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    Каким же плохим был «Краснодар» летом


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    Голосов: 2
    Сегодня, 22:05
    Принимал хорошие решения, а потом проваливался по результатам.

    Сезон в РПЛ завершился: в ЛЧ сыграют «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Для «Краснодара» само попадание на третье место стало большим достижением, хотя после 22-го тура он шел вровень с «Локомотивом». Летом «Локомотив» выдал серию из четырех ничьих, но «Краснодар» не воспользовался даже этим. И чуть не отдал место в ЛЧ ЦСКА.

    В июне главным тренером «Краснодара» официально стал Мурад Мусаев. Он наконец-то поступил на курсы по лицензии Pro и теперь может управлять «Краснодаром» уже без штрафов. Мусаев стал официальным главным – «Краснодар» посыпался. Летом у команды всего три победы в восьми матчах, одна из них – технарь «Оренбурга».

    «Краснодар» согласился на перенос матча с «Динамо», хотя соперник мог играть молодежкой. «Краснодар» участвовал в матче с «Ростовом», который длился 111 минут – и пропустил там на 101-й. Опять же «Краснодар» – клуб, в матче с которым «Зенит» официально оформил чемпионство.

    Только в последнем туре «Краснодар» разгромил «Ахмат» (4:0) и все поправил.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1239

      Retiremen_VMF 16 минут назад

      С одной стороны, бронза прекрасный результат, но в этом году все было в руках Быков. Однако травмы полученные непонятно где и личная дисциплина некоторых игроков просто удивляла. Команда не могла войти в сезон из-за огромного количества травмированных.
      Из последнего, голы от Зенита, Рубина, Крылья, Динамо, результат личных ошибок, а не командных. Даже несмотря на травмы, команда должна была отыграть чемпионат, а особенно его концовку более сконцентрировано. Мусаев конечно не Фергюсон, но если не подрежут на взлете, получим думающего тренера.
      Несмотря ни на что, поздравляю всех болельщиков в бронзой. В чемпионате есть команда которую хочется смотреть.

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      Рейтинг: +585

      elessar arnor > Retiremen_VMF 1 минуту назад

      и устаешь надеется

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