В Третьей лиге могут расформировать одну из зон из-за недостатка команд

Сразу два кировских клуба отказались от участия в матчах зоны «Золотое кольцо» в Третьей лиге.

«Машиностроитель» решил сосредоточиться на выступлении в чемпионате Кировской области, а «Фанком» не устраивает низкий уровень конкуренции, и клуб намерен заявиться в другую зону.

В прошлом сезоне в «Золотом кольце» играли всего шесть клубов, четыре из которых выставляли юниорские команды. Теперь в турнире остались только они: СШОР «Тверь», молодeжки вологодского и кировского «Динамо», а также «Череповец» (СШОР «Витязь»).

Если и они снимутся с чемпионата, то будет проводиться только Кубок «Золотого кольца», а турнир, победа в котором дает право подать заявку на переход во Вторую лигу, не состоится.