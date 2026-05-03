Футбол на уровне сборных – это особая сцена, где каждая игра несeт в себе не только спортивное напряжение, но и национальную гордость. Здесь нет длинных сезонов, чтобы исправить ошибки, – каждое касание может стать частью истории. И именно в таких условиях рождаются игроки, чьи имена навсегда остаются в памяти болельщиков.

Но не всегда титулованность сборной гарантирует наличие в ее составе успешных голеадоров. Рассказываем о бомбардирах, забивших наибольшее число голов за свои национальные команды.

Топ-10 лучших бомбардиров сборных

Мы составили рейтинг игроков, забивших наибольшее количество мячей за свои национальные сборные по состоянию на весну 2026 года.

10. Годфри Читалу, Замбия – 79 голов

Годфри Читалу вошел в десятку сильнейших, обогнав бразильца Неймара по меньшему количеству игр (111 против 128) при одинаковой результативности. Замбийский нападающий был в составе сборной с 1968 по 1980 год. Стал серебряным призером Кубка африканских наций.

Ушел из жизни в 1993 году в возрасте 45 лет.

9. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84 гола

Забить 84 мяча Пушкашу удалось в 85 играх за сборную Венгрии. За эту команду нападающий играл с 1945 по 1956 год. В составе сборной Венгрии он выиграл Олимпиаду-1952 и стал вице-чемпионом мира в 1954-м.

Став гражданином Испании, Ференц Пушкаш сыграл 3 матча за эту команду на чемпионате мира 1962 года, но отличиться не смог. Ушел из жизни в 2006 году в возрасте 79 лет.

8. Али Махбут, ОАЭ – 85 голов

Нападающий сборной ОАЭ сыграл в составе своей команды с 2009 года по настоящее время 114 матчей. Сейчас 35-летний Али Махбут остается игроком сборной и может улучшить свои показатели.

Футболист в составе сборной дважды был призером Кубка Азии.

7. Роберт Левандовски, Польша – 89 голов

Роберт Левандовски, сыграв за сборную 165 матчей, остается в ее составе и сейчас. Впервые вышел в форме сборной Польше в 2008 году.

Значимые достижения команды, в том числе победа на Олимпиаде и призовые места на чемпионатах мира, приходятся на конец прошлого века – все это прошло без Роберта. 37-летний Левандовски не попал с командой на чемпионат мира 2026 года.

6. Мохтар Дахари, Малайзия – 89 голов

Нападающий из Малайзии блистал в составе своей сборной с 1972 по 1985 год. Провел 142 матча. Завоевал бронзу Азиатских игр.

Умер в возрасте 37 лет в 1991 году.

5. Ромелу Лукаку, Бельгия – 89 голов

Нападающий дебютировал за бельгийскую команду в 2010 году. С тех пор он сыграл за сборную 124 игры. Становился бронзовым призером чемпионата мира.

Бельгийцы без Лукаку выигрывали Олимпийские игры, были призерами двух европейских первенств. У 32-летнего Ромелу есть шанс проявить себя на первенстве 2026 года, если он попадет в заявку команды.

4. Сунил Четри, Индия – 95 голов

Индийский нападающий 1984 года рождения провел в составе сборной 157 игр. Его карьера в сборной, начавшаяся в 2005 году, продолжается по настоящее время.

Награды прошли мимо этого талантливого игрока. Хотя сборная Индии является многократным обладателем Кубка Южной Азии, двукратным победителем летних Азиатских игр.

3. Али Даеи, Иран – 108 голов

Иранский форвард 1969 года рождения выступал за сборную 1993 по 2006 год, 148 раз выходя на поле под флагом своей страны.

В его коллекции победы с командой в Кубке вызова АФК, Азиатских играх, чемпионате Федерации футбола Западной Азии, а также две бронзы Кубка Азии.

2. Лионель Месси, Аргентина – 115 голов

В коллекции самого титулованного аргентинца золото Олимпиады, чемпионата мира, два Кубка Америки – и это не считая призовых мест. В составе аргентинской команды Месси играет с 2005 года. Он выходил на поле в футболке сборной 198 раз.

Лидеру Аргентины уже 38 лет. Но это вряд ли помешает ему ярко выступить на мировом первенстве 2026 года и улучшить свои показатели по забитым мячам.

1. Криштиану Роналду, Португалия – 143 гола

Есть хорошая возможность отличиться на мировом футбольном форуме и у 41-летнего Роналду. Он возглавляет рейтинг не только по забитым мячам, но и по играм за сборную – Криштиану 226 раз надевал футболку Португалии.

С 2003 года, когда Криштиану впервые вышел на поле в составе своей команды, он выиграл с ней чемпионат Европы и две Лиги Наций. На чемпионатах мира взять медали португальцам не удавалось, но впереди ЧМ-2026.

Бомбардиры топ-сборных: кто они

В наш топ-10 не входят многие легендарные футболисты, выступавшие за ведущие сборные мира. Было бы несправедливо не упомянуть их.

Главным в этом списке можно назвать бразильца Неймара. В период с 2010 по 2023 год он провел за пятикратных чемпионов мира 128 матчей и забил 79 мячей – на 2 больше, чем у легендарного Пеле. Сейчас измученный травмами 34-летний бомбардир еще пылит на клубном уровне за «Сантос», где и начинал карьеру. Чемпионом мира Неймар не стал, но выиграл с Бразилией Олимпийские игры и Кубок конфедераций.

Топ-бомбардиром сборной Германии остается Мирослав Клозе. На протяжении 2001–2014 гг. он провел за Бундестим 137 матчей и забил 71 мяч. Чемпион мира-2014, пятикратный призер ЧМ и ЧЕ. По состоянию на апрель 2026 года также является лучшим бомбардиром чемпионатов мира с 16 голами.

Луис Суарес – самый забивной игрок сборной Уругвая. Выступал за национальную команду с 2007 по 2024 год, провел 143 матча и забил 69 голов. Выиграл Кубок Америки-2011 и стал бронзовым призером этого турнира в 2024 году. На клубном уровне 39-летний Суарес доигрывает в MLS за «Интер Майами» вместе с Месси.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Испании является Давид Вилья с 59 голами, сборной Франции – Оливье Жиру (57). А в списке голеадоров сборной Италии уже более 50 лет значится Луиджи Рива с достаточно скромными (на фоне конкурентов) 35 голами.