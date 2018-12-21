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  • Очень странный трансфер «Барсы». Сейчас объясним, что к чему

Очень странный трансфер «Барсы». Сейчас объясним, что к чему

«Барселона» арендовала у «Валенсии» защитника Джейсона Мурильо. Срок соглашения прописали до конца текущего сезона, а «Валенсия» уже получила по этому переходу 2 миллиона евро. К этому добавятся еще 25 миллионов, если «Барса» летом выкупит контракт колумбийского игрока. В этом сезоне он сыграл за «Валенсию» всего три матча во всех турнирах, поэтому клуб номинально ничего не потерял. Зато может прилично заработать на парне без игровой практики.

«Барсе» Мурильо все-таки необходим, но на это есть объективные причины:

1. Здоровых центральных защитников подходящего уровня у «Барселоны» только двое. Это вечный Пике и купленный летом у «Севильи» молодой Лангле. Еще в конце сентября Умтити разорвал связки левого колена и все еще продолжает восстанавливаться. Несколько дней назад сломался вечно больной Томас Вермален, который точно не сыграет в ближайший месяц. Приход Мурильо в такой ситуации – важное и очень подходящее решение.

2. Главное, что Мурильо точно добавит качества. В «Валенсии» на его месте наигрывали Паулисту и Гарая – похожих по стилю и манере игры защитников. Там Джейсон оказался лишним, а его агент явно давил на руководство команды из-за малого количества игрового времени. Сам Мурильо отказался от вариантов в Италии и Турции, подождал нужного предложения на скамейке «Валенсии» и теперь получает шанс всей своей жизни. В клубах такого уровня он никогда не замечался.

3. Мурильо мечтал играть в «Барселоне» и идеально подходит команде по стилю. Это быстрый футболист с качественным пасом и подходящим опытом игры в Примере. В Испании он уже играл за «Гранаду», «Кадис», «Лас-Пальмас» и «Валенсию». В предыдущем сезоне Мурильо выпал на три месяца из-за грыжи, а вернуть место в составе так и не смог.

4. На место Мурильо претендовали Де Лигт и Кристенсен. Талант из «Аякса» побоялся, что перестанет играть, а датчанина не отпустил «Челси». Затягивать переговоры по обоим игрокам «Барселона» не стала, потому что усиление нужно было прямо сейчас.

В этом сезоне с Мурильо связано всего два интересных эпизода. Первый произошел в твиттере. Защитник лайкнул пост одного из болельщиков, который писал о том, что глупый тренер «Валенсии» Марселино мешает Мурильо реализовать его талант. Чуть позже Джейсон удалил лайк и написал отдельный пост, где поблагодарил всех фанатов за поддержку.

Еще один момент случился уже на поле, когда Мурильо все-таки вышел. В матче «Ювентуса» и «Валенсии» в Лиге чемпионов с поля удалили Криштиану Роналду. Португалец коснулся рукой головы Мурильо, а судья расценил это неспортивным поведением. Роналду тогда заплакал, а после матча все признали, что эпизод минимум спорный.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Мурильо ругается с тренерами

«Он очень спокойный, но заводится за доли секунды. Он не раз высказывал свои недовольства мне и моим помощникам», – говорил о Мурильо Стефано Пиоли.

В «Интере» Мурильо играл под руководством двух тренеров: Манчини и Пиоли. И с обоими он расставался не в очень хороших отношениях. Манчини бесил его частыми заменами, резкими переходами с одной тактики на другую. Пиоли разочаровывал защитника отсутствием жесткого характера. Мурильо не раз говорил, что Пиоли – спокойный персонаж. Но при этом он как бы намекал: ему и такой команде, как «Интер», нужен дерзкий (и местами жесткий) тренер.

Изначально в «Валенсии» все было более-менее гладко. Главный тренер команды Марселино доверял ему, довольно часто выпускал на поле. Отношения с ним у Мурильо ухудшились в этом сезоне. С августа в чемпионате Испании он сыграл лишь один полный матч. Поэтому Мурильо без конца давил на Марселино. Особенно – когда в прессе появилась информация об интересе со стороны «Барсы».

Сейчас Мурильо доволен: он перешел в один из лучших клубов мира и, по его словам, исполнил мечту.

Его хотел «Зенит»

В тот момент, когда отношения Мурильо с «Интером» зашли в тупик, защитником заинтересовались в Санкт-Петербурге. Всего пару месяцев слухов можно разделить на три этапа.

Первый – Мурильо интересно предложение от «Зенита». Но он не хочет отвечать на него согласием, потому что ждет офферов от других команд.

Второй – Мурильо согласился уехать в РПЛ, но только за солидные деньги: просто так уходить на понижение в классе защитнику не хочется.

Третий – Мурильо получил оффер от «Валенсии». Переговоры с «Зенитом» закончились на самой начальной стадии.

***

За Джейсоном Мурильо все наблюдают уже не один сезон. Его трансфер из «Интера» в «Валенсию» тоже был неожиданным. Сейчас это выглядит странно, но качественным защитником Джейсона стали считать именно в Италии. Он был одним из тех игроков «Интера», к которым почти не возникало претензий. Теперь это наконец-то оценят хотя бы по уровню клуба.

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Испания. Примера Испания Барселона Валенсия Мурильо Джейсон
Комментарии (12)
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Сын_маминой_подруги
1545345129
очередное "решалово с бабками" серьёзных людей, не имеющее отношения к футболу... переход Паулиньо из Гуанчжоу в Барсу тоже называли "странным" трансфером, а потом стало известно, что это спонсор обоих клубов, компания "Rakuten" таким элегантным способом вывела из Европы в Китай 40 млн евро))
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чемпион мира1
1545373521
Деньги. все деньги....
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ItalianFootball
1545376060
Паулиста вроде как сломался жестко там. Вот и -2 центрбека и беда в перспективе у Черышева и Ко.
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Михаил Шевченко
1545381627
ну не заиграет так не беда,есть такой клуб - друг как Эвертон
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Cules2013
1545381959
Логичный трансфер не может быть странным.
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Ad84
1545382553
очередной странный заголовок от автора-чудика
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dinar7777dinar
1545397373
странный это еще легко сказанно !
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mihail200606
1545414765
из всей статьи интерес привлек только плачущий роналду - прям мерзко выглядит))
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