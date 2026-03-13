В Третьей лиге могут расформировать одну из зон из-за недостатка команд

Сразу два кировских клуба отказались от участия в матчах зоны «Золотое кольцо» в Третьей лиге.
«Машиностроитель» решил сосредоточиться на выступлении в чемпионате Кировской области, а «Фанком» не устраивает низкий уровень конкуренции, и клуб намерен заявиться в другую зону.
В прошлом сезоне в «Золотом кольце» играли всего шесть клубов, четыре из которых выставляли юниорские команды. Теперь в турнире остались только они: СШОР «Тверь», молодeжки вологодского и кировского «Динамо», а также «Череповец» (СШОР «Витязь»).
Если и они снимутся с чемпионата, то будет проводиться только Кубок «Золотого кольца», а турнир, победа в котором дает право подать заявку на переход во Вторую лигу, не состоится.
- В прошлом сезоне «Фанком» занял в этой зоне Третьей лиги 1-е место, а «Машиностроитель» – 2-е.
- «Фанком» стал 3-м в финальном турнире среди всех зон Третьей лиги.
Источник: телеграм-канал Sport Baza