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Арсен Венгер
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:27
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Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
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11:41
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Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
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Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
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11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
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10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
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Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
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10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
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«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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Арсен Венгер - посты
Тренер
Имя
Арсен
Фамилия
Венгер
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 октября 1949
Статистика
Новости
Статьи
Посты
20.10.2017 14:14
Какие перспективы английских клубов в Лиге Европы?
После выхода МЮ в Лигу Чемпионов с помощью победы в Лиге Европы, интерес клубов АПЛ к этому турниру должен возрасти. Так ли это? И чего от них ожидать?
05.07.2017 15:36
Почему Ляказетт – это супер-трансфер для «Арсенала»
Переход французского форварда Александра Ляказетта из «Лиона» в лондонский «Арсенал» вот-вот превратится из слухов в реальность. И этот трансфер должен стать истинным усилением команды Арсена Венгера.
03.07.2017 13:03
Почему Мбаппе стоит предпочесть переход в «Арсенал» трансферу в «Реал»
Сага с будущим Килиана Мбаппе продолжается и мой блог предлагает вам мнение о том, почему юному таланту надо повременить с переходом в «Реал» и стоит выбрать команду Арсена Венгера.
01.05.2017 00:04
«Проваливай, Венгер». Как тренер «Арсенала» настроил весь мир против себя?
«Арсенал» потерпел безоговорочное поражение в дерби Северного Лондона от шпор и теперь «канониры» впервые при Венгере рискует «пролететь» мимо Лиги Чемпионов. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает как француз настроил против себя всю планету.
11.03.2017 11:19
Экология динозавров. Почему увольнение Венгера – надуманная тема
В субботу лондонский «Арсенал» сыграет против «Линкольна» в 1/4 финала Кубка Англии. В преддверии матча блог «Бескрайний нападающий» в последний раз обращается к одной из главных дискуссий этой недели.
05.03.2017 20:50
Венгер: «Арсенал» должен сконцентрироваться на попадании в топ-4»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после поражения от «Ливерпуля» (1:3) в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда плохо действовала в первом тайме. По словам Венгера, теперь лондонцам нужно бороться за попадание в топ-
17.02.2017 11:53
«Нелетучий голландец».
Он единственный игрок «оранье» послеванбастенского периода, который показывал игру уровня «Супермарко», боязнь летать на самолётах лишила нас многих ярких матчей в его исполнении. Его резанные и кручёные удары из под защитников наводили страх на врат
12.02.2017 01:49
В чем Силва, брат? Кто вернул к жизни тонущий «Халл Сити»
«Халл» в гостевом матче проиграл «Арсеналу», но достойно завершил серию игр с топ-командами, добыв ничью на «Олд Траффорд» и обыграв «Ливерпуль». Блог «Бескрайний нападающий» рассказывает о человеке, который сделал «Халл» по-настоящему интересным.
05.02.2017 02:43
Канте – причина поражения Арсенала
«Весь футбол» разбирает тепловую карту перемещений футболистов в матче Челси-Арсенал, а также определяем одну из возможных причин поражения Арсенала
29.01.2017 19:00
Восьмиочковый медведь. Почему «Челси» уже никто не догонит
В преддверии насыщенной английской недели, в которую уместятся сразу два тура АПЛ, блог «Бескрайний нападающий» рассматривает вопрос о шансах «Челси» на досрочное чемпионство.
14
11.12.2016 14:29
Какой должна быть жеребьевка Лиги Чемпионов
В понедельник пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это событие вызывает большой интерес общественности, но жребий не всегда дарит нам яркие противостояния. Так какими должны быть афиши плей-офф в этот раз, чтобы зритель не оторвал глаз?
4
01.12.2016 17:30
Почему Гарет Саутгейт – неверный выбор для сборной Англии
Блог «Red card» объясняет, почему сборная Англии снова не угадала с тренером.
6
25.11.2016 18:00
Разоблачая Лигу Чемпионов. Почему главный еврокубковый турнир – это всего лишь шоу
Блог «Red Card» объясняет, почему Лига чемпионов – только лишь шоу. В том числе и матч «Ростова» и «Баварии».
77
22.11.2016 13:29
Жозе Моуринью VS месье Арсен Венгер.
Небольшой обзор двух великолепных специалистов и тренеров их заслуг место в футбольной истории Англии.
1
11.10.2016 03:01
Баллада о Венгере
...посвящение досужим вымыслам журналистов на тему аренды Саши Кокорина лондонским «Арсеналом».
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