«Челси» снова проиграл. Чемпионы так не делают

Конте уже не защитит титул? Похоже на то.

Перед игрой «Вест Хэм» – «Челси» мало кто сомневался в победе гостей. Но уже на 6-й минуте Марко Арнаутович забил в ворота Тибо Куртуа свой первый гол за «Вест Хэм».

Банка получилась что надо – грамотная перепасовка перед штрафной и четкое завершение Марко.

twit text — Terje (@xArsenalTerje) December 9, 2017

В дальнейшем «Вест Хэм» грамотно окопался на своей половине, проводил бодрые контратаки и в итоге наиграл на уверенную победу, пусть и с минимальным счетом. Вот четыре простых, но очень важных факта:

«Вест Хэм» не побеждал в Премьер-лиге с 30 сентября, подойдя к матчу с «Челси» в зоне вылета.

Сегодняшняя победа – первая для Дэвида Мойеса во главе «молотобойцев».

«Челси», напротив, не проигрывал в АПЛ на протяжении семи матчей. Последний раз Антонио Конте уступал три очка в поединке с еще одним аутсайдером – «Кристал Пэлас».

За весь второй тайм, когда «Челси» нужно было забивать, синие не нанесли по воротам «Вест Хэма» ни одного точного удара.

Дэвид Мойес сегодня торжествует: он лично обезглавил надежды «Челси» продолжить борьбу за чемпионство. Отставание лондонцев от первой строчки – 11 очков, при этом «Манчестер Сити» имеет одну игру в запасе. Такие гандикапы просто не отыгрываются.