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    Символическая сборная этого сезона РПЛ. Наша версия


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 00:38
    У нее были бы шансы в еврокубках.

    Вратарь: Антон Шунин

    Лучший по проценту сейвов (81%), лучший по матчам на ноль (7). Очень стабильный и, возможно, главный сезон в карьере Шунина. По-прежнему недооценен, но по текущей форме именно он заслуживает быть первым в сборной.

    Правый защитник: Константин Кучаев

    В этом сезоне играл скорее правого вингера, но все равно много отрабатывал в обороне и часто оказывался в роли правого защитника. Стабильно хорошо проводит сезон. И еще набрал 6+4 по голевым действиям.

    Центральный защитник: Александр Мартынович

    При всех косяках – оборона «Краснодара» все равно остается одной из лучших в РПЛ. А главный и лучший в ней – Мартынович. Минимум ошибочных действий, максимум управления командой и чтения игры.

    Центральный защитник: Ярослав Ракицкий

    Абсолютно то же самое, что и с Мартыновичем. Но «Зенит» – тем более: с отрывом меньше всех пропустил и допустил в этом сезоне. Ракицкий в этой системе – самый стабильный.

    Левый защитник: Дуглас Сантос

    Один из лучших игроков этого сезона. И вообще последних полутора лет в РПЛ. В лиге тупо нет сопоставимого по уровню левого защитника. Плюс у Сантоса в этом сезоне 3 гола и 5 ассистов.

    Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа

    Главный мозг и главный игрок главной сенсации сезона – «Сочи». В 35 лет держит высокий уровень. 8+2 по голевым действиям в 15 играх.

    Центральный полузащитник: Александр Ерохин

    Лучший по сумме полученных и созданных моментов (xG+xA) в этом сезоне. Настоящий джокер «Зенита».

    Центральный полузащитник: Никола Влашич

    Лучший игрок ЦСКА. В тройке по гол+пас (8+5). Много важных голов. И просто игрок выше уровня РПЛ, доказывающий это почти в каждом матче.

    Нападающий: Федор Чалов

    Возможно, самый недооцененный игрок этого сезона. Вернулся на хороший уровень и стал более разноплановым. 5+4 по голевым действиям и второй после Ерохина по сумме полученных и созданных моментов (xG+xA) за 90 минут.

    Нападающий: Сердар Азмун

    13 голевых действий в 15 матчах (и ни одного с пенальти). По-прежнему очень силен, несмотря на периодическую нестабильность.

    Нападающий: Артем Дзюба

    Тут мог быть Маркус Берг, но Дзюба все равно проводит сезон сильнее. Одного аргумента достаточно: он лучший по голевым действиям в лиге (15 в 17 матчах).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12331

      alarm 20 минут назад

      не, ну ты стыдно за спартак, без вариантов)

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