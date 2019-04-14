Карпин переиграл «Спартак» заменами

Победа по делу.

• Перед игрой сложилось ощущение, что «Ростов» первый раз за сезон сыграет по схеме с 4 защитниками. Но Гацкан вышел на месте центрального защитника – впервые в сезоне. И стал одним из лучших в матче: руководил обороной команды, 5 раз отобрал мяч (больше всех на поле) и забил гол.

• Зобнин забил первый мяч в сезоне. И первый гол ногой за «Спартак». Роман был одним из лучших в составе и лишь раз ошибся в передачи из 52 попыток.

• В составе «Ростова» на поле появились целых 6 бывших игроков «Спартака»: Песьяков, Паршивлюк, Еременко, Попов, Зуев, Гацкан (не сыграл ни матча за москвичей, но числился в клубе, выступал за дубль). Похоже, что каждый был по-особому настроен на игру. Главный тренер, кстати, тоже бывший спартаковец.

• Ключевым стал второй тайм. «Ростов» превзошел «Спартак» по всем параметрам. Сначала ростовчане прижали к воротам. После Карпин сделал замены, которые определили результат. Шомуродов и Зуев освежили игру, дали команды варианты в контратаках и сыграли важную роль в прессинге. «Спартаку» стало сложнее начинать атаки – они застревали с мячом на своей половине.

• Делать результат заменами – новая фишка Карпина. В этом сезоне «Ростов» забил восемь голов после перестановок в составе по ходу игру. Выходившие на замену забили три гола и отдали четыре голевые передачи. «В последних матчах наши замены хорошо срабатывали, – сказал после игры Карпин. – Сегодняшние перестановки были запланированы ещe до игры». Также тренер «Ростова» признался, что в перерыве никак не заводил команду и наоборот пытался успокоить футболистов.

• Героем игры стал Эльдор Шомуродов. После выхода на замену он сразу же усилил игру команды, разрывал «Спартак» в контратаках, имел несколько шансов и в итоге забил победный гол. В этом сезоне Шомуродов отличился вторым результативным действием, выходя на замену. После матча Эльдор признался, что это был самый важный гол в его карьере.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.

• Если смотреть на статистику ударов по воротам и владения мячом, можно подумать, что «Спартак» был сильнее. У москвичей 14 ударов по воротам, у «Ростова» – 9. По ударам в створ равенство – 3:3. Но важен контекст: больше половины ударов «спартаковцы» наносили из-за пределов штрафной. Ростовчане 7 из 9 раз пробили из штрафной. То есть в доведении мяча до более выгодных позиций «Ростов» был лучше.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 14 апреля 2019 г.

• После зимнего перерыва у «Ростова»: 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение в чемпионате. У «Спартака»: 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения.

• Отставание «Ростова» от «Спартака» в таблице сократилось до одного очка. Ростовчане занимают шестое место с 35 очками, у москвичей – 36. Вероятно, именно между ними и разыграется путeвка в Лигу Европы. После этой игры «Спартак» практически потерял шансы на чемпионство, а «Ростов», наоборот, теперь чувствует – еврокубки близко.

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