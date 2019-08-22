Да, «Краснодар» провалился. Но «Олимпиакос» реально силен

Непонятно, почему все его недооценивали.

Буду откровенным. Я не смотрел игру «Краснодара» с «Олимпиакосом». Был на ночном сеансе в кинотеатре (ходил на Тарантино), поздно приехал домой и сразу уснул.

Жалею я, что пропустил игру? Да нет. Мне нравится «Краснодар» и представляю, как было бы неприятно смотреть, как их без шансов выносят.

Удивлен ли я результатом? Тоже нет. Я смотрел несколько игр «Олимпиакоса» в прошлом сезоне и две в этом. У них очень приличная команда. Поэтому я напрягся, когда узнал, что «Краснодару» придется играть с ними.

twit text — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 21, 2019

Конечно, российских болельщиков вдохновила победа над «Порту». После этого «Олимпиакос» совсем не пугал. Тем более, успокаивал факт, что последние два сезона команда не брала золото в греческой лиге. Зря в России так спокойно отнеслись к грекам.

Сезон-17/18 был для «Олимпиакоса» провальным: третье место, неразбириха в клубе, скандалы. Но уже в следующем они, пригласив нового тренера и решив внутриклубные проблемы, снова стали мощными. 24 победы в 30 играх чемпионата, всего три поражения и 71 забитый мяч. Правда, ПАОК набрал суперформу и оставил «Олимпиакос» вторым. С марта этого года «Олимпиакос» вообще не проигрывает: 12 побед и одна ничья. 37 забитых голов и всего три пропущенных. Сумасшедшая форма.

Ещще один факт, говорящий о крутости «Олимпиакоса», заметил журналист Вадим Лукомский у себя в твиттере. Оказывается, «Олимпиакос» на 28-м месте в рейтинге FiveThirtyEight (популярный сайте, который составляет рейтинги на основе анализа данных). «Краснодар» в этом рейтинге занимает 38 место, «Зенит» – 34.

В этом розыгрыше квалификации «Олимпиакос» уже прошел «Викторию Пльзень» и «Истанбул Башакшекир». В четырех играх греки забили семь голов и не пропустили ни одного. Тоже впечатляет.

У них крутой тренер

Педро Мартинш добивался успехов с каждым клубом, который тренировал. «Маритиму» и «Риу Аве» делал четвертыми командами чемпионата Португалии и выводил в Лигу Европы. «Викторию Гимарайнш» доводил до финала Кубка Португалии и тоже затаскивал в четверку лиги.

В Португалии Мартинша был известен методами работой с командой. Его основой всегда было создать крепкую семью внутри коллектива. Его команды регулярно ходили в музеи, на пикники, играли в пейнтбол и выбирались на пляж. Вратарь «Сити» Эдерсон учился играть ногами именно под руководством Мартинша в «Риу Аве».

Прошлым тренер пришел в «Олимпиакос» и сразу дал результат – правда, не удалось выиграть чемпионат. В этом – команда продолжает уверенно побеждать.

В Греции Мартинша прозвали профессором.

twit text — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 15, 2019

Главные звезды команды

Конечно, первым называем Матье Вальбуэна. После «Динамо» он играл в «Лионе» и «Фенербахче». Был там лидером атак и одним из самых результативных игроков (36 голевых действий за два сезона в Турции). Этим летом он приехал в «Олимпиакос» и сразу его усилил. В пяти играх Лиги чемпионов у него гол и три голевые передачи. Напоминаем, что Матье сейчас 34 года.

Главный герой вчерашней игры – Лазар Ранджелович. Он вышел на замену на 75 минуте и оформил дубль. В этом сезоне Ранджелович сыграл всего 39 минут в квалификации и уже набрал три результативных действия. Клуб давно хотел купить молодого серба, но подписал только этим летом; и он уже приносит пользу.

Рубен Семеду – вообще интереснейший персонаж. Два года назад он переходил в «Вильярреал» и считался восходящей звездой, но провалился по всем статьям. Уже осенью Семеду заметили в борделе, где он размахивал пистолетом и угрожал посетителям. Футболиста задержали, но дело не завели – полиция не смогла по фото установить, настоящий ли был пистолет в руках у Семеду.

Потом его повязали ещe раз. На Семеду написал заявление мужчина, утверждавший, что футболист и ещe двое незаконно проникли в дом, связали хозяина и обчистили его. В итоге футболист четыре месяца отсидел в тюрьме, а потом вышел под залог.

Дальше были аренды в «Риу Аве» и «Уэску». А этим летом его купил «Олимпиакос» – и Рубен уже приносит пользу: два гола в пяти матчах, играя на позиции центрального защитника. Вроде образумился.

Еще один важный игрок – Даниэль Поденсе. Лучший дриблер команды в прошлом сезоне, скоростной вингер. В этом сезоне уже забил и отдал в пяти матчах, а в прошлом у него было 8+9 результативных действий.

Есть две основные причины внушительной победы «Олимпиакоса».

1. Они мощно подготовились к «Краснодару». Педру Мартинш и до, и после игры говорил о большой работе в подготовке к сопернику. Это было видно и на поле (да, я пересмотрел игру). «Олимпиакос» давил на слабую сторону Сафонова: прессингуя и заставляя его играть ногами. И нейтрализовал сильную: не давал Матвею быстро вводить мяч руками, тем самым нейтрализуя контратаки соперника.

2. «Краснодар» зачем-то побежал давить во второй половине второго тайма. Оголил зоны, заслуженно пропустил три мяча. Такое ощущение, что краснодарцы забыли об ответной игре. «Олимпиакос» с удовольствием этим воспользовался: 10 из 11 голов греки в этой квалификации ЛЧ они забивали во вторых таймах.

Есть ли у «Краснодара» шансы в ответной игре? Очень мало. Какова вероятность, что в группе Лиги чемпионов «Олимпиакос» потреплет нервы грандам? Хорошая.