Россия на Евро-2020. Что нужно знать?

Готовимся к старту.

Сборная России завершила подготовку к Евро-2020. Провела два товарищеских матча: сыграла вничью с Польшей (1:1) и победила Болгарию (1:0). Из приятного: Россия впервые за семь игр не пропустила. До этого такое было в 2018 году – матчи ЧМ-2018 вошли в ту серию.

Когда и где играем?

Евро-2020 для России начнется во второй игровой день.

12.06.2021 (суббота) | Бельгия – Россия | Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена» | 22:00 мск

16.06.2021 (среда) | Финляндия – Россия | Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена» | 16:00 мск

21.06.2021 (понедельник) | Россия – Дания | Копенгаген, стадион «Паркен» | 22:00 мск

Где смотреть?

«Матч ТВ» не покажет ни одного матча сборной России на групповом этапе.

На «Матч ТВ» нет игр России и, кажется, не будет Евро. Все обсуждают, что причина – конфликт менеджеров. Что происходит?

Три трансляции разделят Первый канал и «Россия 1»:

Бельгия – Россия | «Россия 1»

Финляндия – Россия | Первый канал

Россия – Дания | Первый канал

Что с составом?

• Антон Шунин – первый номер. Это подтвердил Станислав Черчесов.

• Главная проблема – травма Федора Кудряшова. Он попал в стартовый состав на матч с Болгарией, но травмировался на разминке. Его заменил Андрей Семенов. Есть вероятность, что Кудряшов пропустит Евро-2020.

• Еще один травмированный – Дмитрий Баринов. В матче с Польшей ему разбили нос. Сам Баринов сказал, что пройдет обследование, но все нормально.

• Марио Фернандес не играл с Польшей. До этого он досрочно покинул тренировку. Черчесов говорил, что к старту Евро он будет готов. Эту же информацию подтвердил сам Фернандес Леониду Слуцкому. В матче с Болгарией он вышел на замену.

• Денис Черышев тоже пропускал игру с Польшей и занимался по индивидуальной программе. Попал в заявку на матч с Болгарией, но просидел в запасе.

Так выглядит полная заявка:

Вратари: Дюпин, Сафонов, Шунин.

Защитники: Джикия, Дивеев, Фернандес, Жирков, Караваев, Кудряшов, Семенов.

Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Фомин, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Макаров, Ал. Миранчук, Черышев.

Нападающие: Дзюба, Заболотный, Соболев.

Как мы играли с соперниками по группе?

Бельгия – наш соперник по отборочной группе к Евро-2020. Россия семь раз играла с бельгийцами и ни разу не выиграла: две ничьих и пять поражений. Последний раз команды встречались в 2019 году, когда Бельгия победила со счетом 4:1.

За всю историю Россия и Финляндия играли друг с другом пять раз. Единственное поражение России – на Олимпийских играх 1912 года (1:2). После этого – четыре победы с общим счетом 15:1.

Россия и Дания никогда не встречались в официальных матчах. Единственная товарищеская игра – в 2012 году. Тогда Россия победила со счетом 2:0, сборную тренировал Дик Адвокат, а голы забивали Роман Широков и Андрей Аршавин.

Россия лучше всех. А в чем? Тест, где мы сравниваем наших и 23 сборных Евро