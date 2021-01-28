«Тамбов» уехал на сборы с составом из 12 игроков – это последствия диких долгов. Первый матч будет уже через неделю

Весь сезон в клубе говорят о банкротстве и снятии с РПЛ.

«Тамбов» – пока что худшая команда сезона. После 19 матчей у нее только 3 победы, 13 очков и последнее место в таблице. Похожее положение у «Ротора», «Арсенала» и «Уфы» – они все барахтаются в зонах стыков и вылета. Но «Тамбов» притягивает ко дну мощнейший кризис, который, кажется, до сих пор ставит под сомнения его дальнейшее участие в сезоне.

Первые проблемы всплыли еще по ходу осенней части сезона

Примерно с октября в России шумит кейс с долгами «Тамбова». Длинную цепочку обсуждения запустил Кирилл Панченко. 6 августа он перешел на правах свободного агента в «Тамбов». 11 октября бесплатно ушел в «Арсенал», расторгнув контракт с бывшим клубом.

На прощание Панченко сказал:

«Про подъемные и агентские, как и в случае с «Арсеналом», речи не шло, а с выплатой зарплат у «Тамбова» возникли временные трудности. Ничего страшного, это тоже часть футбольной жизни, перебои случаются. Слышал, что игроки из-за долгов по зарплатам написали письмо на имя губернатора. Понимаю ребят, которым надо кормить семьи. Но как новичок не считал себя вправе принимать активное участие в этой ситуации».

Спортдир «Тамбова» Павел Худяков сразу же сказал, что глобальных проблем с долгами у клуба нет.

А теперь все события и слухи по теме задолженностей «Тамбова» с того момента:

• Спортивный директор «Тамбова» внезапно говорит, что играть без зрителей экономнее. Потому что на игры с болельщиками есть дополнительные затраты.

• «Р-Спорт»: фанаты «Тамбова» готовят письмо на имя губернатора. Они недовольны долгами внутри клуба и затянувшимся процессом реконструкции стадиона.

• Гендиректор клуба Ольга Коновалова рассказала о ситуации в команде: тяжелая, просвета не видно.

• Павел Худяков: «Речь идет о задержке платежей в связи с ситуацией с коронавирусом во всей стране. Только из-за этого. Знаю, что деньги на этот сезон нам подтвердили, они заложены. Не думаю, что кто-то что-то специально делает».

• В середине ноября «Тамбову» запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженностей перед бывшими игроками.

• В 20-х числах ноября от имени игроков выступил Михаил Костюков. Он сказал, что губернатор области наобещал клубу хорошую жизнь, переизбрался и пропал. В «Тамбове» подтвердили задолженности с июня.

Ответ Тамбовской области (говорит заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Ирина Ларцева):

«Клуб – самостоятельная организация. За счет бюджета они не содержатся. На содержания клуба бюджет средств не выделяет, это не является расходным обязательством субъекта федерации. Может быть оказана поддержка в форме субсидии на конкурсной основе, но клуб за счет областного бюджета не содержится».

• Матч со «Спартаком» проигнорировали некоторые игроки основы, клуб влетел – 1:5. Коновалова сказала, что только переезд «Тамбова» из Саранск спасет место клуба в РПЛ.

Худяков накануне встречи со «Спартаком» напомнил о тяжелом положении «Тамбова». А спустя пару дней сказал, что РПЛ необходимо расширение.

• «Чемпионат» написал, что «Тамбов» может сняться с РПЛ. Павел Худяков назвал причину для снятия – если руководство Тамбовской области не отреагирует на ситуацию внутри команды.

• Еще слова Худякова:

«У нас остается вариант с переездом в Саранск, если мы не снимемся с чемпионата. Нужно какое-то решение по нам со стороны главы региона, потому что пока все идет к тому, что мы реально можем сняться».

• Жена Ойеволе: «Не буду лукавить, сегодняшняя тяжелая финансовая ситуация в «Тамбове» очень влияет на семьи футболистов. Мы ничем не отличаемся от других семей нашей страны. У большинства кредиты, ипотеки, оплаты съемных квартир и садиков. Эти ежемесячные расходы нужно чем-то перекрывать».

• Дальше губернатор области не выходил на связь с клубом. В «Тамбове» подтвердили долги в 160-170 млн рублей.

• В конце января гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова сказала: «Какова вероятность снятия с РПЛ? 99 процентов. И все – клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона.

Даже академия футбола вышла из состава учредителей клуба, что является одним из требований правил лицензирования».

• Уже высказался губернатор Тамбовской области Александр Никитин: «У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения».

Короткий вывод по всей ситуации, если вы запутались в этих инсайдах и комментариях.

«Тамбов» половину сезона говорил об отсутствии финансирования со стороны области, хотя она – главный источник его доходов. Губернатор не отвечал, его коллеги отказывались от связи области и команды. А руководители «Тамбова» последние месяцы говорили о снятии с РПЛ.

Спустя почти четыре месяца после обсуждения темы появляется губернатор и говорит, что из-за долгов (которые возникли из-за отсутствия финансирования со стороны области) область не может дать бюджетные деньги.

Бинго! В этой ситуации клуб спасает РПЛ.

Премьер-лига дала деньги. Клубы отдают футболистов в бесплатные аренды

1 февраля главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сказал, что у клуба осталось 9 футболистов. Сейчас на официальном сайте команды в разделе «состав» числятся 19 игроков. Но (по данным Transfermarkt) Карапетян, Каплиенко, Володько, Таказов, Жалолиддинов, Тетрашвили и Чуперка покинули команду. Так что по факту из представленных игроков только 12 остались в команде.

РПЛ предложила два варианта спасения «Тамбова».

Первый – бесплатные аренды из других клубов. Но сейчас (тоже данные Transfermarkt) клуб арендовал только одного игрока. Центральный защитник Савелий Козлов подтянулся из «Крыльев» и будет играть за «Тамбов» до конца сезона. О готовности поддержать «Тамбов» арендами говорили «Рубин» и «Химки».

Плюс двое вернулись из аренд, а одного игрока «Тамбов» перевел из молодежки.

Второй – получение денег от спонсоров РПЛ и самой лиги. Это 51+еще какая-то сумма, которая, по словам президента РПЛ Сергея Прядкина, формирует для «Тамбова» финансовую подушку размером примерно в 120 млн рублей.

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На сбор «Тамбов» поехал в Крымск с 12 игроками и группой футболистов на просмотре. Павел Худяков лично оплатил сборы команды. Ситуация все еще тяжелая – долги, разговоры о снятии и сложном будущем. 21 февраля клуб сыграет с «Локомотивом» в Кубке.

Кажется, «Тамбов» со скрипом дотянет до конца сезона. Но есть вопрос к РПЛ (который мы задавали в материале на нашем партнерском сайте «Гол»): зачем лиге клуб, который ни за что не борется, который не станет конкурентоспособным и всю осень прямо говорит о банкротстве?

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