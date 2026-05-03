Топ-10 лучших бомбардиров за национальные команды

Футбол на уровне сборных – это особая сцена, где каждая игра несeт в себе не только спортивное напряжение, но и национальную гордость. Здесь нет длинных сезонов, чтобы исправить ошибки, – каждое касание может стать частью истории. И именно в таких условиях рождаются игроки, чьи имена навсегда остаются в памяти болельщиков.

Но не всегда титулованность сборной гарантирует наличие в ее составе успешных голеадоров. Рассказываем о бомбардирах, забивших наибольшее число голов за свои национальные команды.

Топ-10 лучших бомбардиров сборных

Мы составили рейтинг игроков, забивших наибольшее количество мячей за свои национальные сборные по состоянию на весну 2026 года.

10. Годфри Читалу, Замбия – 79 голов

Годфри Читалу вошел в десятку сильнейших, обогнав бразильца Неймара по меньшему количеству игр (111 против 128) при одинаковой результативности. Замбийский нападающий был в составе сборной с 1968 по 1980 год. Стал серебряным призером Кубка африканских наций.

Годфри Читалу

Ушел из жизни в 1993 году в возрасте 45 лет.

9. Ференц Пушкаш, Венгрия – 84 гола

Забить 84 мяча Пушкашу удалось в 85 играх за сборную Венгрии. За эту команду нападающий играл с 1945 по 1956 год. В составе сборной Венгрии он выиграл Олимпиаду-1952 и стал вице-чемпионом мира в 1954-м.

Ференц Пушкаш

Став гражданином Испании, Ференц Пушкаш сыграл 3 матча за эту команду на чемпионате мира 1962 года, но отличиться не смог. Ушел из жизни в 2006 году в возрасте 79 лет.

8. Али Махбут, ОАЭ – 85 голов

Нападающий сборной ОАЭ сыграл в составе своей команды с 2009 года по настоящее время 114 матчей. Сейчас 35-летний Али Махбут остается игроком сборной и может улучшить свои показатели.

Али Махбут

Футболист в составе сборной дважды был призером Кубка Азии.

7. Роберт Левандовски, Польша – 89 голов

Роберт Левандовски, сыграв за сборную 165 матчей, остается в ее составе и сейчас. Впервые вышел в форме сборной Польше в 2008 году.

Роберт Левандовски

Значимые достижения команды, в том числе победа на Олимпиаде и призовые места на чемпионатах мира, приходятся на конец прошлого века – все это прошло без Роберта. 37-летний Левандовски не попал с командой на чемпионат мира 2026 года.

6. Мохтар Дахари, Малайзия – 89 голов

Нападающий из Малайзии блистал в составе своей сборной с 1972 по 1985 год. Провел 142 матча. Завоевал бронзу Азиатских игр.

Мохтар Дахари

Умер в возрасте 37 лет в 1991 году.

5. Ромелу Лукаку, Бельгия – 89 голов

Нападающий дебютировал за бельгийскую команду в 2010 году. С тех пор он сыграл за сборную 124 игры. Становился бронзовым призером чемпионата мира.

Ромелу Лукаку

Бельгийцы без Лукаку выигрывали Олимпийские игры, были призерами двух европейских первенств. У 32-летнего Ромелу есть шанс проявить себя на первенстве 2026 года, если он попадет в заявку команды.

4. Сунил Четри, Индия – 95 голов

Индийский нападающий 1984 года рождения провел в составе сборной 157 игр. Его карьера в сборной, начавшаяся в 2005 году, продолжается по настоящее время.

Сунил Четри

Награды прошли мимо этого талантливого игрока. Хотя сборная Индии является многократным обладателем Кубка Южной Азии, двукратным победителем летних Азиатских игр.

3. Али Даеи, Иран – 108 голов

Али Даеи

Иранский форвард 1969 года рождения выступал за сборную 1993 по 2006 год, 148 раз выходя на поле под флагом своей страны.

В его коллекции победы с командой в Кубке вызова АФК, Азиатских играх, чемпионате Федерации футбола Западной Азии, а также две бронзы Кубка Азии.

2. Лионель Месси, Аргентина – 115 голов

Лионель Месси

В коллекции самого титулованного аргентинца золото Олимпиады, чемпионата мира, два Кубка Америки – и это не считая призовых мест. В составе аргентинской команды Месси играет с 2005 года. Он выходил на поле в футболке сборной 198 раз.

Лидеру Аргентины уже 38 лет. Но это вряд ли помешает ему ярко выступить на мировом первенстве 2026 года и улучшить свои показатели по забитым мячам.

1. Криштиану Роналду, Португалия – 143 гола

Криштиану Роналду

Есть хорошая возможность отличиться на мировом футбольном форуме и у 41-летнего Роналду. Он возглавляет рейтинг не только по забитым мячам, но и по играм за сборную – Криштиану 226 раз надевал футболку Португалии.

С 2003 года, когда Криштиану впервые вышел на поле в составе своей команды, он выиграл с ней чемпионат Европы и две Лиги Наций. На чемпионатах мира взять медали португальцам не удавалось, но впереди ЧМ-2026.

Бомбардиры топ-сборных: кто они

В наш топ-10 не входят многие легендарные футболисты, выступавшие за ведущие сборные мира. Было бы несправедливо не упомянуть их.

Главным в этом списке можно назвать бразильца Неймара. В период с 2010 по 2023 год он провел за пятикратных чемпионов мира 128 матчей и забил 79 мячей – на 2 больше, чем у легендарного Пеле. Сейчас измученный травмами 34-летний бомбардир еще пылит на клубном уровне за «Сантос», где и начинал карьеру. Чемпионом мира Неймар не стал, но выиграл с Бразилией Олимпийские игры и Кубок конфедераций.

Неймар

Топ-бомбардиром сборной Германии остается Мирослав Клозе. На протяжении 2001–2014 гг. он провел за Бундестим 137 матчей и забил 71 мяч. Чемпион мира-2014, пятикратный призер ЧМ и ЧЕ. По состоянию на апрель 2026 года также является лучшим бомбардиром чемпионатов мира с 16 голами.

Мирослав Клозе

Луис Суарес – самый забивной игрок сборной Уругвая. Выступал за национальную команду с 2007 по 2024 год, провел 143 матча и забил 69 голов. Выиграл Кубок Америки-2011 и стал бронзовым призером этого турнира в 2024 году. На клубном уровне 39-летний Суарес доигрывает в MLS за «Интер Майами» вместе с Месси.

Луис Суарес

Лучшим бомбардиром в истории сборной Испании является Давид Вилья с 59 голами, сборной Франции – Оливье Жиру (57). А в списке голеадоров сборной Италии уже более 50 лет значится Луиджи Рива с достаточно скромными (на фоне конкурентов) 35 голами.

