В «Спартаке» есть юниор, который вырос в ЦСКА. Он пообещал отмечать голы в дерби

Игнатов давно не выходил на поле, но сегодня он готов к матчу.

Самая обсуждаемая тема перед дерби – слова молодого футболиста «Спартака» Михаила Игнатова. Незадолго до матча он дал интервью ютуб-каналу Supporters Group, которое на данный момент посмотрело всего 2 тысячи человек. Но цитаты из него есть во всех СМИ.

Игнатов – воспитанник ЦСКА, и перед матчем все хотели узнать у него, как он поступит, если забьет. Его ответ не был неожиданным, но все равно вызвал много споров.

Многие обвинили Игнатова в отсутствии уважения к клубу, в котором он был воспитан.

«Его 5 лет учили играть в футбол в ЦСКА и он такое долбанул? Калиниченко, Кафельников, вам вопрос: зачем? Авторитет завоевать у трибун? Так надо не этим, а на поле! Тьфу... Объяснил бы кто-нибудь этому персонажу! На ум приходит мальчиш-плохиш», – написал в твиттере тренер «Зенита-2» Владислав Радимов, выступавший за ЦСКА с 1992-го по 1996-й.

Интервью Игнатова – хороший повод разобраться в том, как он оказался «Спартаке» и с какими чувствами уходил из ЦСКА.

Кто такой Игнатов?

Михаилу Игнатову 18 лет, и в основе «Спартака» он дебютировал только в этом сезоне. Символично, что его первый матч в РПЛ тоже был московским дерби: он вышел на замену в предыдущей встрече с ЦСКА на 88-й минуте.

Игнатов играет на позиции полузащитника, но за молодежные команды он достаточно часто забивал. В РПЛ у него тоже есть один гол: в осеннем матче с «Енисеем» он вышел в стартовом составе и открыл счет ударом головой. Тогда главным тренером «Спартака» еще был Каррера.

Всего Игнатов сыграл в пяти матчах РПЛ, из которых три он начинал в основе. После ноябрьского матча с «Уралом» полузащитник пропал из клуба и после назначения Кононова ни разу не выходил на поле.

Выяснилось, что проблема в травме. Несколько месяцев подряд у Игнатова были проблемы с мышцами, а теперь он снова вернулся в основную группу.

«За те шесть матчей, пока я был главным тренером, лучшим был Игнатов. По самоотдаче так точно. Фантастический потенциал, а ведь ему только 18», – рассказывал Рианчо после отставки. Если все действительно так, то выход Игнатова на поле в матче с ЦСКА вполне реален.

Из ЦСКА ушел из-за тренеров

Игнатов рассказывает Sport24, что до сих пор общается со многими игроками ЦСКА. Тогда его переход никто не понял, но у юниора «Спартака» были серьезные причины для этого шага:

«Было много разных факторов, но главный — смена тренера. Команду 2000 года рождения тренировал Дмитрий Михайлович Христич. Отличный специалист, который мне очень многое дал в футболе, и я ему очень благодарен.

В 2015-м он ушел в «Сатурн», а на смену пришли люди, с которыми я не нашел общий язык. А тут — как раз предложение «Спартака».

Сейчас ЦСКА в прошлом. Игнатов уже не может представить себя в футболке главного соперника.

Он уже забивал ЦСКА. И праздновал гол

Молодежные составы «Спартака» и ЦСКА достаточно часто играют между собой. Впервые после перехода в «Спартак» Игнатов сыграл с ЦСКА уже спустя пару месяцев, и сразу оформил дубль.

Игнатов – под номером 26. Видеоматериал prosm.club.

В тот раз Игнатов не стал праздновать забитые мячи. «Там осталось много друзей, я понимаю, что они скучают по мне. Так я выразил им свое уважение», – прокомментировал игрок «Спартака». Но в следующих матчах он начал радоваться, когда забивал в ворота ЦСКА.

2015-й год, матч команд 2000-го года рождения. Игнатов вновь забивает за «Спартак» в ворота ЦСКА, а также оформляет голевую передачу.

Игнатов – под номером 22. Видеоматериал prosm.club.

Сейчас многие критикуют Игнатова за жесткие слова в адрес ЦСКА. Михаилу всего 18 лет, и он просто не смог сформулировать свою мысль так, чтобы не задеть ни болельщиков «Спартака», где он сейчас играет, ни болельщиков ЦСКА, где он начинал карьеру.

Для Игнатова самое главное – восстановиться от травм и вернуться в основу. А с прессой он научится общаться позже.

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