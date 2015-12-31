Роналду забил 57 голов в 57-ми матчах 2015 года. Дайджест событий дня

Слуцкий будет совмещать посты до конца Евро-2016. Мойес может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Слуцкий будет совмещать посты до конца Евро-2016. Мойес может вернуться в «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

Мойес готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес не отказался бы возглавить манкунианцев снова. Об этом заявил сам шотландский специалист.

«Я думал, что прихожу в клуб, где заботятся о своих тренерах и дают им время на исправление ситуации, если что-то идет не так. Я был в плену этого заблуждения во время моей работы в «МЮ». Тогда в команде были футболисты, которые выиграли АПЛ с Фергюсоном, для смены состава нужно было время, десяти месяцев для этого недостаточно. Готов ли я снова принять приглашение «МЮ»? Конечно. В мире мало тренеров, которые от этого отказались бы», – сказал Мойес.

Нападающий киевского «Динамо» признан футболистом года в Парагвае

Нападающий киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес признан футболистом года в Парагвае по результатам опроса среди спортивных журналистов. В списке лучших игроков года Гонсалес опередил футболиста "Либертад" Сантьяго Сальседо и Дарио Лескано из "Люцерна", сообщает АВС.

«Челси» не будет продавать игроков зимой

Никто из футболистов нынешнего состава «Челси» не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Об этом заявил наставник лондонцев Гус Хиддинк. «Мне нужны все мои футболисты, так что не идет и речи о том, чтобы кто-то ушел из команды", – сказал Хиддинк на пресс-конференции. Кроме того, голландец заявил, что участие Фалькао, Реми и Кэйхилла в матче 20-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" находится под вопросом.

Беленов и Шандао не покинут «Кубань»

Вратарь «Кубани» Александр Беленов и защитник команды Шандао, вероятнее всего, останутся в Краснодаре и не будут менять клубную прописку в ближайшее зимнее трансферное окно. Это связывается с возвращением на пост спортивного директора «Кубани» известного футбольного функционера Сергея Доронченко, который способен повлиять на решения этих футболистов, сообщает источник.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что Шандао может продолжить свою карьеру в итальянском «Лацио», а Беленов перейти в «Краснодар» или московское «Динамо».

РФС: «Слуцкий будет совмещать посты до окончания Евро-2016»

Российский футбольный союз прояснил ситуацию вокруг соглашения с Леонидом Слуцким, совмещающим посты главного тренера сборной России и московского ЦСКА. Также стало известно, что наставник молодежной команды страны будет определен позднее.

«До окончания Чемпионата Европы во Франции Леонид Слуцкий будет совмещать посты главных тренеров национальной сборной России и ПФК ЦСКА. Вопрос по наставнику молодежной сборной России будет решен позднее, а на Кубок Содружества в Санкт-Петербург в январе команду повезет спортивный директор РФС Николай Писарев», - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Сборная России - главная надежда 2016 года

«Ювентус» собирается предложить 30 миллионов за Гюндогана

«Ювентус» в ближайшее время планирует сделать официальное предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу полузащитника Илкая Гюндогана. Туринцы готовы заплатить за 25-летнего полузащитника 30 миллионов евро.

Отмечается, что немецкая сторона не заинтересована в продаже футболиста, контракт которого с клубом рассчитан до 2017 года. Но представители «Ювентуса» надеются убедить дортмундцев внушительной суммой трансфера.

Примера. «Реал» обыграл «Реал Сосьедад». Роналду установил достижение

В матче 17-го тура Примеры мадридский «Реал» оказался сильнее «Реала Сосьедад» – 3:1. У победителей дублем отметился Криштиану Роналду. Португалец в 2015 году забил 57 голов в 57-ми матчах. Он же стал вторым игроком в истории Примеры, забившим 50 голов с пенальти.

Реал – Реал Сосьедад – 3:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Роналду (с пенальти), 42; 1:1 – Брума, 49; 2:1 – Роналду, 67; 3:1 – Лукас, 86.

Примера. «Барселона» вернулась на первое место, разгромив «Бетис»

В матче 17-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Бетис» со счетом 4:0. Дубль в этой встрече сделал Луис Суарес, одним мячом отметился Лионель Месси, еще один гол забил в свои ворота Хайко Вестерманн. В 2015 году "Барселона" забила 180 голов, побив рекорд мадридского "Реала" (178 мячей).

Барселона – Бетис – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Вестерманн (в свои ворота), 29; 2:0 – Месси, 33; 3:0 – Суарес, 46; 4:0 – Суарес, 83.

Главное событие 2015 года. Решают читатели «Бомбардира»!