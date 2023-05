Почему футболисты выходят на поле с детьми? Как на этом зарабатывают? Причем тут McDonald’s?

Рассказываем о традиции.

Мы видим этот ритуал каждый матч: игроки выходят из тоннелей и ведут за руку детей. Американский «Орландо Сити» от первого лица показал, как это выглядит. Когда снова хочется стать ребенком:

В самой теплой футбольной традиции смешалось все: мечты детей, благотворительность, манипуляции с болельщиками, заработок клубов, реклама.

Выход на поле с детьми распространился только в XXI веке. В Англии так сглаживали прошлое с хулиганством и агрессией на трибунах

20 лет назад: каждую команду сопровождает максимум один ребенок. В 90-х в АПЛ было именно так, а футболистов на поле выводил даже Уэйн Руни. В 1996 году перед дерби «Эвертона» и «Ливерпуля» 11-летний Руни в синей футболке стоял рядом с Данканом Фергюсоном – улыбки, добро, позитив.

Мы писали, какой ад устраивали болельщики в Англии в 80-х. Появление детей – элемент невинности, который напомнил: живой футбол – это не только про разборки фанатов, страх и напряжение, но и про атмосферу и досуг на стадионе со всей семьей. Сдерживающий хулиганство и агрессию фактор проник в английский футбол и распространился на мир.

Сейчас: на всех международных турнирах каждый футболист выводит за руку ребенка. Евро-2000 стал первым крупным турниром, который запустил добрый тренд. Символично, что традиция закрепилась, когда чемпионат Европы впервые в истории проходил на территории двух стран – Бельгии и Нидерландов.

Активное распространение – в нулевые, когда ФИФА начала сотрудничество с ЮНИСЕФ перед стартом ЧМ-2002. Кампания Say Yes for Children – способ через футбол помочь детям. К тому моменту ЮНИСЕФ уже включился в реабилитацию детей солдат в Судане, распространение информации о ВИЧ-заболеваниях в Кении и развлечение в лагерях для беженцев.

«Обязанность ФИФА как глобальной спортивной организации – помогать детям во всем мире, потому что футбол дает удовольствие и надежду, основанные на терпимости, уважении и честной игре», – говорил президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Как выбирают детей: благотворительные акции, групповые походы, фан-клуб

Основной способ среди клубов – выбор членов фан-клубов или учащихся спортшкол. Чем круче результаты в секции, тем выше шансы выйти на поле с кумиром. Порция мотивации, чтобы развиваться и тренироваться на максимуме. С фан-клубом проще: например, «Зенит» собирает от детей их истории боления за команду – лучшие авторы выходят с игроками на поле.

В США – своя система. Чтобы ребенок вышел на поле с футболистом, нужно купить групповой пакет билетов (не меньше 50). Цены на них меняются в зависимости от статуса матча. В подарок дети получают фирменные футболки. Так поступает «Чикаго Файр»: клуб распространяет групповую продажу билетов + проводит экскурсии и устраивает матчи между детьми на стадионе.

На крупных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с отбором детей помогают спонсоры. С 2002 года главный партнер ФИФА – компания McDonald’s, сотрудничество с которой многих нервирует. Гнев журналиста Goal.com Зака Ли Ригга: «Странно сочетать спортсменов с такими продуктами, которые разрушают человеческие тела, как фаст-фуд и кола, но логика продажи рекламного пространства объяснима.

Я сочувствую McDonald’s. У вас есть продукт, который вредит здоровью людей. И где вы его рекламируете? Очевидно, что рядом с самыми здоровыми людьми в мире. Это просто хитрый маркетинг».

Но. За это время участниками благотворительных программ для детей стало больше 10 тысяч человек из разных стран. На ЧМ-2014 в Бразилию McDonald’s отправил 1408 детей, пожертвовал по одной тысячи долларов в футбольную организацию по выбору каждой семьи и посеял добро через такие истории.

В матче Австралия – Чили полузащитник Марк Брешиано выводил на поле мальчика на костылях. Брешиано моментально отреагировал, когда у ребенка развязался шнурок: «Мальчик шел медленно. Я заметил, что у него развязался шнурок, поэтому я сделал то, что сделал бы любой родитель или игрок – просто помог ему и завязал шнурок обратно».

Момент зафиксировал фотограф Георгий Сальпигтидис, который интуитивно следил за Брешиано и мальчиком на костылях. Фотография разлетелась по планете. «Я понятия не имел, что эта фотография разойдется по всему миру, но я рад, что мальчик хорошо провел время», – скромничает Брешиано.

