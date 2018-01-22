Алексис Санчес не нужен «Арсеналу». Без него лучше

Никто не будет скучать, Алексис.

Алексис Санчес – в «Манчестер Юнайтед». Еще пару месяцев назад эти слова были ужасным сном для болельщика «Арсенала», но, на самом деле, в них нет ничего страшного. «Арсенал» получит в обмен на Алексиса Генриха Мхитаряна, а главное – избавится от игрока, который два последних сезона бился не за команду, а исключительно за себя.

После прихода Алексиса Санчеса в 2014 году «Арсенал» постепенно стал превращаться из коллектива, практикующего умный интеллектуальный футбол, в команду, действующую по одной и той же утомительной схеме: отдай мяч чилийцу – а он придумает, что с ним делать. Стеночки, забегания, так называемый Венгербол – все это поблекло, остался только креатив Алексиса, который обожает перетягивать одеяло на себя.

Что такое Венгербол? Это, например, гол «Арсенала» в ворота «Кристал Пэлас». Заметьте: все состоялось благодаря серии мелких передач и вывода Лаказетта на завершающий удар:

twit text — GoonerViews (@GoonerViews) January 20, 2018

Санчес играет совсем в другой футбол. Его энтузиазм – это очень круто, но порой чилиец излишне заигрывался и забывал о том, что футбол – это вообще-то командный вид спорта. Отсюда – важная статистика WhoScored: начиная с 2014 года ни одного игрока в Премьер-лиге не лишали мяча чаще, чем Алексиса (276 раз).

twit text — WhoScored.com (@WhoScored) January 14, 2018

Безусловно, действия Алексиса так или иначе приводили к голам в ворота соперников, но не зря в русскоязычном сообществе фанатов «Арсенала» возникла хоть и малочисленная, но вполне заметная группа болельщиков, которые хейтили чилийца за постоянные обрезы/потери мяча.

В сезоне-2012/13 в составе «Арсенала» не было больших звезд, но Касорла, Подольски, Жиру и Уолкотт играли в привлекательный футбол с фирменным стилем. Спустя пять лет от этого фирменного почерка осталось только раздутое эго Алексиса, так что его уход точно не будет катастрофой. Тем более, с учетом трансферов Мхитаряна и Обамеянга. Посмотрите на эту линию атаки – о чилийце можно не вспоминать:

twit text — Arsenal (@thegunnershub) January 19, 2018

Что касается «Манчестер Юнайтед», то для футбола Жозе Моуринью Санчес, напротив, подходит идеально. Португальский тренер выстраивает неприступную крепость в обороне и вяжет соперника по рукам и ногам в средней линии – для этой цели был куплен Матич. В атаке же Моуринью полностью доверяет креативу отдельно взятых игроков (Мата, Марсьяль, Погба, Лингард) и не ставит на идиостиль, не зависящий от набора исполнителей.

Арсен Венгер прививает своей команде одни и те же привычки независимо от того, кто играет у него в составе – Виейра и Анри или Джака и Уэлбек. «Арсенал» должен играть в мелкий перепас перед штрафной, должен практиковать Венгербол – по крайней мере, до тех пор, пока Арсена не сплавили на пенсию. Санчес не вписывался в эту парадигму – он слишком большой единоличник, чтобы стать лишь частичкой паззла в комбинационной возне «Арсенала».

Ну и еще одна причина, по которой Санчеса отпустить не жаль, – вот это фото:

Прощай, Алексис. Мне не будет тебя не хватать.

Тимофей обожает писать про «Арсенал». Вот еще пара примеров:

«Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват

«Я вставал каждое утро и думал о том, что должен быть хорош». Вратарь, которого сейчас очень не хватает

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