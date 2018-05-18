Почему «Ювентус» непобедим? Дело не только в игре

Опасный текст про шантаж, мафию и теории заговора.

«Ювентус» превратил кальчо во фригидную девушку. Безумно привлекательная снаружи, она давно растеряла страсть и шаблонно принадлежит одному хозяину уже семь лет. Любые проявления одиозности – средний палец трибунам или флирт с дерзкими ухажерами – стерилизуются на месте. Классика строптивых итальянцев.

«Я не спорю, а просто объясняю почему прав» (Адриано Челентано)

Буффон и его друзья по команде виноваты меньше всего. Вообще странно предъявлять чемпионам за инстинкт побеждать всех подряд. Но есть вопросы к тепличным условиям, в которых происходит ежегодное доминирование. росто в Италии есть семья, которая управляет абсолютно всем.

В 1899 году Джованни Аньелли основал FIAT со штаб-квартирой в Турине. После смерти родителя автоконцерн стал семейным бизнесом и успешно пошел по наследству. К середине прошлого века компания производила три четверти всех средств передвижения в стране, включая поезда и небольшие самолеты. Надо ли объяснять, что такие игрушки извлекали реверансы из самых больших людей? Иными словами – донов итальянской мафии, в открытую посылавшей сырую и недостроенную после падения фашизма власть.

В 1967-м Аньелли обернули около 7 миллиардов долларов (по неофициальным данным). Ровно тогда же «Ювентус» стал открытым акционерным обществом. За активы «синьоры» боролись и государственные чиновники, и олигархи из соседних городов. Но покупка любимой команды превратилась для Аньелли в дело принципа и буквально пары звонков. В том числе тем самым владельцам самолетов – контрольный пакет подвезли оперативно.

С тех пор изменилась форма, но не суть. FIAT упустил флагманские позиции на рынке автомобилей, но бизнес династии развился вширь. Сегодня фактический хозяин «Юве» – финансовый конгломерат EROX с Андреа Аньелли в качестве президента. Семья сохранила и связи, и влияние в сомнительных кругах, и позицию в структуре «бьянконери». Все это мешается в одном котле и напрямую формирует таблицу Серии А.

В концовке этого сезона итальянские тиффози сошли с ума от судейства в пользу туринцев. Вот лишь самые резонансные и относительно легальные протесты за прошедший месяц:

После победы над «Интером» Массимилиано Аллегри перекинулся парой слов с резервным судьей матча Паоло Тальявенто. По одной из версий, тренер одобрил содействие арбитров [È andato proprio bene. È stato bravo. Promosso... Eh]. Видео моментально вызвало скандал – сейчас миланцы делают все, чтобы руководство лиги вплотную занялось этим эпизодом.

Злость ультрас вовсе не проверенный источник истины, плюс фанаты слишком бросаются обвинениями про деньги и подкуп – после кальчополи за финансами в итальянском футболе следят под наноскопом лично из лаборатории УЕФА. Но что, если не исключать другие каналы влияния на арбитров и просто оставить одну цепочку событий.

Еще перед дерби судья матча «Интер» – «Ювентус» попросил полицию об охране. В начале той встречи Орсато удалил полузащитника хозяев Матиаса Весино за адский фол против Манджукича, но грубивший всю игру Пьянич красную карточку не увидел. Черно-синие тиффози просто кипели, но никаких секьюрити в радиусе километра от арбитра так и нашли. Просьбу о персональных агентах безопасности Орсато не прокомментировал – все списали на слишком наколенную обстановку вокруг матча. Но логику ломают два вопроса: почему запрос поступил перед стартовым свистком и от кого хотел защититься мужчина?

Посыл предыдущего абзаца похож на попытку выжать страшное из ничего. Возможно. Но не исключено, что люди просто опасаются вскрыть факты и доказать теорию заговора. Оставим здесь вторую цепочку событий, которая случилась чуть раньше.

В декабре 2016 года Андреа Аньелли заподозрили в распространении билетов на матчи «Ювентуса» среди криминальных сообществ. По версии обвинения основная часть приходилась на фанатскую трибуну (для младших членов семьи), а эксклюзивные VIP-проходки получали доны. Месяцем позже активный фанат «синьоры» Чичо Буччи дал интервью, в котором косвенно намекнул на присутствие мафии в составе туринских ультрас. Слова моментально стали материалом для следствия, а 6 июля тело Буччи нашли мертвым в путепроводе суицидников.

Это огромный мост сотне километров от Турина. Дорога к нему не пользуется популярностью, что привлекает желающих свести счеты с жизнью. Во времена бесконечных вендетт мафиози нередко привозили сюда недругов. В 2000-м именно там разбился и Эдуардо Аньелли – единственный сын величайшего представителя династии Джанни. Перед самоубийством он так врезался в отбойник, что его FIAT сгорел. Обугленное тело не нашли. Необугленное тоже. Опять же – никаких выводов. Просто история.

Кстати, Андреа Аньелли все же уличили в незаконном обороте билетов и отстранили от футбола до ноября 2018 года.

Если окончательно сходить с ума, то можно вспомнить средний палец Маурицио Сарри прямо в лицо фанатам «Ювентуса». В тот день неаполитанцы выиграли выездной матч у туринцев и были в единственном балле от первой строчки в чемпионате: «Я показал его тем, кто плевал на наш автобус. С такой командой мы способны на все». Нормальные слова для человека, у которого Кулибали забивает такие голы.

twit text — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 24 апреля 2018 г.

Через несколько дней Сарри внезапно сформулировал новость о скором уходе: «Если думать только о болельщиках, то хочется остаться здесь на всю жизнь и угрожать президенту терактом, если он захочет уволить тебя. Таких фанатов больше нигде не найти. Но лучше уйти, пока у нас замечательные отношения, а не ждать тяжелых времен».

Маурицио – важнейшая фигура в штабе главного конкурента «Ювентуса» в обозримом будущем. Он не просто гениальный тренер, который превратил списанного Кальехона в суперзвезду. Сарри удерживает половину основного состава и безопасное расстояние между безумными фанатами и нелюбимым всеми президентом «Наполи». Маурицио уже собрал чемодан – это почти гарантированные чемпионства «синьоры» еще года три.

Классика строптивых итальянцев.

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