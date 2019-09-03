Лучший игрок «МЮ» прямо сейчас – валлийский пацан с убийственным ударом

Просто посмотрите на его голы.

Новичок «Манчестер Юнайтед» 21-летний Даниэль Джеймс в последних шести матчах за клуб и сборную забил четыре гола.

В сборной он уже давно ключевой игрок и любимчик Гиггза. В клубе – стал основным сразу же после перехода. В августе его признали лучшим игроком «МЮ»; награду вручал Патрис Эвра.

Мы уже писали подробный материал о Джеймсе, когда он переходил в «Юнайтед». Поэтому давайте сейчас просто насладимся его голами.

Первый мяч сезона получился нелепым. Джеймс вышел на замену в матче с «Челси» и забил в дебюте. И радовался с партнерами так, как будто выиграл Лигу чемпионов.

Остальные три гола – практически копии; и каждый – красавец. Все забиты с левого фланга, после смещения вправо, сильным ударом в дальний угол. Поражает, как быстро он обращается с мячом и закидывает его в сетку, словно кувалду.

Это гол «Саутгемптону»:

twit text — United Daily (@UnitedDaily9) September 3, 2019

«Кристал Пэласу»:

twit text — United Brasil (@UnitedBrasil_) August 24, 2019

И сборной Белоруссии:

twit text — Karl (@Karlgud14) September 10, 2019

Сульшер хвалит Джеймса и говорит, что все в команде должны брать с него пример:

«Он наш лучший бомбардир, и это следствие его личностных качеств, его привычек. Он скромен, усердно работает и знает, что может стать еще лучше.

С первого же дня он начал влиять на нашу игру. Думаю, он пример для каждого в команде.

Мы еще поработаем над его навыками, и из него вырастет первоклассный игрок».

А тут мы расписывали, чем крут Джеймс, откуда взялся и почему так быстро взорвал в «МЮ»:

«МЮ» купил британца из Чемпионшипа. Он вытеснит Санчеса и Марсьяля