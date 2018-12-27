Из-за расизма чуть не остановили Серию А. Только факты

• В среду состоялась игра «Интера» и «Наполи» (1:0), которая вызвала много скандальных вопросов. Болельщики «Интера» оскорбляли защитника «Наполи» Кулибали на почве расизма, из-за чего футболисты «Наполи» трижды просили судью остановить матч. Столько же раз диктор объявлял по стадиону просьбы, чтобы болельщики успокоились. На 80-й минуте Кулибали сломался и саркастично похлопал арбитру, когда тот зафиксировал его фол на Политано. Судья Маццолени показал игроку красную карточку, а «Наполи» чуть позже пропустил и проиграл матч.

• После матча разгромное интервью дал Карло Анчелотти. «Кулибали был раздражен, хотя обычно ведет себя профессионально. Мы три раза просили что-то предпринять, но матч продолжался. Нам говорили, что игру могут остановить, но когда? После пяти объявлений? В следующий раз нам, возможно, стоит взять дело в свои руки и уйти с поля. Тогда нам засчитают техническое поражение, но мы будем к этому готовы. Для всего итальянского футбола это плохо», – сказал главный тренер «Наполи».

• Лучано Спаллетти тоже против расизма: «Если 65 тысяч человек приходят и смотрят матч на Рождество, они хотят увидеть что-то еще. Это футбол, которым хотят наслаждаться итальянцы и люди во всем мире. Люди хотят найти футбол приятным местом, поэтому мы должны изменить менталитет. Наша цель – поднять итальянский футбол на европейский уровень».

• Кулибали остыл, а потом выступил в социальных сетях. «Извиняюсь за поражение и за то, что подвел своих братьев. Я горжусь своим цветом кожи. Горд быть французом, сенегальцем, неаполитанцем и человеком», – написал игрок в твиттере.

• Перед матчем в Милане были серьезные столкновения фанатов. На автомобили болельщиков «Наполи» нападали ультрас «Интера». Все это даже привело к смерти одного из провокаторов, которому до этого уже запрещали ходить на стадион – на 35-летнего болельщика наехал фургон с фанатами «Наполи». Из-за расизма и такой трагедии «Интеру» грозят серьезные санкции: начальник полицейского управления Милана Марчелло Кардона уже предложил закрыть фанатскую трибуну клуба до 31 марта 2019-го и до конца сезона запретить болельщикам ездить за командой на выезд.

UPD: «Интер» проведет две игры без зрителей из-за проявления расизма фанатами на матче с «Наполи». Еще на один дополнительный матч будет закрыт фанатский сектор.

• Мэр Милана Джузеппе Сала тоже был на трибунах и поддерживал «Интер». Он заявил, что хотел бы видеть Квадво Асамоа с капитанской повязкой в следующем матче «Интера», а заодно извинился перед Кулибали лично от себя и от клуба. «Это был позорный поступок в отношении такого серьезного спортсмена, как Кулибали. Он гордится цветом своей кожи», – написал Сала в своем обращении в фейсбуке.

• «Игры продолжатся по плану. Турнир не остановится», – уже высказался президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина. Его избрали на эту должность только в октябре, а случай с Кулибали был хорошим повод для повышения собственной репутации за счет правильного решения. Общественность давила, что следующий тур Серии А нужно перенести, но Гравина не прогнулся.

Теперь Кулибали поддерживают игроки по всему миру. Одним из первых слова в его поддержку написал Криштиану Роналду: «В футбольном мире я всегда хочу видеть воспитанность и уважение. Нет расизму, оскорблениям и дискриминации»

text text text Публикация от text (@cristiano) 27 Дек 2018 в 1:28 PST

Поддержал Кулибали и Садьо Мане. Он отметил, что давно знает Кулибали и думает, что тот преодолеет эти ужасные эмоции: «Их отвратительные действия не сломают тебя».

text text text Публикация от text (@sadiomaneofficiel) 27 Дек 2018 в 6:25 PST

Дортмундская «Боруссия» тоже выступила против расизма, поддержав «Наполи» и Кулибали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ситуация еще совсем не разрешилась, но накал постепенно спадает. Главное, что следующий тур Серии А состоится в назначенные сроки.

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