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    Чемпионства «Зенита» очень похожи, да-да. Но, подождите, есть много различий


    4.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 16:09
    Дзюба, настроение Семака и трансферы.

    «Зенит» – чемпион. Опять, во второй раз подряд. Все произошло настолько быстро, легко и буднично, что кажется: это чемпионство ничем не отличается от прошлогоднего.

    Нет, различия все-таки есть.

    1. В этот раз «Зенит» побыстрее оформил чемпионство.

    В сезоне-2019/20 – за 4 тура до конца (рекорд в истории РПЛ, как самая быстрая победа в чемпионате).

    В сезоне-2018/19 – за 3 тура до конца сезона.

    При этом оба раза «Зенит» становился чемпионом, играя в гостях. В прошлом году он бодался с «Ахматом» (1:1), в этом – ездил к «Краснодару» (4:2).

    2. Как же похорошел Дзюба в этом сезоне.

    Давайте честно: Дзюба реально прибавил. Если в прошлом сезоне он набрал 18 очков по системе «гол+пас» (8+10), то в этом его статистика выглядит мощнее:

    • 16 голов (после матча с «Краснодаром» он лучший бомбардир «Зенита» и РПЛ).
    • 11 голевых передач (после матча с «Краснодаром» он лучший ассистент «Зенита» и РПЛ).
    • И все это за 4 тура до конца сезона – так что шансы укрепить свою результативность еще есть.

    3. У «Зенита» пропали даже макросерии из неприятных матчей.

    В это трудно поверить, но даже у чуть ли не сильнейшего «Зенита» в истории были неудачные матчи в сезоне РПЛ. В прошлом сезоне он проиграл два матча подряд перед зимней паузой – с «Арсеналом» (2:4) и с «Рубином» (1:2).

    В этом сезоне таких серий не было.

    4. Прошлой зимой «Зенит» закупался, этой – нет.

    Зимние трансферы сезона-2018/19: Барриос, Азмун, Ракицкий – 37 миллионов евро.

    Зимние трансферы сезона-2019/20: 0 евро.

    5. У «Зенита» стало больше игроков, забивших 10+ голов за сезон РПЛ.

    В прошлом сезоне таким достижением мог похвастаться только Дзюба – 11 мячей. Хотя у Азмуна 9 голов – это объясняется тем, что в команде на тот момент он провел лишь полгода.

    В этом сезоне – у Дзюбы и у Азмуна (13). На общей результативности это тоже сказалось. За 4 тура до конца сезона у «Зенита» 56 голов. В прошлом сезоне Премьер-лиги команда во всех матчах забила 57.

    6. Появились новые игроки в основе.

    Сутормин, Малком и все остальные. Не так очевидна стала даже вратарская позиция. В том сезоне Михаил Кержаков сыграл только 1 матч. В этом – 8.

    7. Теперь Семак радуется ярче.

    В прошлом году Семак оценил, что команда с первого тура не отдавала чемпионство, и сказал, что победный миг нужно ценить, потому что он короткий.

    В этом сезоне радостных фраз было больше, эмоции Семак объяснил: «Неописуемые эмоции. Для меня это двойной праздник. Моя любимая старшая дочь родила мне сегодня внучку. Я сегодня счастлив вдвойне».

    Так Семака поздравляла с появлением внучки на свет команда.

    text

    Публикация от text (@matchtv_channel) 5 Июл 2020 в 1:38 PDT

    8. В том сезоне чемпион сменился. В этом – нет.

    Сезон-2018/19: «Локомотив» -> «Зенит».

    Сезон-2019/20: «Зенит» -> «Зенит».

    Чемпионы! Чемпионы:

    «Зенит» = доминирование. Доказываем графикой

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер «Зенита», ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6221

      paracetamol 1 час назад

      Нет у Зенита соперников, вот в чем проблема! Тратят, тратят на свиней, коней и иже с ними миллионы, толку - ноль! А Зенит 0 потратил и выиграл.

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