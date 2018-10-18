Эти ребята сейчас без клуба

Они хорошо бы вписались в РПЛ.

Логика такая: мы зашли на Transfermarkt в раздел со свободными агентам, поставили сортировку по цене, начиная с самой высокой, и выбрали топ-10 самых знаменитых футболистов без клуба.

А вот еще известные игроки, которые не вошли в наш топ: Вильфрид Бони, Джо Ледли, Мартин Ольссон, Иван Стринич, Неманья Пейчинович, Йоанн Гюркуфф, Евгений Хачериди, Джек Родуэлл, Эммануэль Эменике, Дмитрий Тарасов, Мишель Ворм, Джузеппе Росси.

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