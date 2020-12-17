Символическая сборная этого сезона РПЛ. Наша версия

У нее были бы шансы в еврокубках.

Вратарь: Антон Шунин

Лучший по проценту сейвов (81%), лучший по матчам на ноль (7). Очень стабильный и, возможно, главный сезон в карьере Шунина. По-прежнему недооценен, но по текущей форме – именно он заслуживает быть первым в сборной.

Правый защитник: Константин Кучаев

В этом сезоне играл скорее правого вингера, но все равно много отрабатывал в обороне и часто оказывался в роли правого защитника. Стабильно хорошо проводит сезон. И еще набрал 6+4 по голевым действиям.

Центральный защитник: Александр Мартынович

При всех косяках – оборона «Краснодара» все равно остается одной из лучших в РПЛ. А главный и лучший в ней – Мартынович. Минимум ошибочных действий, максимум управления командой и чтения игры.

У кэпа уже 250 матчей за «быков»!Соревнование с Юрием Газинским продолжается #250Матчей #Мартынович pic.twitter.com/1vMqSopDfg — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 17, 2020

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий

Абсолютно то же самое, что и с Мартыновичем. Но «Зенит» – тем более: с отрывом меньше всех пропустил и допустил в этом сезоне. Ракицкий в этой системе – самый стабильный.

Левый защитник: Дуглас Сантос

Один из лучших игроков этого сезона. И вообще последних полутора лет в РПЛ. В лиге тупо нет сопоставимого по уровню левого защитника. Плюс у Сантоса в этом сезоне 3 гола и 5 ассистов.

Центральный полузащитник: Кристиан Нобоа

Главный мозг и главный игрок главной сенсации сезона – «Сочи». В 35 лет держит высокий уровень. 8+2 по голевым действиям в 15 играх.

Это было блестяще pic.twitter.com/M5HNNxuGNu — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) December 12, 2020

Центральный полузащитник: Александр Ерохин

Лучший по сумме полученных и созданных моментов (xG+xA) в этом сезоне. Настоящий джокер «Зенита».

Центральный полузащитник: Никола Влашич

Лучший игрок ЦСКА. В тройке по гол+пас (8+5). Много важных голов. И просто игрок выше уровня РПЛ, доказывающий это почти в каждом матче.

Нападающий: Федор Чалов

Возможно, самый недооцененный игрок этого сезона. Вернулся на хороший уровень и стал более разноплановым. 5+4 по голевым действиям и второй после Ерохина по сумме полученных и созданных моментов (xG+xA) за 90 минут.

Нападающий: Сердар Азмун

13 голевых действий в 15 матчах (и ни одного с пенальти). По-прежнему очень силен, несмотря на периодическую нестабильность.

Нападающий: Артем Дзюба

Тут мог быть Маркус Берг, но Дзюба все равно проводит сезон сильнее. Одного аргумента достаточно: он лучший по голевым действиям в лиге (15 в 17 матчах).