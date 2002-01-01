«Краснодар» снова провалился. Что делать с Мусаевым?

У нас есть два мнения.

Лапшин думает, что Мусаев должен остаться. Он подчеркивает философию «Краснодара»

Результаты «Краснодара» в последних матчах – крах, кошмар и стыд. Спорить с этим невозможно под любым углом. Связано ли это с работой Мусаева? Весьма вероятно, что да. Значит ли это, что его пора увольнять? На мой взгляд – нет.

Здесь в первую очередь нужно понимать, с какой целью существует «Краснодар» в принципе. Ее разными словами описывали тренеры и владельцы клуба в течение многих лет – развитие молодежи, строительство мощной базы для будущих успехов команды.

Быстрый успех – не основная задача «Краснодара». Именно поэтому прошлой зимой, когда команда была в одном очке от чемпионства, она не стала мощно усиливаться, как это делал «Зенит», а продолжила наигрывать молодежь. И по итогам сезона не выиграла, а опустилась ниже.

Именно поэтому с «Краснодаром» работает Мурад Мусаев: человек из системы клуба, который хорошо понимает философию проекта, который лично знаком с молодыми игроками и хорошо знает их сильные и слабые стороны. Вряд ли при стороннем тренере всеми любимые Шапи, Сафонов, Игнатьев и Уткин в принципе так быстро вышли на нынешний уровень.

Теперь вопрос: как с учетом этого смотреть на последние результаты «Краснодара»? Во-первых, они пока мало влияют на развитие молодежи: игроки имеют шанс пробовать себя на топовом уровне и учатся на своих ошибках. Во-вторых, ситуация в турнирной таблице пока не критична. «Краснодар» имеет все шансы как остаться в лидерах РПЛ, так и выйти из группы Лиги Европы: именно по итоговым результатам можно судить, справился ли Мусаев.

А с духом и возможностью вернуться в игру у «Краснодара» Мусаева все в порядке. Дубль Берга во втором тайме это подтверждает: в Лиге Европы команда тоже еще вернется.

Егоров против Мусаева. Команда не должна так расклеиваться даже с учетом всех проблем

Этим летом «Краснодар» закупился на 30 миллионов евро – шикарная кампания под квалификацию ЛЧ. В итоге Мусаев, кое-как обыграв «Порту», добрался до 3-го квалификационного раунда, где встретился с «Олимпиакосом». Там и остановился. В матче с греками у «Краснодара» не было Газинского и Кабелья – так образовались громадные дыры в центре и катастрофические проблемы с атакой.

Так «Краснодар» улетел в Лигу Европы.

В чемпионате России в отличие от еврокубков ошибки «Краснодара» не так заметны из-за класса соперника. В ЛЕ же другое дело – «Базель» разнес «Краснодар» по делу, использовав абсолютно все ляпы соперника.

Суть Мусаева в том, что это тренер на тот период, когда у клуба все хорошо: травмированных игроков нет (либо есть, но это точно не лидеры), а соперники подряд ошибаются. И тренер под этот этап отличный, ведь именно тогда «Краснодар» показывает гиперпривлекательный футбол, а Мусаев предлагает тонну классных тактических ситуаций. Но когда клуб наступает на мину в виде сломанного Газинского и Кабелья, случается катастрофа. 0:5 от «Базеля» и три пропущенных мяча в первом тайме от ЦСКА.

Плохая новость для Мусаева в том, что действительно классный тренер должен справляться (либо делать вид, что пытается) во всех ситуациях. У Мусаева это не получается. «Краснодар» в четырех матчах пропустил 11 голов и допускает одни и те же ошибки: проваливается в средней зоне при атаках соперника, лажает на флангах в обороне (посмотрите, как легко Влашич справлялся со Скопинцевым, Скопинцев же и привез пенальти).

Мечты «Краснодара» о собственных воспитанниках в старте и собственном тренере на посту – это хорошо. Но это утопия, если Галицкий действительно мечтает о высоком. Если первые (Шапи, Уткин и так далее) вроде как справляются, то Мусаев нервничает и непростительно ошибается.

В такой ситуации «Краснодару» требуется более опытный тренер.

Материалы по теме:

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

Да, «Краснодар» провалился. Но «Олимпиакос» реально силен

«Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)