Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Челси» снова проиграл. Чемпионы так не делают


    2.8
    Голосов: 6
    09.12.2017 19:00
    Конте уже не защитит титул? Похоже на то.

    Перед игрой «Вест Хэм» – «Челси» мало кто сомневался в победе гостей. Но уже на 6-й минуте Марко Арнаутович забил в ворота Тибо Куртуа свой первый гол за «Вест Хэм».

    Банка получилась что надо – грамотная перепасовка перед штрафной и четкое завершение Марко.

    В дальнейшем «Вест Хэм» грамотно окопался на своей половине, проводил бодрые контратаки и в итоге наиграл на уверенную победу, пусть и с минимальным счетом. Вот четыре простых, но очень важных факта:

    • «Вест Хэм» не побеждал в Премьер-лиге с 30 сентября, подойдя к матчу с «Челси» в зоне вылета.
    • Сегодняшняя победа – первая для Дэвида Мойеса во главе «молотобойцев».
    • «Челси», напротив, не проигрывал в АПЛ на протяжении семи матчей. Последний раз Антонио Конте уступал три очка в поединке с еще одним аутсайдером – «Кристал Пэлас».
    • За весь второй тайм, когда «Челси» нужно было забивать, синие не нанесли по воротам «Вест Хэма» ни одного точного удара.

    Дэвид Мойес сегодня торжествует: он лично обезглавил надежды «Челси» продолжить борьбу за чемпионство. Отставание лондонцев от первой строчки – 11 очков, при этом «Манчестер Сити» имеет одну игру в запасе. Такие гандикапы просто не отыгрываются.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Evening Standard
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 12 декабря 2017, 22:05

      верим в МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 10 декабря 2017, 10:26

      челси подобие спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 9 декабря 2017, 23:41

      Если выстрелят в ЛЧ! Эти поражения тупые от усталости и невезения забудутся как делать некуй! Скриньте --- Челси Минимум в полуфинале будет! Все силы пойдут на ЛЧ после этого!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 9 декабря 2017, 21:32

      Насчет заголовка. Именно так Чемпионы и делают. Спросите Спартак.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > oyabun 10 декабря 2017, 00:43

      ((((((((((((((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +448

      Rainmaker 9 декабря 2017, 21:04

      Это Гвардиола с Мауром пиво пьют? :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12141

      BRO_football 9 декабря 2017, 19:54

      Просто Челси в последние несколько лет решил хорошо играть только через сезон: 2014/2015 - 1 место, 2015/2016 - 10 место, 2016/2017 - 1 место. И в этом сезоне Челси займёт не выше 10 места.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2231

      river31 > BRO_football 9 декабря 2017, 20:45

      Занятная статистика.))) Посмотрим, сбудется ли в этом сезоне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1163

      Karpathian > BRO_football 9 декабря 2017, 20:54

      ну уж не 10 в этом году, полагаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 9 декабря 2017, 19:36

      Арнаутович с Малой Арнаутской?))) С Одессы?))) Красаучик!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 декабря 2017, 19:13

      бб Конте...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11