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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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Все новости
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
7
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
1
10:07
«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
10:01
«Зенит» хочет выкупить Мантуана
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Дэвид Мойес - статьи
Тренер
Имя
Дэвид
Фамилия
Мойес
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
25 апреля 1963
Статистика
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Статьи
Посты
05.12.2019 13:17
У «Эвертона» проблема с психологией. Он проваливается на рынке, при выборе тренеров, а «Ливерпуль» сильно давит на него
Ждем увольнения Марку Силвы.
4
01.10.2019 14:46
«МЮ» тусклый и слабый. Но есть позитивные моменты
Нужно подождать.
5
09.12.2017 19:00
«Челси» снова проиграл. Чемпионы так не делают
Конте уже не защитит титул? Похоже на то.
11
21.08.2017 22:50
«Он – олдскульный гоняла с улицы». Как молодой Руни зажигал в «Эвертоне» раньше
Уэйн Руни спустя 13 лет вернулся в родной «Эвертон». «Бомбардир» – о ливерпульской юности Шрека, когда он забивал больше сотни голов за сезон, доводил до слез главного босса и едва не ушел в бокс.
15
03.04.2017 22:30
«Спартак» вырвал победу у «Оренбурга». «Зенит» сыграет на «Крестовском» через 20 дней. Дайджест событий дня
«Бавария» не готова дорого платить за Дибалу. Боярскому понравилась фраза Дзюбы. Мойеса могут наказать за угрозы журналистке. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
8
16.01.2017 14:00
10 конфликтов между крутыми тренерами, которые почти дошли до драки
Вчера Моуринью и Клопп едва не подрались во время матча «МЮ» – «Ливерпуль». «Бомбардир» вспоминает и другие случаи, когда тренеры были готовы побить друг друга прямо на поле.
5
14.11.2016 09:50
Круче Златана. Что творит в АПЛ бывший одноклубник Романа Павлюченко
Джермейн Дефо догнал Ибрагимовича в списке бомбардиров, сыграв чуть меньше знаменитого шведа. «Бомбардир» рассказывает о 34-летнем ветеране, который все так же забивает много и тащит «Сандерленд» со дна.
15.05.2016 21:49
«Арсенал» взял серебро АПЛ. «Зенит» теряет шансы на чемпионство. Дайджест событий дня
На «Олд Траффорд» возникла угроза теракта. Муса уйдет из ЦСКА. «Реал» и «Арсенал» планируют масштабные трансферы. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
11.04.2016 14:07
«Блэкберн», «Эвертон», «Лидс» и другие неожиданные гости из Англии в Лиге чемпионов
«Лестер» официально попал в Лигу чемпионов – вот и радость для тех, кому надоел стандартный набор команд от Англии. «Бомбардир» вспоминает, как «Блэкберн», «Эвертон» и еще несколько клубов из АПЛ пробовали свои силы в ЛЧ наряду с грандами.
5
27.02.2016 13:05
Черышев, песня Эмери и прическа Дани Алвеса. Кто получит «Оскары» в чемпионате Испании
Испанскую Примеру часто костерят за чрезмерную театральность. Здесь игроки успевают улыбнуться, когда получают по ногам, а пенальти разыгрывают на троих. В преддверии вручения «Оскаров», «Бомбардир» раздает статуэтки участникам чемпионата Испании.
2
31.12.2015 00:40
Роналду забил 57 голов в 57-ми матчах 2015 года. Дайджест событий дня
Слуцкий будет совмещать посты до конца Евро-2016. Мойес может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
6
16.12.2015 13:20
Почему на «Олд Траффорд» ненавидят ван Гаала?
Футбол в исполнении «Манчестер Юнайтед» не очень нравился поклонникам команды и раньше. После вылета из Лиги чемпионов Луи ван Гаала откровенно ненавидят. «Бомбардир» разбирается в причинах такого отношения болельщиков к голландцу.
14
09.11.2015 23:55
Черышеву не дали уйти из «Реала». Игнатьев вызван в сборную России. Дайджест событий дня
Рамос пропустит матч с «Барселоной». «Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку. Шандао заинтересовал «Брюгге». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
1
27.10.2015 13:00
Очередное спасение «Реала», три пенальти для «Севильи». Главные события 9-го тура испанской Примеры
Главным событием недели в Испании стал судейский скандал: якобы «Реал» пытался подкупить лайнсменов будущего матча с «Барселоной», а про это все узнали. История, в которой пока непонятно ничего.
1
20.10.2015 12:00
Покер Неймара и первая тренерская отставка. Главные события 8-го тура испанской Примеры
Огромное количество забитых мячей, красные и желтые карточки мелькают со всех сторон, а фавориты турнира уверенно громят соперников. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Испании.
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