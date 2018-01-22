Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алексис Санчес не нужен «Арсеналу». Без него лучше


    3
    Голосов: 11
    22.01.2018 21:40
    Никто не будет скучать, Алексис.

    Алексис Санчес – в «Манчестер Юнайтед». Еще пару месяцев назад эти слова были ужасным сном для болельщика «Арсенала», но, на самом деле, в них нет ничего страшного. «Арсенал» получит в обмен на Алексиса Генриха Мхитаряна, а главное – избавится от игрока, который два последних сезона бился не за команду, а исключительно за себя.

    После прихода Алексиса Санчеса в 2014 году «Арсенал» постепенно стал превращаться из коллектива, практикующего умный интеллектуальный футбол, в команду, действующую по одной и той же утомительной схеме: отдай мяч чилийцу – а он придумает, что с ним делать. Стеночки, забегания, так называемый Венгербол – все это поблекло, остался только креатив Алексиса, который обожает перетягивать одеяло на себя.

    Что такое Венгербол? Это, например, гол «Арсенала» в ворота «Кристал Пэлас». Заметьте: все состоялось благодаря серии мелких передач и вывода Лаказетта на завершающий удар:

    Санчес играет совсем в другой футбол. Его энтузиазм – это очень круто, но порой чилиец излишне заигрывался и забывал о том, что футбол – это вообще-то командный вид спорта. Отсюда – важная статистика WhoScored: начиная с 2014 года ни одного игрока в Премьер-лиге не лишали мяча чаще, чем Алексиса (276 раз).

    Безусловно, действия Алексиса так или иначе приводили к голам в ворота соперников, но не зря в русскоязычном сообществе фанатов «Арсенала» возникла хоть и малочисленная, но вполне заметная группа болельщиков, которые хейтили чилийца за постоянные обрезы/потери мяча.

    В сезоне-2012/13 в составе «Арсенала» не было больших звезд, но Касорла, Подольски, Жиру и Уолкотт играли в привлекательный футбол с фирменным стилем. Спустя пять лет от этого фирменного почерка осталось только раздутое эго Алексиса, так что его уход точно не будет катастрофой. Тем более, с учетом трансферов Мхитаряна и Обамеянга. Посмотрите на эту линию атаки – о чилийце можно не вспоминать:

    Что касается «Манчестер Юнайтед», то для футбола Жозе Моуринью Санчес, напротив, подходит идеально. Португальский тренер выстраивает неприступную крепость в обороне и вяжет соперника по рукам и ногам в средней линии – для этой цели был куплен Матич. В атаке же Моуринью полностью доверяет креативу отдельно взятых игроков (Мата, Марсьяль, Погба, Лингард) и не ставит на идиостиль, не зависящий от набора исполнителей.

    Арсен Венгер прививает своей команде одни и те же привычки независимо от того, кто играет у него в составе – Виейра и Анри или Джака и Уэлбек. «Арсенал» должен играть в мелкий перепас перед штрафной, должен практиковать Венгербол – по крайней мере, до тех пор, пока Арсена не сплавили на пенсию. Санчес не вписывался в эту парадигму – он слишком большой единоличник, чтобы стать лишь частичкой паззла в комбинационной возне «Арсенала».

    Ну и еще одна причина, по которой Санчеса отпустить не жаль, – вот это фото:

    Прощай, Алексис. Мне не будет тебя не хватать.

    Тимофей обожает писать про «Арсенал». Вот еще пара примеров:

    «Арсенал» – на дне. Вы знаете, кто виноват

    «Я вставал каждое утро и думал о том, что должен быть хорош». Вратарь, которого сейчас очень не хватает

    Кстати, Тимофей ведет очень бодрый телеграм-канал про футбольчик и не только – подписывайтесь!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 23 января 2018, 07:38

      как так получилось

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 23 января 2018, 05:46

      м да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 22 января 2018, 23:17

      В статье вся сущность хейтера понятная только умолишенным (хотя о чем я -если лишаться нечего )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      LaMagica 22 января 2018, 20:02

      Автор, а как так получилось, что ты неделю назад ты графоманно плакал о том, что Венгер овощ, а Санчес - большая потеря? Как ты смог переобуться, написав о том, что не хватает Венгербола, а Санчес вообще не нужен?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 января 2018, 16:51

      да статья ни о чем ! как у арсенала нету никаких результатов так и не будет ! а потеряли они явного лидера ! уйдет озил останутся одни индейцы. выиграли последнюю игру но поверьте дальше еще будет много обидных поражений и для арсенала в этом сезоне потолок это лига европы. пока сидит динозавр венгер там у клуба нет будущего.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +667

      АИН-27 > dinar7777dinar 24 января 2018, 02:37

      Озил не особо кому нужен. Игрок настроения и очень зависим от команды, один едва ли тянет. Да, Венгер - динозавр. Но ты не забывай в какой лиге он работает. В этом сезоне одна из самых высоких конкуренций: Гвардьола, Моуринью, Клопп, Конте, Покеттино, Пюэль, Бенитес, Вагнер и пр. Голова кругом идет. А Арсенал все сезоны играл в еврокубках. Да, этот сезон будет особо сложным. Чего скорее всего не хватает Венгеру - амбиций и слов мотиваций для игроков.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > АИН-27 24 января 2018, 07:59

      у него каждый сезон высокая конкуренция ! )))))))))))))))))))))) венгеру надо вон какой нибудь среднячок чемпионата франции тренировать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 22 января 2018, 16:42

      Статья обиженного ананира.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 22 января 2018, 16:28

      Похоже все забыли кто тянул Арсенал последние несколько лет. Не знаю насчет хуже, но не думаю что будет лучше.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 22 января 2018, 16:26

      Надежды были и вроде оправдывать начал, но.... Написано по делу. И этот гол Кристаллу действительно визитная карточка Арсенала.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 22 января 2018, 15:14

      хуже не будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Karpathian 22 января 2018, 16:49

      и лучше тоже !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh 22 января 2018, 13:22

      Полностью поддерживаю... к сожалению для МЮ они получают игрока-единоличника, который не закрепился в топ клубе, вместо слитого Моуриньо комбинационного техничного футболиста играющего "головой"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nailvakh 22 января 2018, 16:52

      да конечно санчес не закрепился в топ клубе )))) также как и анри и потом ван перси убегали от венгера потому что в арсенале никаких перспектив.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh > dinar7777dinar 24 января 2018, 22:23

      при анри чемпионат выигрывали и в финале лч были. Может ван перси все-таки не топ? он только при ферги стрелял в мю, потом сразу сдулся ну и в арсенале. Когда ты лидер такой команды как арсенал не факт, что ты сможешь тащить в топ клубе. Такие как ты венгера хейтят, а он из года в год из говна пули отливает

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh > dinar7777dinar 24 января 2018, 22:26

      ставлю на то, что санчес в мю в ротации будет, он силен только против слабых команд т.к. защитники слабые, а он по поводу и без в обыгрыш лезет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh > dinar7777dinar 24 января 2018, 22:29

      и еще к слову: сегодня арсенал разорвет челси;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nailvakh 25 января 2018, 11:19

      хахаха ! ты сегодня клево шутишь ))))))) молодец !! арсенал разорвет челси тоже норм ))) да тебе к петросяну надо ))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +136

      nailvakh > dinar7777dinar 25 января 2018, 11:27

      ;)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11