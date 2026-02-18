Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • 50 великих футбольных цитат: высказывания Моуринью, Марадоны и других легенд

50 великих футбольных цитат: высказывания Моуринью, Марадоны и других легенд

Футбол – игра миллионов. В воспоминаниях болельщиков остаются голы, интересные комбинации, сольные проходы, великолепные сейвы вратарей, ошибки судей. Но для многих поклонников игры памятными являются еще и фразы известных тренеров и игроков.

В истории футбола было немало запоминающихся высказываний. Мы собрали самые интересные и легендарные.

Об игре

Пеле: «Футбол хорош тем, что он объединяет абсолютно всех: богатых и нищих, темнокожих и белых, старых и совсем юных. В этом заключается вся магия Игры».

Валерий Лобановский: «Игра забывается, результат остается».

Франц Беккенбауэр: «В футболе не побеждает сильнейший, а сильнейший тот, кто победил».

Йохан Круифф: «Если мяч у вас, вы должны сделать поле настолько большим, насколько это возможно. Если мяч у ваших соперников, вы должны сделать поле настолько маленьким, насколько это возможно».

Лев Яшин: «В спорте тот, кто хочет добиться убедительных побед, обязан пытаться прыгнуть выше головы».

Луи ван Гал: «Беготня – это для животных. Нам нужны мозги и мяч, чтобы играть в футбол».

Марчелло Липпи: «Если у тебя собраны лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда».

Вуядин Бошков: «В футболе есть один закон: выигрывают футболисты, а проигрывает тренер».

Сильвио Берлускони: «Футбол как женщина: немного иррационален».

Зденек Земан: «Футбол больше не игра. Это индустрия».

Константин Бесков: «Уходить надо вовремя. Тренеры и товарищи по команде должны найти в себе силу и принципиальность, чтобы сказать ветерану: «Пора, брат».

Арриго Сакки: «Футбол – самое важное дело из всех неважных дел».

Билл Шенкли: «Футбол – это не вопрос жизни и смерти. Он намного важнее».

О коллегах

Джордж Бест: «Дэвид Бекхэм не умеет играть левой ногой, не умеет играть головой, не делает подкаты и мало забивает. В остальном он в порядке».

Эрик Кантона: «Раймон Доменек – худший тренер французской сборной по футболу после Людовика XVI».

Билл Шенкли: «Проблема судей в том, что они знают правила игры, но не понимают правила игры».

Джованни Трапаттони: «Футбольные тренеры – как рыба: со временем начинают пованивать».

Златан Ибрагимович: «Да, у Месси уже четыре «Золотых мяча», но зато я могу спокойно купить конфет в автомате, не становясь на коробку».

Златан Ибрагимович

Амбициозные и эгоистичные

Диего Марадона: «Даже если это была рука, то это была рука бога»

Зинедин Зидан: «Победы не надоедают. Выиграйте 10 игр подряд – и вы еще больше захотите выиграть 11-ю».

Арриго Сакки: «Чтобы стать хорошим тренером, не обязательно быть футболистом. Ведь чтобы стать хорошим жокеем, не обязательно до этого быть лошадью»

Жозе Моуринью: «Если бы я хотел легкой жизни, я бы остался в «Порту». Красивое синее кресло, Кубок чемпионов, Бог, а сразу после Бога – я».

Жозе Моуринью

Франческо Тотти: «Один титул, выигранный с «Ромой», стоит десяти, выигранных с «Ювентусом» или «Реалом».

Криштиану Роналду: «Я ненавижу проигрывать. Ненавижу еще больше, чем люблю побеждать».

Роналдиньо: «Я некрасивый. Но то, что я делаю, очаровывает».

Христо Стоичков: «Я думаю, есть два Христа. Один там, наверху, ну и я здесь».

Брайан Клаф: «Не назвал бы себя лучшим тренером в мире. Но, без сомнения, вхожу в Топ-1».

Паоло ди Канио: «Как вообще кому-то могло прийти в голову, что команда станет лучше без меня?»

Про любовь, секс и футбол

Жозе Альтафини: «Матч без гола – это как любовь без поцелуя».

