Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-спортивный директор «Спартака» назвал цену Угальде и оценил вероятность трансфера игрока в «Барселону»

    Экс-спортивный директор «Спартака» назвал цену Угальде и оценил вероятность трансфера игрока в «Барселону»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о выступлениях нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

    – В последнем своем интервью Угальде заявил, что оправдал сумму своего трансфера в «Спартак». Как вы считаете, так ли это?

    – В принципе, так. Сейчас он стоит в два раза больше. Так что, никаких вопросов.

    – «Спартак» купил Угальде за 13 миллионов евро. В этом сезоне он забил 14 голов в РПЛ. Получается, что один гол равен одному миллиону евро?

    – Это кто так считает? Надо считать так, что он сейчас стоит 25 миллионов и «Спартак» за полгода сделал бизнес: умножил на два его стоимость. Где вы еще найдете такой бизнес?

    Он стоит уже 25 миллионов евро, минимум. Любой европейский клуб купит его. А переводить голы… Некоторые отдают пасы и они позволяют забить голы. Это как считать? Так никто не считает.

    – То есть благодаря своей результативности он уже принес «Спартаку» результат: как финансовый, так и в таблице?

    – В таблице, результаты, финансовый момент, положительные эмоции. Все нормально. По Угальде, в принципе, все шикарно сейчас сложилось.

    Все очень волновались, когда в первые 10 туров он забил один мяч. Он только пришел, было тяжело, потому что Абаскаль его неправильно использовал. Тогда все напряглись. А сейчас все, слава богу, отлично. Он показал, кто он и что он умеет делать в футболе.

    – Сейчас говорят о потенциальном интересе к нему со стороны «Барселоны». Вы в это верите?

    Все бывает. Левандовский уже возрастной футболист. Все же когда-то были такими молодыми, как Угальде. И Левандовский в свои 20 лет, когда его пригласили в Россию, а он поехал в «Дортмунд». А потом раскрылся и стал большим нападающим. Все должны этот путь пройти.

    – Думаете, что может такое быть?

    – Может быть и такое, да. Тот факт, что «Барселона» ищет нападающего – это точно. Они ищут. Мы же не думали, что Хвича Кварацхелия будет в «Наполи» и полмира будет за ним охотиться.

    Он был у нас. В «Локомотиве» не подошел. Играл в «Рубине», потом уехал в Грузию. Перешел в «Наполи». Сейчас многие клубы Англии и та же «Барселона» хотят его купить за сотни миллионов.

    • В этом сезоне 22-летний Угальде забил за «Спартак» 15 мячей и отдал 3 голевые передачи в 21 матче во всех турнирах.
    • В прошлом сезоне на счету форварда был 1 гол в 16 встречах в составе красно-белых.
    • Костариканец был куплен московским клубом у «Твенте» в январе за 13 миллионов евро.
    • Контракт Угальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.
    • Transfermarkt оценил стоимость футболиста в 9 миллионов евро по состоянию на 18 сентября этого года.

    Новости по теме
    Угальде идет по графику рекордсмена РПЛ по количеству голов за сезон 5
    Угальде – Барко – в топ-2 самых результативных атакующих дуэтов европейского сезона 5
    Угальде установил рекорд чемпионатов России по голам за 4 игры 5
    Источник: «Спорт день за днём»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.12.2024 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Лицом_на_клаве
    1733469571
    Три игры эта Угальда более менее сыграла, а уже в Барсу сватают. По весне снова увидим бестолковку неликвид.
    Ответить
    zigbert
    1733471980
    Главное сейчас ничего не менять в схеме расположения Угальде на поле. Да и вообще стартовый состав команды уже просматривается.
    Ответить
    andr45
    1733472730
    Вот Шикунов дал интервью и сразу стало понятно, почему он БЫВШИЙ и будет таковым вечно. Ни черта не понимает в футболе, а все туда же - кого-нибудь из спартаковцев обгадить. Угальде пришел, когда практически все рассейские бестолочи под руководством Джикии, вместо футбола занялись сливом Абаскаля. В этой шобле сиволапых, конечно же, Угальде места не находилось. Его или игнорировали, или давали неудобные для приёма мяча пасы. Но вот приехал мастер, равный Угальде и как он расцвел!!! Но этому убогому БЫВШЕМУ сиё понять не дано(
    Ответить
    andr45
    1733472872
    «Zenitе» купил Артура за 18 миллионов евро. В этом году он забил 3 гола в РПЛ. Получается, что один гол равен шести миллионам евро?»
    Ответить
    ВетеR
    1733493716
    сомневаюсь, что Барселона знает о существовании Угальде )
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 