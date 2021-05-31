Фернандес, Черышев и Самошников из-за травм пропустят матч с Польшей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал игроков, которые не примут участие в товарищеской встрече с Польшей.
«К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива.
Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально, он занимается с большой нагрузкой, начал сегодня заниматься с мячом, проблем не видим. То же самое у Черышева, нога в нормальном состоянии.
Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в бедре. Завтра будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут принимать участия в игре, однозначно», – сказал Черчесов.
- Польша примет Россию во вторник, 1 июня.
- Матч состоится во Вроцлаве, начало – в 21:45 мск.
Источник: ТАСС