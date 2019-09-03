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    Лучший игрок «МЮ» прямо сейчас – валлийский пацан с убийственным ударом


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    Голосов: 0
    Сегодня, 15:05
    Просто посмотрите на его голы.

    Новичок «Манчестер Юнайтед» 21-летний Даниэль Джеймс в последних шести матчах за клуб и сборную забил четыре гола.

    В сборной он уже давно ключевой игрок и любимчик Гиггза. В клубе – стал основным сразу же после перехода. В августе его признали лучшим игроком «МЮ»; награду вручал Патрис Эвра.

    Мы уже писали подробный материал о Джеймсе, когда он переходил в «Юнайтед». Поэтому давайте сейчас просто насладимся его голами.

    Первый мяч сезона получился нелепым. Джеймс вышел на замену в матче с «Челси» и забил в дебюте. И радовался с партнерами так, как будто выиграл Лигу чемпионов.

    Остальные три гола – практически копии; и каждый – красавец. Все забиты с левого фланга, после смещения вправо, сильным ударом в дальний угол. Поражает, как быстро он обращается с мячом и закидывает его в сетку, словно кувалду.

    Это гол «Саутгемптону»:

    «Кристал Пэласу»:

    И сборной Белоруссии:

    Сульшер хвалит Джеймса и говорит, что все в команде должны брать с него пример:

    «Он наш лучший бомбардир, и это следствие его личностных качеств, его привычек. Он скромен, усердно работает и знает, что может стать еще лучше.

    С первого же дня он начал влиять на нашу игру. Думаю, он пример для каждого в команде.

    Мы еще поработаем над его навыками, и из него вырастет первоклассный игрок».

    А тут мы расписывали, чем крут Джеймс, откуда взялся и почему так быстро взорвал в «МЮ»:

    «МЮ» купил британца из Чемпионшипа. Он вытеснит Санчеса и Марсьяля

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Haruhiko Otsuka/Global Look Press
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