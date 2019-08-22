Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Да, «Краснодар» провалился. Но «Олимпиакос» реально силен


    2.9
    Голосов: 7
    22.08.2019 14:31
    Непонятно, почему все его недооценивали.

    Буду откровенным. Я не смотрел игру «Краснодара» с «Олимпиакосом». Был на ночном сеансе в кинотеатре (ходил на Тарантино), поздно приехал домой и сразу уснул.

    Жалею я, что пропустил игру? Да нет. Мне нравится «Краснодар» и представляю, как было бы неприятно смотреть, как их без шансов выносят.

    Удивлен ли я результатом? Тоже нет. Я смотрел несколько игр «Олимпиакоса» в прошлом сезоне и две в этом. У них очень приличная команда. Поэтому я напрягся, когда узнал, что «Краснодару» придется играть с ними.

    Конечно, российских болельщиков вдохновила победа над «Порту». После этого «Олимпиакос» совсем не пугал. Тем более, успокаивал факт, что последние два сезона команда не брала золото в греческой лиге. Зря в России так спокойно отнеслись к грекам.

    Сезон-17/18 был для «Олимпиакоса» провальным: третье место, неразбириха в клубе, скандалы. Но уже в следующем они, пригласив нового тренера и решив внутриклубные проблемы, снова стали мощными. 24 победы в 30 играх чемпионата, всего три поражения и 71 забитый мяч. Правда, ПАОК набрал суперформу и оставил «Олимпиакос» вторым. С марта этого года «Олимпиакос» вообще не проигрывает: 12 побед и одна ничья. 37 забитых голов и всего три пропущенных. Сумасшедшая форма.

    Ещще один факт, говорящий о крутости «Олимпиакоса», заметил журналист Вадим Лукомский у себя в твиттере. Оказывается, «Олимпиакос» на 28-м месте в рейтинге FiveThirtyEight (популярный сайте, который составляет рейтинги на основе анализа данных). «Краснодар» в этом рейтинге занимает 38 место, «Зенит» – 34.

    В этом розыгрыше квалификации «Олимпиакос» уже прошел «Викторию Пльзень» и «Истанбул Башакшекир». В четырех играх греки забили семь голов и не пропустили ни одного. Тоже впечатляет.

    У них крутой тренер

    Педро Мартинш добивался успехов с каждым клубом, который тренировал. «Маритиму» и «Риу Аве» делал четвертыми командами чемпионата Португалии и выводил в Лигу Европы. «Викторию Гимарайнш» доводил до финала Кубка Португалии и тоже затаскивал в четверку лиги.

    В Португалии Мартинша был известен методами работой с командой. Его основой всегда было создать крепкую семью внутри коллектива. Его команды регулярно ходили в музеи, на пикники, играли в пейнтбол и выбирались на пляж. Вратарь «Сити» Эдерсон учился играть ногами именно под руководством Мартинша в «Риу Аве».

    Прошлым тренер пришел в «Олимпиакос» и сразу дал результат – правда, не удалось выиграть чемпионат. В этом – команда продолжает уверенно побеждать.

    В Греции Мартинша прозвали профессором.

    Главные звезды команды

    Конечно, первым называем Матье Вальбуэна. После «Динамо» он играл в «Лионе» и «Фенербахче». Был там лидером атак и одним из самых результативных игроков (36 голевых действий за два сезона в Турции). Этим летом он приехал в «Олимпиакос» и сразу его усилил. В пяти играх Лиги чемпионов у него гол и три голевые передачи. Напоминаем, что Матье сейчас 34 года.

    Главный герой вчерашней игры – Лазар Ранджелович. Он вышел на замену на 75 минуте и оформил дубль. В этом сезоне Ранджелович сыграл всего 39 минут в квалификации и уже набрал три результативных действия. Клуб давно хотел купить молодого серба, но подписал только этим летом; и он уже приносит пользу.

    Рубен Семеду – вообще интереснейший персонаж. Два года назад он переходил в «Вильярреал» и считался восходящей звездой, но провалился по всем статьям. Уже осенью Семеду заметили в борделе, где он размахивал пистолетом и угрожал посетителям. Футболиста задержали, но дело не завели – полиция не смогла по фото установить, настоящий ли был пистолет в руках у Семеду.

    Потом его повязали ещe раз. На Семеду написал заявление мужчина, утверждавший, что футболист и ещe двое незаконно проникли в дом, связали хозяина и обчистили его. В итоге футболист четыре месяца отсидел в тюрьме, а потом вышел под залог.

