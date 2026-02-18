Футбол – игра миллионов. В воспоминаниях болельщиков остаются голы, интересные комбинации, сольные проходы, великолепные сейвы вратарей, ошибки судей. Но для многих поклонников игры памятными являются еще и фразы известных тренеров и игроков.

В истории футбола было немало запоминающихся высказываний. Мы собрали самые интересные и легендарные.

Об игре

Пеле: «Футбол хорош тем, что он объединяет абсолютно всех: богатых и нищих, темнокожих и белых, старых и совсем юных. В этом заключается вся магия Игры».

Валерий Лобановский: «Игра забывается, результат остается».

Франц Беккенбауэр: «В футболе не побеждает сильнейший, а сильнейший тот, кто победил».

Йохан Круифф: «Если мяч у вас, вы должны сделать поле настолько большим, насколько это возможно. Если мяч у ваших соперников, вы должны сделать поле настолько маленьким, насколько это возможно».

Лев Яшин: «В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы».

Луи ван Гал: «Беготня – это для животных. Нам нужны мозги и мяч, чтобы играть в футбол».

Марчелло Липпи: «Если у тебя собраны лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда».

Вуядин Бошков: «В футболе есть один закон: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер».

Сильвио Берлускони: «Футбол как женщина: немного иррационален».

Зденек Земан: «Футбол больше не игра. Это индустрия».

Константин Бесков: «Уходить надо вовремя. Тренеры и товарищи по команде должны найти в себе силу и принципиальность, чтобы сказать ветерану: «Пора, брат».

Арриго Сакки: «Футбол – самое важное дело из всех неважных дел».

Билл Шенкли: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти. Он намного важнее».

О коллегах

Джордж Бест: «Дэвид Бекхэм не умеет играть левой ногой, не умеет играть головой, не делает подкаты и мало забивает. В остальном он в порядке».

Эрик Кантона: «Раймон Доменек – худший тренер французской сборной по футболу после Людовика XVI».

Билл Шенкли: «Проблема судей в том, что они знают правила игры, но не понимают правила игры».

Джованни Трапаттони: «Футбольные тренеры – как рыба: со временем начинают пованивать».

Златан Ибрагимович: «Да, у Месси уже четыре «Золотых мяча», но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку».

Амбициозные и эгоистичные

Диего Марадона: «Даже если это была рука, то это была рука бога»

Зинедин Зидан: «Победы не надоедают. Выиграйте 10 игр подряд – и вы еще больше захотите выиграть 11-ю».

Арриго Сакки: «Чтобы стать хорошим тренером, не обязательно быть футболистом. Ведь чтобы стать хорошим жокеем, не обязательно до этого быть лошадью»

Жозе Моуринью: «Если бы я хотел легкой жизни, я бы остался в «Порту». Красивое синее кресло, Кубок чемпионов, Бог, а сразу после Бога – я».

Франческо Тотти: «Один титул, выигранный с «Ромой», стоит десяти, выигранных с «Ювентусом» или «Реалом».

Криштиану Роналду: «Я ненавижу проигрывать. Ненавижу еще больше, чем люблю побеждать».

Роналдиньо: «Я некрасивый. Но то, что я делаю, очаровывает».

Христо Стоичков: «Я думаю, есть два Христа. Один там, наверху, ну и я здесь».

Брайан Клаф: «Не назвал бы себя лучшим тренером в мире. Но, без сомнения, вхожу в Топ-1».

Паоло ди Канио: «Как вообще кому-то могло прийти в голову, что команда станет лучше без меня?»

Про любовь, секс и футбол

Жозе Альтафини: «Матч без гола – это как любовь без поцелуя».

Пол Инс: «Я люблю подкаты больше, чем секс».

Джордж Бест: «В 1969 году я завязал с алкоголем и женщинами. Это были худшие 20 минут в моей жизни».

Роналдо: «Победа на чемпионате мира лучше, чем секс. И не потому, что секс не так уж хорош – просто чемпионат мира, в отличие от секса случается только раз в четыре года».

Гари Невилл: «Я был с Бекхэмом на базе сборной в ту роковую ночь, когда он впервые увидел Spice Girls по телевизору. Он сказал мне: «Видишь эту девушку, которая не умеет ни петь, ни танцевать? Я женюсь на ней».

Джордж Бест: «Если бы мне пришлось выбирать: пройти четверых игроков и забить «Ливерпулю» гол с 30 метров или отправиться в постель с Мисс Мира, это был бы трудный выбор. К счастью, у меня было и то, и другое».

Джанлуиджи Буффон: «В Серии Б у меня было больше секса, чем сейчас. Там на это остается больше времени».

Питер Крауч: «Кем бы я был, если бы не стал футболистом? Девственником».

Философские

Гари Линекер: «Футбол – простая игра. 22 человека бегают за мячом 90 минут, а в конце побеждают немцы».

Деннис Бергкамп: «Перед каждым ударом по мячу должна быть мысль».

Джанлуиджи Буффон: «В детстве ты забиваешь голы. А потом вырастаешь и оказываешься таким дураком, что становишься голкипером».

Лионель Месси: «Худшая часть работы футболиста? Интервью».

Луис Суарес: «Это большая честь – носить футболку «Ливерпуля» с седьмым номером. Она заставляет меня вспомнить легенд клуба: Далглиша, Кигана и того парня из Австралии».

Рой Кин: «Неудачно подготовился? Готовься к неудаче».

Алан Ширер: «Если вы хотите хорошо провести время на «Уэмбли», не зовите немцев».

Пол Скоулз: «Я не люблю комплиментов. Предпочитаю слышать критику и опровергать ее».

Роберто Баджо: «Я проиграл три чемпионата мира по пенальти. Вы не возражаете, если я скажу, что это начинает действовать мне на нервы?».

Хосеп Гвардиола: «Мяч летит быстрее любого человека. Так что это мяч должен бегать, а не игроки».

Берти Фогтс: «Если люди увидят, что я хожу по воде, они скажут: «Берти Фогтс даже плавать не умеет».

Иан Фергюсон: «Я не пью. Делаю исключение только когда выигрываю титул с «Глазго Рейнджерс». Поэтому люди думают, что я алкоголик».

Никлас Бендтнер: «Я мечтал играть в розовых бутсах с детства. Но сейчас я понимаю, что бутсы, инкрустированные бриллиантами, еще круче».

Фил Вуснам: «Правила футбола чрезвычайно просты: если мяч движется – пни его, если не движется – пни его, чтоб двигался».