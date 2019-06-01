Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Как дела у Венгера? Кайфует на пенсии, но хочет вернуться


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 12:26
    С момента ухода из «Арсенала» прошел год и три месяца.

    После сезона-17/18 Арсен Венгер ушел из «Арсенала», проработав в клубе 22 года. Об уходе Венгера стало известно уже в апреле – именно с того момента Арсен, не переставая, размышлял о своем будущем в футболе.

    Апрель 2018

    «Я честно не знаю, что буду делать дальше. Отдых? Я буду продолжать работать, это точно. На данный момент я не готов к чему-либо еще».

    Май 2018

    «Непросто закончить дело, которым ты занимался на протяжении долгих лет. Я очень страстный человек и уже в достаточно молодом возрасте понял, что для достижения успеха в моей профессии надо уметь контролировать эмоции.

    Я точно останусь в футболе – в качестве тренера или нет. Я зависим, болен футболом. И не думаю, что меня можно вылечить».

    Во время отпуска Венгер успел несколько раз выйти на поле в благотворительных матчах:

    Октябрь 2018

    «Сейчас я отдыхаю и смотрю много футбола. Но я не могу сказать вам сегодня, когда и где я продолжу работу. Я сам этого не знаю. Возможно, в моей деревне, в Японии. Также у меня есть предложения и от национальных команд.

    Верю, что возобновлю деятельность 1 января. Я отдохнул и снова готов работать».

    Ноябрь 2018

    «Я не чувствую, что я на пенсии, но чувствую, что расстроен из-за отсутствия работы. Я люблю соперничество, и это то, по чему я скучаю. Есть много вещей, по которым я не скучаю. Например, все, что происходит вокруг матча – то, с чем нужно справляться.

    Но соперничество, результаты, которых вы можете достигнуть вместе, эмоции, которые можно разделить, взлеты и падения – по этому я очень скучаю, потому что я всю свою жизнь провел в этом.

    Я не закончил с футболом. Люди всегда хотят поместить вас в какой-то статус. Например, что вы на пенсии или что вы закончили. Люди хотят окончательно вычеркнуть вас, когда вы становитесь старее».

    Февраль 2019

    «Я наслаждаюсь обычной жизнью и в последнее время много путешествую по миру. Мне нравится, что давления стало меньше. И тем, что появилось больше свободы. Но я скучаю по соревнованиям.

    Я отказал нескольким клубам. Моя работа состоит в том, чтобы помогать людям показывать свой максимум. Я продолжу делать это – не знаю как именно и где.

    Я болен футболом. Когда просыпаюсь утром, я сразу же думаю о том, какой сегодня матч. Это моя жизнь».

    И поработать экспертом на ТВ-передачах. Это, например, студия во время финала Лиги чемпионов:

    Май 2019

    «Вы снова увидите меня в футболе. В качестве тренера? Я не знаю. Я думал, что вернусь к тренерской работе быстро, но мне понравилось соблюдать дистанцию. Сейчас у меня есть возможность выбирать.

    Футбол по-прежнему моя страсть, я скоро вернусь, но пока не могу рассказать, в каком качестве».

    Сентябрь 2019

    «Я до сих пор не могу смириться с тем, что больше никогда не сяду на тренерскую скамью. Может быть, я мог бы вернуться на промежуточную позицию. Я хочу поделиться тем, что знаю, чему научился. Я хотел бы еще раз пережить напряжение соревнований.

    Всегда мечтал тренировать сборную на чемпионате мира. На этом турнире собираются все лучшие футболисты и тренеры. Надеюсь, в 2022 году в Катаре я буду тренировать одну из сборных.

    Мне поступают хорошие предложения от клубов. Обязательно приму одно из них, когда почувствую готовность к возобновлению работы. Это случится, но не знаю, когда именно».

    Классная гифка-воспоминание празднований Венгера:

    ***

    После ухода из «Арсенала» Венгера связывали с работой в «Милане», японском «Виссел Кобе», в сборных Катара и Японии. Но ближе всего Арсен был к должностям главного тренера «Баварии», когда из неe ушел Анчелотти, и спортивного директора «ПСЖ».

    Другие футбольные люди, сидящие прямо сейчас без работы:

    Эти ребята сейчас без клуба

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: imago sportfotodienst/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73618
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru