Фернандес, Черышев и Самошников из-за травм пропустят матч с Польшей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал игроков, которые не примут участие в товарищеской встрече с Польшей.

«К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива.

Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально, он занимается с большой нагрузкой, начал сегодня заниматься с мячом, проблем не видим. То же самое у Черышева, нога в нормальном состоянии.

Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в бедре. Завтра будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут принимать участия в игре, однозначно», – сказал Черчесов.