только в игре


    2.7
    Голосов: 18
    18.05.2018 23:40
    Опасный текст про шантаж, мафию и теории заговора.

    «Ювентус» превратил кальчо во фригидную девушку. Безумно привлекательная снаружи, она давно растеряла страсть и шаблонно принадлежит одному хозяину уже семь лет. Любые проявления одиозности – средний палец трибунам или флирт с дерзкими ухажерами – стерилизуются на месте. Классика строптивых итальянцев.

    «Я не спорю, а просто объясняю почему прав» (Адриано Челентано)

    Буффон и его друзья по команде виноваты меньше всего. Вообще странно предъявлять чемпионам за инстинкт побеждать всех подряд. Но есть вопросы к тепличным условиям, в которых происходит ежегодное доминирование. росто в Италии есть семья, которая управляет абсолютно всем.

    FIAT

    В 1899 году Джованни Аньелли основал FIAT со штаб-квартирой в Турине. После смерти родителя автоконцерн стал семейным бизнесом и успешно пошел по наследству. К середине прошлого века компания производила три четверти всех средств передвижения в стране, включая поезда и небольшие самолеты. Надо ли объяснять, что такие игрушки извлекали реверансы из самых больших людей? Иными словами – донов итальянской мафии, в открытую посылавшей сырую и недостроенную после падения фашизма власть.

    В 1967-м Аньелли обернули около 7 миллиардов долларов (по неофициальным данным). Ровно тогда же «Ювентус» стал открытым акционерным обществом. За активы «синьоры» боролись и государственные чиновники, и олигархи из соседних городов. Но покупка любимой команды превратилась для Аньелли в дело принципа и буквально пары звонков. В том числе тем самым владельцам самолетов – контрольный пакет подвезли оперативно.

    С тех пор изменилась форма, но не суть. FIAT упустил флагманские позиции на рынке автомобилей, но бизнес династии развился вширь. Сегодня фактический хозяин «Юве» – финансовый конгломерат EROX с Андреа Аньелли в качестве президента. Семья сохранила и связи, и влияние в сомнительных кругах, и позицию в структуре «бьянконери». Все это мешается в одном котле и напрямую формирует таблицу Серии А.

    В концовке этого сезона итальянские тиффози сошли с ума от судейства в пользу туринцев. Вот лишь самые резонансные и относительно легальные протесты за прошедший месяц:

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    После победы над «Интером» Массимилиано Аллегри перекинулся парой слов с резервным судьей матча Паоло Тальявенто. По одной из версий, тренер одобрил содействие арбитров [È andato proprio bene. È stato bravo. Promosso... Eh]. Видео моментально вызвало скандал – сейчас миланцы делают все, чтобы руководство лиги вплотную занялось этим эпизодом.

    Злость ультрас вовсе не проверенный источник истины, плюс фанаты слишком бросаются обвинениями про деньги и подкуп – после кальчополи за финансами в итальянском футболе следят под наноскопом лично из лаборатории УЕФА. Но что, если не исключать другие каналы влияния на арбитров и просто оставить одну цепочку событий.

    Еще перед дерби судья матча «Интер» – «Ювентус» попросил полицию об охране. В начале той встречи Орсато удалил полузащитника хозяев Матиаса Весино за адский фол против Манджукича, но грубивший всю игру Пьянич красную карточку не увидел. Черно-синие тиффози просто кипели, но никаких секьюрити в радиусе километра от арбитра так и нашли. Просьбу о персональных агентах безопасности Орсато не прокомментировал – все списали на слишком наколенную обстановку вокруг матча. Но логику ломают два вопроса: почему запрос поступил перед стартовым свистком и от кого хотел защититься мужчина?

    Посыл предыдущего абзаца похож на попытку выжать страшное из ничего. Возможно. Но не исключено, что люди просто опасаются вскрыть факты и доказать теорию заговора. Оставим здесь вторую цепочку событий, которая случилась чуть раньше.

    Орсато

    В декабре 2016 года Андреа Аньелли заподозрили в распространении билетов на матчи «Ювентуса» среди криминальных сообществ. По версии обвинения основная часть приходилась на фанатскую трибуну (для младших членов семьи), а эксклюзивные VIP-проходки получали доны. Месяцем позже активный фанат «синьоры» Чичо Буччи дал интервью, в котором косвенно намекнул на присутствие мафии в составе туринских ультрас. Слова моментально стали материалом для следствия, а 6 июля тело Буччи нашли мертвым в путепроводе суицидников.

    Это огромный мост сотне километров от Турина. Дорога к нему не пользуется популярностью, что привлекает желающих свести счеты с жизнью. Во времена бесконечных вендетт мафиози нередко привозили сюда недругов. В 2000-м именно там разбился и Эдуардо Аньелли – единственный сын величайшего представителя династии Джанни. Перед самоубийством он так врезался в отбойник, что его FIAT сгорел. Обугленное тело не нашли. Необугленное тоже. Опять же – никаких выводов. Просто история.

    Мост

    Кстати, Андреа Аньелли все же уличили в незаконном обороте билетов и отстранили от футбола до ноября 2018 года.

