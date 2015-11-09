Черышеву не дали уйти из «Реала». Игнатьев вызван в сборную России. Дайджест событий дня

Рамос пропустит матч с «Барселоной». «Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку. Шандао заинтересовал «Брюгге». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Рамос пропустит игру с "Барселоной"

Защитник "Реала" Серхио Рамос не сможет выступать на протяжении как минимум шести недель.

В матче 11-го тура Примеры против "Севильи" (2:3) с Рамосом случился рецидив травмы плечевого сустава. Сообщается, что футболисту может понадобиться операция, а восстановление займет не менее шести недель.

Таким образом, Рамос не сыграет в матче Примеры против "Барселоны", который состоится 21 ноября.

Главные события европейского уик-энда

В «Брюгге» заинтересовались защитником «Кубани»

Бразильский защитник "Кубани" Шандао в ближайшее время может сменить клубную прописку. Футболистом заинтересовались в "Брюгге". Размер трансфера составит около 3,5 миллионов евро. Известно, что ранее итальянский "Лацио" проявлял интерес к бразильцу.

По данным сайта Transfermarkt трансферная стоимость 27-летнего футболиста составляет 5 миллионов евро. В текущем сезоне Шандао провел в составе "Кубани" 14 матчей, в которых отметился одним голом и заработал три предупреждения.

«Суонси» расторг контракт с Мичу

"Суонси" расторг договор с испанским полузащитником Мичу. Сообщается, что действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне футболист находился в аренде в "Наполи", а в сезоне нынешнем ни разу не вышел на поле в матчах "Суонси". Летом главный тренер "лебедей" Гарри Монк сообщил, что клуб в услугах испанца не нуждается.

Кержаков станет телеведущим на «Матч ТВ»

Первая передача "Все на матч!" с участием нападающего "Зенита" Александра Кержакова выйдет в эфире после 12 ноября. Напомним, что 21 октября в официальном паблике "Матч ТВ" в социальной сети "Вконтакте" появилось заявление Кержакова о том, что он будет работать на телеканале. Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в этом сезоне не рассчитывает на помощь Кержакова.

«Реал Сосьедад» отправил Мойеса в отставку

"Реал Сосьедад" уволил своего главного тренера Дэвида Мойеса. Помимо самого шотландца, уволен также его помощник Билли Маккинли. На место Мойеса назначен Эусебио Сакристан.

Мойес работал в "Реале Сосьедад" с 11 ноября 2014 года. После 11-ти туров Примеры команда имеет девять очков и располагается на 16-ой строчке в таблице.

Дмитрий Черышев: «Денису не дали уйти из «Реала»

Тренер "Севильи" Дмитрий Черышев сообщил, что в августе полузащитнику Денису Черышеву не позволили покинуть мадридский "Реал".

"Денис мог уйти в августе, но ему не дали. А теперь он не играет. Не знаю, какие варианты он будет рассматривать. Испания, Англия или что-то еще. В любом случае, после отличного сезона в "Вильярреале" Денис был достоин большего. А в итоге у него нет игровой практики", – сказал Черышев-старший.

Игнатьев заменил в сборной России Шатова и Кокорина

Тренерский штаб сборной России объявил об очередных изменениях: вместо нападающего "Динамо" Александра Кокорина и хавбека "Зенита" Олега Шатова был вызван полузащитник краснодарской "Кубани" Владислав Игнатьев.

Напомним, что матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре.

Стадион ЦСКА откроется весной 2016 года

Строительство нового стадиона ЦСКА будет завершено в запланированный срок. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работы по строительству стадиона ЦСКА на Третьей Песчаной улице идут по графику. Уже в следующем году здесь пройдут первые матчи. Для стадиона ЦСКА подобран интересный и оригинальный проект. Арена получится не очень большая, но очень уютная" - говорит Хуснуллин.

Готовность стадиона оценивается в 90-95%. По плану он должен быть введен в эксплуатацию весной 2016 года.