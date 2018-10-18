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    Эти ребята сейчас без клуба


    3.7
    Голосов: 3
    Сегодня, 14:26
    Они хорошо бы вписались в РПЛ.

    Логика такая: мы зашли на Transfermarkt в раздел со свободными агентам, поставили сортировку по цене, начиная с самой высокой, и выбрали топ-10 самых знаменитых футболистов без клуба.

    А вот еще известные игроки, которые не вошли в наш топ: Вильфрид Бони, Джо Ледли, Мартин Ольссон, Иван Стринич, Неманья Пейчинович, Йоанн Гюркуфф, Евгений Хачериди, Джек Родуэлл, Эммануэль Эменике, Дмитрий Тарасов, Мишель Ворм, Джузеппе Росси.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8148

      Cules2013 1 час назад

      Список приличный, что не редкость, но, тут сплошь сбитые лётчики да пенсионеры, у которых амбиции ого-го, а реальность им болт с левой резьбой показала. Значит так они любят футбол и хотят играть - бабло им нужно, вот и всё.

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