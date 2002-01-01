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    «Краснодар» снова провалился. Что делать с Мусаевым?


    4.2
    Голосов: 5
    Сегодня, 20:57
    У нас есть два мнения.

    Лапшин думает, что Мусаев должен остаться. Он подчеркивает философию «Краснодара»

    Результаты «Краснодара» в последних матчах – крах, кошмар и стыд. Спорить с этим невозможно под любым углом. Связано ли это с работой Мусаева? Весьма вероятно, что да. Значит ли это, что его пора увольнять? На мой взгляд – нет.

    Здесь в первую очередь нужно понимать, с какой целью существует «Краснодар» в принципе. Ее разными словами описывали тренеры и владельцы клуба в течение многих лет – развитие молодежи, строительство мощной базы для будущих успехов команды.

    Быстрый успех – не основная задача «Краснодара». Именно поэтому прошлой зимой, когда команда была в одном очке от чемпионства, она не стала мощно усиливаться, как это делал «Зенит», а продолжила наигрывать молодежь. И по итогам сезона не выиграла, а опустилась ниже.

    Именно поэтому с «Краснодаром» работает Мурад Мусаев: человек из системы клуба, который хорошо понимает философию проекта, который лично знаком с молодыми игроками и хорошо знает их сильные и слабые стороны. Вряд ли при стороннем тренере всеми любимые Шапи, Сафонов, Игнатьев и Уткин в принципе так быстро вышли на нынешний уровень.

    Теперь вопрос: как с учетом этого смотреть на последние результаты «Краснодара»? Во-первых, они пока мало влияют на развитие молодежи: игроки имеют шанс пробовать себя на топовом уровне и учатся на своих ошибках. Во-вторых, ситуация в турнирной таблице пока не критична. «Краснодар» имеет все шансы как остаться в лидерах РПЛ, так и выйти из группы Лиги Европы: именно по итоговым результатам можно судить, справился ли Мусаев.

    А с духом и возможностью вернуться в игру у «Краснодара» Мусаева все в порядке. Дубль Берга во втором тайме это подтверждает: в Лиге Европы команда тоже еще вернется.

    Егоров против Мусаева. Команда не должна так расклеиваться даже с учетом всех проблем

    Этим летом «Краснодар» закупился на 30 миллионов евро – шикарная кампания под квалификацию ЛЧ. В итоге Мусаев, кое-как обыграв «Порту», добрался до 3-го квалификационного раунда, где встретился с «Олимпиакосом». Там и остановился. В матче с греками у «Краснодара» не было Газинского и Кабелья – так образовались громадные дыры в центре и катастрофические проблемы с атакой.

    Так «Краснодар» улетел в Лигу Европы.

    В чемпионате России в отличие от еврокубков ошибки «Краснодара» не так заметны из-за класса соперника. В ЛЕ же другое дело – «Базель» разнес «Краснодар» по делу, использовав абсолютно все ляпы соперника.

    Суть Мусаева в том, что это тренер на тот период, когда у клуба все хорошо: травмированных игроков нет (либо есть, но это точно не лидеры), а соперники подряд ошибаются. И тренер под этот этап отличный, ведь именно тогда «Краснодар» показывает гиперпривлекательный футбол, а Мусаев предлагает тонну классных тактических ситуаций. Но когда клуб наступает на мину в виде сломанного Газинского и Кабелья, случается катастрофа. 0:5 от «Базеля» и три пропущенных мяча в первом тайме от ЦСКА.

    Плохая новость для Мусаева в том, что действительно классный тренер должен справляться (либо делать вид, что пытается) во всех ситуациях. У Мусаева это не получается. «Краснодар» в четырех матчах пропустил 11 голов и допускает одни и те же ошибки: проваливается в средней зоне при атаках соперника, лажает на флангах в обороне (посмотрите, как легко Влашич справлялся со Скопинцевым, Скопинцев же и привез пенальти).

    Мечты «Краснодара» о собственных воспитанниках в старте и собственном тренере на посту – это хорошо. Но это утопия, если Галицкий действительно мечтает о высоком. Если первые (Шапи, Уткин и так далее) вроде как справляются, то Мусаев нервничает и непростительно ошибается.

    В такой ситуации «Краснодару» требуется более опытный тренер.

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    «Краснодар» брал Берга под Лигу чемпионов. Задумка провалилась (хотя разгром не из-за него)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 5
    Комментарии8
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      Рейтинг: +769

      Niko 53 минуты назад

      Я считаю однозначно оставлять, он вырастет вместе с командой, и гипер провалов не видно у команды. Базель это все таки случай. Да и сильно потеряли кадров в межсезонье.

      0
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      Рейтинг: +18

      Tony Starkkk 1 час назад

      Опрос. 70% слишко рано делать выводы.
      А когда их делать???когда Краснодар в фнл вылетит?вы чо ребята??гоните в шею его и Матвеева мямлю

      0
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      Рейтинг: +1403

      general.lizyukov 1 час назад

      Слишком долго. Слишком затянуто. Слишком коряво.
      Верю, что Краснодар станет топовым клубом и будет постоянно среди призеров РПЛ. Но оооочень долго и ооочень коряво.
      Кто-то где-то не дотягивает

      0
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      Рейтинг: +585

      Сергей Александрович 1 час назад

      Оставить Мусаева, а главным поставить опытного тренера (Спалетти как пример)

      0
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      Рейтинг: +685

      Taps 1 час назад

      Не надо брать пример со Спартака, Краснодар совсем другая команда
      и владелец более вменяемый.

      2
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      Рейтинг: +1293

      Torvald64 1 час назад

      Мусаев доказал, что он может поставить команде игру. Проблема в том, что в футболе никогда не бывает так, что всё всегда идёт по твоему плану. Иногда, как говорится, shit happens - и нужно придумывать, как выйти из ситуации - нужен план Б. Вот его у Мусаева нет от слова совершенно. Случись травмы ключевых игроков - как играть, никто не понимает.

      Да Бог с ними с травмами. Ну вспомните даже те матчи Краснодара в ЛЕ прошлого сезона, когда мы все восхищались. Забили Байеру - нужно собраться на последние минуты, подсушить игру и спокойно доиграть. А мы не умеем. Начинается головокружение от успеха, суета. В результате сразу пропускаем - к счастью, Байеру надо было забивать 2. Валенсия. Методично выполняли установку, пробивались и добились своего. Всё, уверенность как рукой сняло: суета, беготня, непонятные потери... В итоге вылет в выигранном по сути матче.

      Мусаев, возможно, хорошим тренером будет - но ему рано тренировать большую команду. Надо сначала набить шишек в условной Туле, вывести её в еврокубки - потом можно думать о больших клубах. А пока Краснодару с ним ничего не светит.

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      Рейтинг: +4

      Авангард1970 1 час назад

      Илья Егоров
      Денис Лапшин , разберутся без вас. Команда играет. Тифун вам на язык.

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      Рейтинг: +39

      vmonomah17 1 час назад

      В Краснодар нужен немецкий или голландский тренер, умеющий работать с молодежью.

      2
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