    Если окончательно сходить с ума, то можно вспомнить средний палец Маурицио Сарри прямо в лицо фанатам «Ювентуса». В тот день неаполитанцы выиграли выездной матч у туринцев и были в единственном балле от первой строчки в чемпионате: «Я показал его тем, кто плевал на наш автобус. С такой командой мы способны на все». Нормальные слова для человека, у которого Кулибали забивает такие голы.

    Через несколько дней Сарри внезапно сформулировал новость о скором уходе: «Если думать только о болельщиках, то хочется остаться здесь на всю жизнь и угрожать президенту терактом, если он захочет уволить тебя. Таких фанатов больше нигде не найти. Но лучше уйти, пока у нас замечательные отношения, а не ждать тяжелых времен».

    Маурицио – важнейшая фигура в штабе главного конкурента «Ювентуса» в обозримом будущем. Он не просто гениальный тренер, который превратил списанного Кальехона в суперзвезду. Сарри удерживает половину основного состава и безопасное расстояние между безумными фанатами и нелюбимым всеми президентом «Наполи». Маурицио уже собрал чемодан – это почти гарантированные чемпионства «синьоры» еще года три.

    Классика строптивых итальянцев.

    Игроков и тренеров «Спортинга» избили фанаты. Крупнейший скандал

    В Италии прошел самый сумасшедший матч года. Это неописуемо, это фантастика!

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global, Twitter
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +10

      Anthony Shelton 8 февраля 2019, 14:54

      На дворе 2019, а Ювентус все так же непобедим. Теперь с Криштиану Роналду, Дибалой, Алексом Сандрой и другими. И на этот раз судьи не причем. На 8 февраля 2019 года Юве остается единой командой из топ-5 чемпионатов, которая не проиграла в этом сезоне. Хотя разные ресурсы типа betobzor.com продолжают писать про связь между победами Старой Синьйоры и подкупами суддей.

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 21 мая 2018, 16:44

      а то что с позором из ЛЧ наполи вылетел как пробка тоже мафия виновата???

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 мая 2018, 00:29

      Ну тут всё просто, у других команд кучка своих проблем, нет стабильности. А у Договорентуса всё есть: грамотное руководство( не честное, но грамотное), щупальца ко всем ведущим агентам и агентским конторам (то есть, какая-то молодая звёздочка в Италии появившаяся поедет сидеть на банку в Договорентус, чем куда-либо ещё, таким образом подпитку конкурентов на внутреннем рынке убивают на корню), стабильное финансовое и структурное положение, ну а когда откровенно не везёт или соперник играет лучше, или заранее знают, что хуже соперника готовы, заряжают судей. Вот и весь секрет успеха.

      -1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 мая 2018, 15:27

      Всем надо подтягиваться!

      2
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 19 мая 2018, 09:11

      Такой громкий заголовок и НИКАКОЙ инфы! Боишься, и до тебя дотянуться?
      Разгоняй тему!

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 19 мая 2018, 07:40

      ЮВЕ просто намного сильнее остальных.

      1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 мая 2018, 06:06

      Сколько же можно строить теории заговора, чтобы оправдать слабость своей команды. Ювентус просто сильнее во всём: состав, менеджмент, инфраструктура. Милан и Интер вбухивают огромные деньги, собирают сильных игроков, но толку нет, потому что управления нормального нет. Наполи просто не является топовой командой, они играют всплесками, не имея достаточной базы. Лучше бы брали пример с Юве, как из команды Серии Б, затем два сезона подряд занимающей седьмое место в Серии А, стать лидером чемпионата на долгие годы, выходить в финалы ЛЧ, тянуть слабеющую лигу в одиночку в Европе. Нашли прекрасного менеджера, отличного главного скаута, молодого амбициозного тренера, подобрали неплохой состав, и этого хватило. А дальше по восходящей. Почему другие так не могут? Мой вариант: слишком заняты поиском оправданий, заговоров и просто привыкли себя считать жертвами, не имея характера победителей и чемпионов. Вот их и жалеют всем миром. "Ах, Наполи так играл, заслужил чемпионство." Только Ювентус чемпион, а Наполи Фиорентине в важнейшем матче сгорел и показал, что ничего не заслужил, так как не способен выигрывать в неудачно складывающихся матчах.

      2
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      Рейтинг: +18

      Nerazzuri2010 17 мая 2018, 01:15

      Жду статью про барсу и реал. Вроде эти команды тоже не белые и пушистые. Может и за ними тоже стоят какие нидь организации.

      3
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 16 мая 2018, 20:59

      Отборная бредятина. Почему-то ни слова о том, что уже практически все признали, что наказание Юве было необоснованным, а Интер не могут наказать просто чисто из-за истечения срока давности.
      Ну а если говорить, по игре ли все или нет, пожалуйста: кто главный конкурент Юве в серии А сейчас? Наполи. Оба клуба играли в еврокубках, где преступные щупальца функционеров Юве по работе с арбитрами влияния не имеют) Каков результат? Юве в четвертьфинале ЛЧ, Наполи бездарно сливает в 1/16 ЛЕ. Какие тут еще вопросы?

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 16 мая 2018, 20:32

      тогда мне интересно как его все таки выкинули в серию В...
      хотя могли так договориться, что после серии В будут несколько лет чемпионства..
      это же итальянцы.. мошенничество на генетическом уровне)))

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