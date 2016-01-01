Каким же плохим был «Краснодар» летом

Принимал хорошие решения, а потом проваливался по результатам.

Сезон в РПЛ завершился: в ЛЧ сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Для «Краснодара» само попадание на третье место стало большим достижением, хотя после 22-го тура он шел вровень с «Локомотивом». Летом «Локомотив» выдал серию из четырех ничьих, но «Краснодар» не воспользовался даже этим. И чуть не отдал место в ЛЧ ЦСКА.

В июне главным тренером «Краснодара» официально стал Мурад Мусаев. Он наконец-то поступил на курсы по лицензии Pro и теперь может управлять «Краснодаром» уже без штрафов. Мусаев стал официальным главным – «Краснодар» посыпался. Летом у команды всего три победы в восьми матчах, одна из них – технарь «Оренбурга».

«Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо», хотя соперник мог играть молодежкой. «Краснодар» участвовал в матче с «Ростовом», который длился 111 минут – и пропустил там на 101-й. Опять же «Краснодар» – клуб, в матче с которым «Зенит» официально оформил чемпионство.

Только в последнем туре «Краснодар» разгромил «Ахмат» (4:0) и все поправил.