McDonald’s не единственный, кто помогает. В США национальная команда сотрудничает с торговой сетью стройматериалов The Home Depot: та исполняет мечты детей и снабжает их экипировкой.

На Кубке конфедераций-2017 на поле вышли 350 детей, на ЧМ-2018 – 1408 (1273 – из России). Участников возрастом от 6 до 10 лет выбирали с помощью конкурсов, многие дети – из детских домов и малообеспеченных семей.

На КК-2017 Криштиану Роналду появился из-под трибун вместе с 10-летней колясочницей Полиной. Это первый случай, когда на матч сборных футболист вышел на поле с ребенком с ограниченными возможностями. Полина подарила Роналду браслет в цветах Португалии, а он – куртку и поцелуй в лоб.

Английские клубы монетизировали традицию (но не топы). В Чемпионшипе сумма доходит до 780 фунтов

В 2014 году газета The Guardian выкатила исследование, как клубы АПЛ зарабатывают на детях-болельщиках, с которыми игроки выходят на поле. Член парламента Великобритании Клайв Эффорд разнес политику команд: «Это необычно, что клубы, которые получают так много денег от телевизионных прав, вводят плату и исключают детей из бедных слоев. Это значит, что определенный класс детей никогда не станет талисманом команды. Это кажется несправедливым и нелепым, когда их клубы зарабатывают так много денег».

В сезоне-2018/19 в 11 клубах из 20 такая возможность – платная. Топы («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал») все делают бесплатно. Аналогично поступают «Фулхэм», «Хаддерсфилд», «Ньюкасл» и «Саутгемптон». Топ-клубы выбирают болельщиков рандомно: нужно подать заявку на сайте и ждать, что тебе повезет.

Остальные клубы, по данным BBC, берут минимум 185 фунтов стерлингов. Такую сумму просит «Борнмут». В тройке самых требовательных – «Эвертон» (718), «Вест Хэм» (700) и «Лестер» (600). Не пугайтесь: за эти деньги предоставляется комплект формы, автографы, фотографии с игроками, выход на поле перед матчем, билеты на матчи, питание. Суммы часто идут на благотворительность.

В Чемпионшипе только «Уиган», «Лидс» и «Дерби» организуют выход детей бесплатно. Самый дорогой пакет – у «Ноттингем Форест» (от 600 до 780 фунтов). «Суонси» берет до 479 фунтов, но оставляет одно место бесплатным под благотворительные акции.

В 2015 году в матче с «Вест Бромвичем» на поле вышел 11-летний Каллум Уильямс. Мальчик родился с косолапостью, врачи ампутировали ему обе ноги. «Когда мне сказали, что я буду талисманом, я подумал: «Было бы очень хорошо, если бы у меня на ногах были рисунки «Суонси», – говорит Уильямс. Клуб все организовал: теперь мальчик ходит на протезах, стилизованных под «Суонси». Уильямса пригласили на базу, где он пообщался с игроками и тренерским штабом и поиграл в футбол.

Вместо детей можно выводить кого-то другого?

Да, если этого требует ситуация. Несколько примеров:

Май 2015 года. В матче с «Камбюром» игроки «Аякса» вышли на поле вместе с мамами. Так отпраздновали День матери. Болельщиков на трибунах это растрогало. Праздник удался: «Аякс» не стал чемпионом, но разгромил «Камбюр» со счетом 3:0.

Сентябрь 2015 года. Футболисты «Сан-Паулу» в матче с «Палмейрасом» вывели вместо детей собак, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных в Бразилии.

Апрель 2018 года. 14-летний болельщик «Эвертона» Джек Маклинден – первый, кто вышел с футболистом на поле с помощью робота. Его придумали для детей, которые серьезно больны и всегда находятся дома – это помогает с социализацией и в борьбе с одиночеством. Маклинден не может дышать без специального оборудования.

Капитан «Эвертона» Фил Джагелка вынес робота на руках в матче с «Ньюкаслом»: в это время изображение транслировалось на планшет, а Маклинден разговаривал с игроками и другими детьми в туннеле через микрофон.

Сентябрь 2018 года. «Манчестер Сити» пригласил на матч с «Фулхэмом» двух бабушек-болельщиц – 102-летнюю Веру Коэн и ее 97-летнюю сестру Ольгу. Обе покупают абонементы с 1930 года. Вера ходит на стадион уже 85 лет: когда она только увлеклась футболом, на стадионах даже не было табло.

Вера Коэн – абсолютная легенда: с 2001 года она заработала на продаже собственной выпечки больше 23 тысяч фунтов стерлингов и передала их в больницу в Манчестере. К бабушкам на поле присоединились их правнуки.