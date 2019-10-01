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    «МЮ» тусклый и слабый. Но есть позитивные моменты


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    Голосов: 2
    Сегодня, 14:46
    Нужно подождать.

    Прошло семь туров АПЛ, «Манчестер Юнайтед» набрал девять очков и занимает десятое место. Отставание от первой команды, «Ливерпуля», 12 очков. Это худший старт «МЮ» за последние 30 лет. В последний раз так плохо было в 1989-м – тогда команда набрала столько же и в итоге финишировала на 13-м месте (да, тренировал тогда Фергюсон).

    Матч против «Арсенала» – 28-й для Сульшера в клубе. За этот период команда набрала 49 очков – на два меньше, чем при Моуринью в его последних 28 играх.

    Главные претензии к «МЮ» и Сульшеру

    «Юнайтед» – самая богатая команда Англии и одна из самых в мире. Но результаты в последние шесть лет – просто ужас. Лучшие достижения: второе место в сезоне-17/18 и победа в Лиге Европы. А так – два шестых финиша, пятое место и четвертое.

    Но что еще грустнее – «Манчестер» серый и скучный в плане игры все эти годы. Мойес не смог перестроить команду и пытался играть так же прямолинейно, как в «Эвертоне». Ван Гаал ставил скучное и холостое владение. Моуринью низко парковался и вывозил на контратаках. Сульшер – пока вообще непонятно; но команда похожа на моуриньювскую.

    «МЮ» при Сульшере:

    • Отказывается от выского прессинга (десятый показатель в лиге).

    • В позиционных атаках все так же полагается на индивидуальное мастерство.

    Для футбольной команды это не так плохо, не прессинговать, ставить на контратаки и на класс игроков в позиционном нападении. Но не для клуба, у которого такой дорогой состав и историческая претензия на высокие результаты.

    Сульшер прямым текстом говорит, что команда зависит от индивидуального мастерства группы атаки:

    «В нападении мы столкнулись с травмами – Поль, Антони, Маркус. В этом была основная причина потерей связи между полузащитой и атакой».

    А еще по комментариям Сульшера четко прослеживается его стратегия. Он хочет выстроить оборону, а уже потом заняться атакой. Получается, правда, пока не очень:

    «Мы стали намного лучше защищаться. Просто нам достаточно много не везет. Да мы пропускаем голы, которые не должны пропускать. Но это должно прекратиться. И следующий этап нашей работы будет нацелен на игру в атаке».

    Пока попытки Сульшера изменить команду печальны. Команда выглядит серо и нестабильно. Жару добавляют комментарии людей, которые были связаны с «МЮ».

    • Моуринью после поражения от «Вест Хэма»: «Мы плохо выглядели в прошлом сезоне, но я не вижу никаких улучшений даже с тремя новыми игроками. Я не удивлeн такому результату. Позитивных моментов нет».

    • Рой Кин: «Я шокирован и расстроен от того, каким был сегодня «Юнайтед». Всe было очень тускло. Не хватает характера, качества и желания».

    Не ждать ничего хорошего?

    По крайней мере, Сульшер уже сделал несколько важных шагов. Омолодил состав, избавился от ненужных лавочников и наладил настроение вокруг клуба. Руководство поддерживает тренера, обещает усиление. Игроки отзываются о нем с уважением, не жалуются в прессе и всем видом показывают, что рады играть за него.

    Возможно, мы недооцениваем уровень сложностей, с которыми Сульшер столкнулся в «МЮ». Он пришел в разрозненный и уставший коллектив. С футболистами, которые не сочетаются в одном стиле. После долгих лет негативной обстановки вокруг клуба.

    Важно понимать, что сейчас в клубе идет перестройка и нужно подождать. Несмотря на серую игру и слабые результаты. И Сульшеру, и клубу пока нужно время.

    А еще в клубе сейчас блистает молодежь. Главный герой – Даниэль Джеймс:

    Лучший игрок «МЮ» прямо сейчас – валлийский пацан с убийственным ударом

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
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