Пол Инс: «Я люблю подкаты больше, чем секс».

Джордж Бест: «В 1969 году я завязал с алкоголем и женщинами. Это были худшие 20 минут в моей жизни».

Роналдо: «Победа на чемпионате мира лучше, чем секс. И не потому, что секс не так уж хорош – просто чемпионат мира, в отличие от секса случается только раз в четыре года».

Гари Невилл: «Я был с Бекхэмом на базе сборной в ту роковую ночь, когда он впервые увидел Spice Girls по телевизору. Он сказал мне: «Видишь эту девушку, которая не умеет ни петь, ни танцевать? Я женюсь на ней».

Джордж Бест: «Если бы мне пришлось выбирать: пройти четверых игроков и забить «Ливерпулю» гол с 30 метров или отправиться в постель с Мисс Мира, это был бы трудный выбор. К счастью, у меня было и то, и другое».

Джанлуиджи Буффон: «В Серии Б у меня было больше секса, чем сейчас. Там на это остается больше времени».

Питер Крауч: «Кем бы я был, если бы не стал футболистом? Девственником».

Философские

Гари Линекер: «Футбол – простая игра. 22 человека бегают за мячом 90 минут, а в конце побеждают немцы».

Деннис Бергкамп: «Перед каждым ударом по мячу должна быть мысль».

Джанлуиджи Буффон: «В детстве ты забиваешь голы. А потом вырастаешь и оказываешься таким дураком, что становишься голкипером».

Джанлуиджи Буффон

Лионель Месси: «Худшая часть работы футболиста? Интервью».

Луис Суарес: «Это большая честь – носить футболку «Ливерпуля» с седьмым номером. Она заставляет меня вспомнить легенд клуба: Далглиша, Кигана и того парня из Австралии».

Рой Кин: «Неудачно подготовился? Готовься к неудаче».

Алан Ширер: «Если вы хотите хорошо провести время на «Уэмбли», не зовите немцев».

Пол Скоулз: «Я не люблю комплиментов. Предпочитаю слышать критику и опровергать ее».

Роберто Баджо: «Я проиграл три чемпионата мира по пенальти. Вы не возражаете, если я скажу, что это начинает действовать мне на нервы?».

Хосеп Гвардиола: «Мяч летит быстрее любого человека. Так что это мяч должен бегать, а не игроки».

Берти Фогтс: «Если люди увидят, что я хожу по воде, они скажут: «Берти Фогтс даже плавать не умеет».

Иан Фергюсон: «Я не пью. Делаю исключение только когда выигрываю титул с «Глазго Рейнджерс». Поэтому люди думают, что я алкоголик».

Никлас Бендтнер: «Я мечтал играть в розовых бутсах с детства. Но сейчас я понимаю, что бутсы, инкрустированные бриллиантами, еще круче».

Фил Вуснам: «Правила футбола чрезвычайно просты: если мяч движется – пни его, если не движется – пни его, чтоб двигался».

Ибрагимович Златан Тотти Франческо Пеле Яшин Лев Моуринью Жозе ван Гаал Луи
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
В «Сосьедаде» определились с будущим Захаряна
12:35
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
1
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
1
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
7
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
1
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
2
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
10:33
1
Фанаты «Осасуны» желали смерти Винисиусу
10:20
1
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
7
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
Дибала определил, чем похожи и чем отличаются Месси и Роналду
09:39
Экс-игрок «Спартака» сделал 1+1 в первых двух матчах за команду Абаскаля
09:28
1
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
4
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
5
41-летний 2-кратный чемпион Европы спас «Овьедо» в матче с «Сосьедадом»
01:33
Фанаты «Зенита» поглумились над «Динамо» после 5:0
01:17
16
Арбелоа прокомментировал поражение «Реала» от «Осасуны»
01:10
1
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
4
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
00:56
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
Дибала объяснил, в чем заключается профессионализм Роналду
00:18
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Роналду дважды забил «Аль-Хазму» – теперь у него 964 гола
Вчера, 23:57
1
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 