Экс-спортивный директор «Спартака» назвал цену Угальде и оценил вероятность трансфера игрока в «Барселону»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о выступлениях нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

– В последнем своем интервью Угальде заявил, что оправдал сумму своего трансфера в «Спартак». Как вы считаете, так ли это?

– В принципе, так. Сейчас он стоит в два раза больше. Так что, никаких вопросов.

– «Спартак» купил Угальде за 13 миллионов евро. В этом сезоне он забил 14 голов в РПЛ. Получается, что один гол равен одному миллиону евро?

– Это кто так считает? Надо считать так, что он сейчас стоит 25 миллионов и «Спартак» за полгода сделал бизнес: умножил на два его стоимость. Где вы еще найдете такой бизнес?

Он стоит уже 25 миллионов евро, минимум. Любой европейский клуб купит его. А переводить голы… Некоторые отдают пасы и они позволяют забить голы. Это как считать? Так никто не считает.

– То есть благодаря своей результативности он уже принес «Спартаку» результат: как финансовый, так и в таблице?

– В таблице, результаты, финансовый момент, положительные эмоции. Все нормально. По Угальде, в принципе, все шикарно сейчас сложилось.

Все очень волновались, когда в первые 10 туров он забил один мяч. Он только пришел, было тяжело, потому что Абаскаль его неправильно использовал. Тогда все напряглись. А сейчас все, слава богу, отлично. Он показал, кто он и что он умеет делать в футболе.

– Сейчас говорят о потенциальном интересе к нему со стороны «Барселоны». Вы в это верите?

– Все бывает. Левандовский уже возрастной футболист. Все же когда-то были такими молодыми, как Угальде. И Левандовский в свои 20 лет, когда его пригласили в Россию, а он поехал в «Дортмунд». А потом раскрылся и стал большим нападающим. Все должны этот путь пройти.

– Думаете, что может такое быть?

– Может быть и такое, да. Тот факт, что «Барселона» ищет нападающего – это точно. Они ищут. Мы же не думали, что Хвича Кварацхелия будет в «Наполи» и полмира будет за ним охотиться.

Он был у нас. В «Локомотиве» не подошел. Играл в «Рубине», потом уехал в Грузию. Перешел в «Наполи». Сейчас многие клубы Англии и та же «Барселона» хотят его купить за сотни миллионов.