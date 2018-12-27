Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

• В среду состоялась игра «Интера» и «Наполи» (1:0), которая вызвала много скандальных вопросов. Болельщики «Интера» оскорбляли защитника «Наполи» Кулибали на почве расизма, из-за чего футболисты «Наполи» трижды просили судью остановить матч. Столько же раз диктор объявлял по стадиону просьбы, чтобы болельщики успокоились. На 80-й минуте Кулибали сломался и саркастично похлопал арбитру, когда тот зафиксировал его фол на Политано. Судья Маццолени показал игроку красную карточку, а «Наполи» чуть позже пропустил и проиграл матч.

• После матча разгромное интервью дал Карло Анчелотти. «Кулибали был раздражен, хотя обычно ведет себя профессионально. Мы три раза просили что-то предпринять, но матч продолжался. Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После пяти объявлений? В следующий раз нам, возможно, стоит взять дело в свои руки и уйти с поля. Тогда нам засчитают техническое поражение, но мы будем к этому готовы. Для всего итальянского футбола это плохо», – сказал главный тренер «Наполи».

• Лучано Спаллетти тоже против расизма: «Если 65 тысяч человек приходят и смотрят матч на Рождество, они хотят увидеть что-то еще. Это футбол, которым хотят наслаждаться итальянцы и люди во всем мире. Люди хотят найти футбол приятным местом, поэтому мы должны изменить менталитет. Наша цель – поднять итальянский футбол на европейский уровень».

• Кулибали остыл, а потом выступил в социальных сетях. «Извиняюсь за поражение и за то, что подвел своих братьев. Я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком», – написал игрок в твиттере.

• Перед матчем в Милане были серьезные столкновения фанатов. На автомобили болельщиков «Наполи» нападали ультрас «Интера». Все это даже привело к смерти одного из провокаторов, которому до этого уже запрещали ходить на стадион – на 35-летнего болельщика наехал фургон с фанатами «Наполи». Из-за расизма и такой трагедии «Интеру» грозят серьезные санкции: начальник полицейского управления Милана Марчелло Кардона уже предложил закрыть фанатскую трибуну клуба до 31 марта 2019-го и до конца сезона запретить болельщикам ездить за командой на выезд.

UPD: «Интер» проведет две игры без зрителей из-за проявления расизма фанатами на матче с «Наполи». Еще на один дополнительный матч будет закрыт фанатский сектор.

• Мэр Милана Джузеппе Сала тоже был на трибунах и поддерживал «Интер». Он заявил, что хотел бы видеть Квадво Асамоа с капитанской повязкой в следующем матче «Интера», а заодно извинился перед Кулибали лично от себя и от клуба. «Это был позорный поступок в отношении такого серьезного спортсмена, как Кулибали. Он гордится цветом своей кожи», – написал Сала в своем обращении в фейсбуке.

• «Игры продолжатся по плану. Турнир не остановится», – уже высказался президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Его избрали на эту должность только в октябре, а случай с Кулибали был хорошим повод для повышения собственной репутации за счет правильного решения. Общественность давила, что следующий тур Серии А нужно перенести, но Гравина не прогнулся.

Теперь Кулибали поддерживают игроки по всему миру. Одним из первых слова в его поддержку написал Криштиану Роналду: «В футбольном мире я всегда хочу видеть воспитанность и уважение. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации»

text

Публикация от text (@cristiano)

Поддержал Кулибали и Садьо Мане. Он отметил, что давно знает Кулибали и думает, что тот преодолеет эти ужасные эмоции: «Их отвратительные действия не сломают тебя».

text

Публикация от text (@sadiomaneofficiel)

Дортмундская «Боруссия» тоже выступила против расизма, поддержав «Наполи» и Кулибали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ситуация еще совсем не разрешилась, но накал постепенно спадает. Главное, что следующий тур Серии А состоится в назначенные сроки.

Фанаты «Наполи» на фургоне сбили болельщика «Интера». Он умер в больнице

«Интер» в матче с «Наполи» разыграл мяч в центре поля ударом по воротам. Икарди попал в перекладину на третьей секунде

[poll id=1889]

Италия. Серия А Италия Интер Наполи Кулибали Калиду
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
dinar7777dinar
1545928720
как бы он не стал вторым яя туре !
Ответить
dinar7777dinar
1545928788
да и в интере же есть нигеры ! чего это кулибали раскудахтался !
Ответить
giluxa1963
1545937050
он что один на поле чернявым был - нет ,так может сам накосячил у нас вон на Глушакова Ухают
Ответить
mutabor0992
1545946712
Вот сначала понавезут баклажанов...А те вонь поднимают.С женским равноправием такая же ботва была.А теперь что?Не так глянул...Усе капец!Либо домогательства,либо дискриминация.
Ответить
vasiok74
1546098228
Да не чего переносить.просто ультрас Интера доигрались.будут смотреть футбол дома.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
3
Неймар сказал, может ли завершить карьеру
13:48
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
13:39
Соболев объявил о бойкоте СМИ и «недоблогеров»
13:28
8
Семин оценил перспективы Слуцкого в РПЛ: «Большая и мощная фигура»
13:16
3
РПЛ включили в топ-6 лиг Европы
13:07
2
Орлов объяснил, чем его настораживает трансфер Даку в «Спартак»
12:52
4
Мостовой объяснил, почему Батракову стоит уйти в «Галатасарай»
12:43
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
12:34
2
Гурцкая – об Угальде и Ливае: «Это уже не игроки «Спартака»
12:25
1
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
12:59
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
11:57
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+