    Дальше были аренды в «Риу Аве» и «Уэску». А этим летом его купил «Олимпиакос» – и Рубен уже приносит пользу: два гола в пяти матчах, играя на позиции центрального защитника. Вроде образумился.

    Еще один важный игрок – Даниэль Поденсе. Лучший дриблер команды в прошлом сезоне, скоростной вингер. В этом сезоне уже забил и отдал в пяти матчах, а в прошлом у него было 8+9 результативных действий.

    Есть две основные причины внушительной победы «Олимпиакоса».

    1. Они мощно подготовились к «Краснодару». Педру Мартинш и до, и после игры говорил о большой работе в подготовке к сопернику. Это было видно и на поле (да, я пересмотрел игру). «Олимпиакос» давил на слабую сторону Сафонова: прессингуя и заставляя его играть ногами. И нейтрализовал сильную: не давал Матвею быстро вводить мяч руками, тем самым нейтрализуя контратаки соперника.

    2. «Краснодар» зачем-то побежал давить во второй половине второго тайма. Оголил зоны, заслуженно пропустил три мяча. Такое ощущение, что краснодарцы забыли об ответной игре. «Олимпиакос» с удовольствием этим воспользовался: 10 из 11 голов греки в этой квалификации ЛЧ они забивали во вторых таймах.

    Есть ли у «Краснодара» шансы в ответной игре? Очень мало. Какова вероятность, что в группе Лиги чемпионов «Олимпиакос» потреплет нервы грандам? Хорошая.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press
    Рейтинг: 2.9 Голосов: 7
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17627

      Боцман59rus 5 часов назад

      А кто эти все, мнимые эксперты с матч тв? ... сразу говорил, как и большинство пользователей, что проиграть таким грекам очень прогнозируемо, но и не зазорно, но что бы так... Спасибо Мусаев или Галицком, кто у них там решает по именам в основе, а особым дуракам, кто на танке, отвечу, что у Берга прописана основа в контракте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      LAY394 12 часов назад

      рашн футбол днище, дальше некуда

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Горкин Блеванов 15 часов назад

      Олимпиакос это дно недосягаемое, победа с Краснодаром - это запредельная мотивация питаемая политическими, националистическими и социальными причинами плюс, как автор сам говорит, тактический провал тренерского штаба Краснодара , ринуться вперёд и пропустить три штуки, надо ж было такое сморозить, любая команда забьёт тебе если ты оголяешь тылы, так что ничего там сильного

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      СвинкаСправедливости 20 часов назад

      Бред сивой кобылы. Олимпиакос хорошая команда, но, увы, Краснодар сам себе всё испортил на ровном месте.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV 22 августа, 20:45

      сильны они тем что у них хотя бы есть тренер а не физрук подменяющий физрука

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Гатчина 22 августа, 19:14

      а что это за юноша? Не читал,но осуждаю.Это новая журналистика? Отстал я от жизни. Когда Рубин и Кони побеждали Барсу,та была пожалуй посильнее олимпийцев из Пирея...но это такое.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +357

      LAY394 > Гатчина 12 часов назад

      кони када барсу побеждали???

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Гатчина > LAY394 11 часов назад

      в 90-х,когда играл Корнеев.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +993

      B.G. > LAY394 8 часов назад

      в том розыгрыше ЛЧ, при том дважды....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      maratagliulin 22 августа, 19:08

      Олимпиакос просто был наглее. Супер игры я не заметил. В группе они займут последнее место....Порту гораздо сильнее

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      Алекс636363 22 августа, 19:04

      никаких шансов, несмотря на симпати к краснодару. по факту через 4-5лет греция будет выше россии в таблице коэффициентов. сейчас у нас весьма средние клубы. нынешний зенит проиграет зениту образца 10-летней давности 0-3 или 1-4. примерно так и закончатся некоторые егоигры в группе лиги чемпионов. две или три

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1717

      Krasnodar 123 22 августа, 18:43

      Игру в Краснодаре никто не отменял! После этой игры и будет все понятно. Пока у Краснодара есть шансы!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Вальдемар IV > Krasnodar 123 22 августа, 20:46

      если идиоты опять не выпустят берга, и в защите не будет проходняка, первое еще куда ни шло но второе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      ajax707 22 августа, 18:26

      Олимпиакос середняк, а проигрывая ему не уй делать в Л/Ч

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru