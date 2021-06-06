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    Россия на Евро-2020. Что нужно знать?


    5
    Голосов: 2
    06.06.2021 13:25
    Готовимся к старту.

    Сборная России завершила подготовку к Евро-2020. Провела два товарищеских матча: сыграла вничью с Польшей (1:1) и победила Болгарию (1:0). Из приятного: Россия впервые за семь игр не пропустила. До этого такое было в 2018 году – матчи ЧМ-2018 вошли в ту серию.

    Когда и где играем?

    Евро-2020 для России начнется во второй игровой день.

    12.06.2021 (суббота) | Бельгия – Россия | Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена» | 22:00 мск

    16.06.2021 (среда) | Финляндия – Россия | Санкт-Петербург, стадион «Газпром Арена» | 16:00 мск

    21.06.2021 (понедельник) | Россия – Дания | Копенгаген, стадион «Паркен» | 22:00 мск

    Где смотреть?

    «Матч ТВ» не покажет ни одного матча сборной России на групповом этапе.

    На «Матч ТВ» нет игр России и, кажется, не будет Евро. Все обсуждают, что причина – конфликт менеджеров. Что происходит?

    Три трансляции разделят Первый канал и «Россия 1»:

    Бельгия – Россия | «Россия 1»

    Финляндия – Россия | Первый канал

    Россия – Дания | Первый канал

    Что с составом?

    Антон Шунин – первый номер. Это подтвердил Станислав Черчесов.

    • Главная проблема – травма Федора Кудряшова. Он попал в стартовый состав на матч с Болгарией, но травмировался на разминке. Его заменил Андрей Семенов. Есть вероятность, что Кудряшов пропустит Евро-2020.

    • Еще один травмированный – Дмитрий Баринов. В матче с Польшей ему разбили нос. Сам Баринов сказал, что пройдет обследование, но все нормально.

    Марио Фернандес не играл с Польшей. До этого он досрочно покинул тренировку. Черчесов говорил, что к старту Евро он будет готов. Эту же информацию подтвердил сам Фернандес Леониду Слуцкому. В матче с Болгарией он вышел на замену.

    Денис Черышев тоже пропускал игру с Польшей и занимался по индивидуальной программе. Попал в заявку на матч с Болгарией, но просидел в запасе.

    Так выглядит полная заявка:

    Вратари: Дюпин, Сафонов, Шунин.

    Защитники: Джикия, Дивеев, Фернандес, Жирков, Караваев, Кудряшов, Семенов.

    Полузащитники: Баринов, Жемалетдинов, Мухин, Головин, Фомин, Зобнин, Ионов, Кузяев, Мостовой, Оздоев, Макаров, Ал. Миранчук, Черышев.

    Нападающие: Дзюба, Заболотный, Соболев.

    Как мы играли с соперниками по группе?

    Бельгия – наш соперник по отборочной группе к Евро-2020. Россия семь раз играла с бельгийцами и ни разу не выиграла: две ничьих и пять поражений. Последний раз команды встречались в 2019 году, когда Бельгия победила со счетом 4:1.

    За всю историю Россия и Финляндия играли друг с другом пять раз. Единственное поражение России – на Олимпийских играх 1912 года (1:2). После этого – четыре победы с общим счетом 15:1.

    Россия и Дания никогда не встречались в официальных матчах. Единственная товарищеская игра – в 2012 году. Тогда Россия победила со счетом 2:0, сборную тренировал Дик Адвокат, а голы забивали Роман Широков и Андрей Аршавин.

    Россия лучше всех. А в чем? Тест, где мы сравниваем наших и 23 сборных Евро

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +147

      tarasofka 18 часов назад

      так-то из группы можно выйти с 3 места. лишь бы не лопухнуться как на прошлом евро, когда мы по всем показателям заняли 23 место, а 24е досталось хохлам. т.е. вообще 2 худших команды из всех 24.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +842

      Semargl18 6 июня, 14:55

      отлеталити от бельгии хреновая ничейка с финами и минимальная победа дании... и с 1 очком последнее место в группе.

      2
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      Рейтинг: +10

      Sc@R > Semargl18 23 часа назад

      Ну-да. Ничья и минимальная победа, это конечно же 1 очко. У тебя наверное с такими познаниями в математике проблемы в школе были? Или ты её ещё не закончил?)

      0
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      Рейтинг: +842

      Semargl18 > Sc@R 20 часов назад

      Читать научитесь сударь... Минимальная победа Дании!! а не над Данией

      5
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      Рейтинг: +2776

      AZ > Sc@R 19 часов назад

      хотел потроллить, а в итоге сам дауном вышел

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      Рейтинг: +452

      DENZILLO-Спартак > Semargl18 6 часов назад

      согласен, похоже на то, только финов я бы списывал. К сожалению, прогноз таков; Бельгии летим крупно, финам некрупно и с данией ничья. последнее место думаю. Будем болеть, надеюсь сборная покажет, что мы сильно ошибались и не верили!

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