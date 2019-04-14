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    Карпин переиграл «Спартак» заменами


    5
    Голосов: 1
    14.04.2019 22:55
    Победа по делу.

    • Перед игрой сложилось ощущение, что «Ростов» первый раз за сезон сыграет по схеме с 4 защитниками. Но Гацкан вышел на месте центрального защитника – впервые в сезоне. И стал одним из лучших в матче: руководил обороной команды, 5 раз отобрал мяч (больше всех на поле) и забил гол.

    • Зобнин забил первый мяч в сезоне. И первый гол ногой за «Спартак». Роман был одним из лучших в составе и лишь раз ошибся в передачи из 52 попыток.

    • В составе «Ростова» на поле появились целых 6 бывших игроков «Спартака»: Песьяков, Паршивлюк, Еременко, Попов, Зуев, Гацкан (не сыграл ни матча за москвичей, но числился в клубе, выступал за дубль). Похоже, что каждый был по-особому настроен на игру. Главный тренер, кстати, тоже бывший спартаковец.

    • Ключевым стал второй тайм. «Ростов» превзошел «Спартак» по всем параметрам. Сначала ростовчане прижали к воротам. После Карпин сделал замены, которые определили результат. Шомуродов и Зуев освежили игру, дали команды варианты в контратаках и сыграли важную роль в прессинге. «Спартаку» стало сложнее начинать атаки – они застревали с мячом на своей половине.

    • Делать результат заменами – новая фишка Карпина. В этом сезоне «Ростов» забил восемь голов после перестановок в составе по ходу игру. Выходившие на замену забили три гола и отдали четыре голевые передачи. «В последних матчах наши замены хорошо срабатывали, – сказал после игры Карпин. – Сегодняшние перестановки были запланированы ещe до игры». Также тренер «Ростова» признался, что в перерыве никак не заводил команду и наоборот пытался успокоить футболистов.

    • Героем игры стал Эльдор Шомуродов. После выхода на замену он сразу же усилил игру команды, разрывал «Спартак» в контратаках, имел несколько шансов и в итоге забил победный гол. В этом сезоне Шомуродов отличился вторым результативным действием, выходя на замену. После матча Эльдор признался, что это был самый важный гол в его карьере.

    • Если смотреть на статистику ударов по воротам и владения мячом, можно подумать, что «Спартак» был сильнее. У москвичей 14 ударов по воротам, у «Ростова» – 9. По ударам в створ равенство – 3:3. Но важен контекст: больше половины ударов «спартаковцы» наносили из-за пределов штрафной. Ростовчане 7 из 9 раз пробили из штрафной. То есть в доведении мяча до более выгодных позиций «Ростов» был лучше.

    • После зимнего перерыва у «Ростова»: 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение в чемпионате. У «Спартака»: 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения.

    • Отставание «Ростова» от «Спартака» в таблице сократилось до одного очка. Ростовчане занимают шестое место с 35 очками, у москвичей – 36. Вероятно, именно между ними и разыграется путeвка в Лигу Европы. После этой игры «Спартак» практически потерял шансы на чемпионство, а «Ростов», наоборот, теперь чувствует – еврокубки близко.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Российская Премьер-лига, ФК «Ростов»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии5
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      Рейтинг: +648

      JTherry 1 час назад

      о каком чемпионстве может идти речь, если нападающие по воротам попасть не могут, Мельга - мазила парагвайская третий матч подряд косячит, а тренер его упорно ставит в основу, это чудо забивает голы, когда ему дают играть 20-30 минут за матч... "сбитый летчик" не Карпин, а Кононов - 10 процентов((( Федун нашел "своего" тренера...

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      Рейтинг: +3417

      Владислав Vlad > JTherry 1 час назад

      Мельга - не нападающий. Даже в своё время играл крайнего защитника. И свой пас он сделал. А вот что делает Адриашка? Постоянно падает. Постоянно. Ничего, кроме выноса мяча с углового не может.
      Иуда продолжает играть так же, как и играл. Т.е. никак. Хотя изначально он, как опорник - отстой. Даже в чемпионский сезон - если бы не голы, то можно бы было сажать на лавку.

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      Рейтинг: +648

      JTherry > Владислав Vlad 1 час назад

      в чемпионский сезон на них молились, Мельга полузащитник, но моменты разбазаривает, а нас за это наказывают, причем делают это с завидным постоянством... похоже, некоторые футболеры уже свой сезон закончили, словоблудие про "семью" потихоньку испарилось, как "спартаковский дух"

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      Рейтинг: +3417

      Владислав Vlad > JTherry 56 минут назад

      Ну, Мельга всё-таки Комбарика менял.))) Так-то он уже поиграл на всех позициях кроме воротчика.)) Да и вопросов к нему меньше, чем к тем, кто должен снабжать напов пасами. Ведь комбинаций-то нет абсолютно. Катание мяча поперёк поля и неумение выйти из обороны путём точных пасов - так и осталось с конца осени. Ведь второй гол был так и забит - Иуда выпнул мяч на Хани, именно выпнул, а не отдал пас, соответственно Хани теряет мяч и нам летит гол.
      Да и в первом голе пас на забивавшего был от игрока, которого держал Иуда.

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      Рейтинг: +12400

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Эта победа дорогого стоит и кое-кого заставит о многом задуматься в Спартаке, даже называть их неприятно!

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