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    Фернандес, Черышев и Самошников из-за травм пропустят матч с Польшей

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал игроков, которые не примут участие в товарищеской встрече с Польшей.

    «К Евро Фернандес будет полностью готов. Когда у футболиста есть небольшая травма, мы максимально внимательно к этому относимся и стараемся восстановить, чтобы не было рецидива.

    Мы и в Инсбруке сделали МРТ, все нормально, он занимается с большой нагрузкой, начал сегодня заниматься с мячом, проблем не видим. То же самое у Черышева, нога в нормальном состоянии.

    Самошников только вчера вечером пожаловался на боль в бедре. Завтра будем смотреть, что с ним. Но завтра они не будут принимать участия в игре, однозначно», – сказал Черчесов.

    • Польша примет Россию во вторник, 1 июня.
    • Матч состоится во Вроцлаве, начало – в 21:45 мск.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +683

      Lilipyt 58 минут назад

      Ооо без Фернандеса уже нас однозначно раскатают во все стороны

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