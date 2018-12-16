«Реал» уже играл чумовой матч с японцами. Тогда был скандал

Решающий фол Рамоса

По матчам с «Эйбаром» и ЦСКА было ясно, что у «Реала» проблемы. Со стартом клубного чемпионата мира их станет еще больше. 19 декабря испанцы сыграют в полуфинале с «Касима Антлерс». В матче 1/4 финала японцы выдали мощную встречу с «Гвадалахарой» (3:2) и прошли дальше. Учитывая прошлое, для «Реала» это неудачный жребий с неудобным соперником.

«Реал» и «Касима» играли в финале КЧМ-2016. Тогда матч дошел до дополнительного времени, где Мадрид все-таки вырвал победу 4:2. Криштиану Роналду оформил хет-трик, но его в команде уже нет. Зато Серхио Рамос точно помнит игру, потому что стал героем спорного эпизода. Замбийский судья Сиказве при счете 2:2 побоялся показывать Рамосу вторую желтую карточку после жесткого фола, чем удивил вообще всех.

«Судье явно не хватило смелости в важный момент игры. Это позор. Не хочу вдаваться в подробности этой ситуации», – тактично намекал на момент с Рамосом главный тренер «Касимы» Масатада Ишии. «Он уже сунул руку в карман. Даже наш игрок сказал, что он спросил, кто сделал фол. Судья все подтвердил, а потом остановился и положил карточку обратно», – ругался защитник «Касимы» Буэно.

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Спорный эпизод точно повлиял на исход матча. Но даже с поражением японцев называли героями, а та игра стала последней в команде для автора красивого дубля Гаку Сибасаки. Сейчас 26-летний полузащитник играет в «Хетафе», а в 2017-м даже забивал «Барселоне» в Примере. Без него в составе «Касимы» все равно найдутся качественные игроки.

Лидер из Бундеслиги и бывший тренер ЦСКА

30-летнего защитника Ацуто Учиду все знают по игре за «Шальке». Он приехал в Германию как раз из «Касимы» и был игроком ротации аж с сезона-2010/11. Проблемы начались с 2014 года, когда Учида получил первую тяжелую травму. Из-за различных проблем с коленом Учида пропустил 19 месяцев и вообще перестал играть за «Шальке». Сообщалось, что он может завершить карьеру в 28 лет, но Ацуто все преодолел. В 2017-м он бодрился в клубе «Унион Берлин» из второй Бундеслиги, сейчас – вернулся в «Касима Антлерс», где считается одной из главных звезд.

Учида считает, что участие «Касимы» в клубном чемпионате мира – хорошая возможность для повышения бюджета. «Мы все усердно работали. Как и остальные, я сделаю все возможное, чтобы заработать на пеленки», – посмеялся Учида, который после одного из матчей появился на поле вместе со старшей дочерью. Только за уже гарантированное четвертое место «Касима» получит 2 миллиона долларов. Если клуб выиграет турнир, добавится еще 5.

В этом сезоне Учида вместе с «Касима Антлерс» выиграл Лигу чемпионов АФК – самый престижный турнир среди команд Азии. До этого он побеждал во всех внутренних турнирах Японии, а в сборной выиграл Кубок Азии-2011. В составе «Касимы» он выделяется по титулам, но среди игроков есть и другие неплохие парни. Например, 25-летнего нападающего Леандро «Касима» выкупила у «Палмейраса». Этот форвард интересен тем, что провел только один матч за сборную Бразилии, но сразу забил.

Еще один хороший игрок – Сержиньо. 23-летний игрок принадлежал «Сантосу» и катался по арендам, но с этого сезона оформил постоянный переход в «Касиму». Он считает, что на клубном чемпионате мира выступает одним из лиц Бразилии. «Очень горжусь, что представляю Бразилию на этом турнире. Это прекрасное чувство, потому что меня увидит весь мир. Бразилия имеет здесь большую историю. Наши команды почти вышли в финал Кубка Либертадорес, но здесь мы предстанем хорошо. Я, Лео Силва, Леандро и великие бразильцы из «Реала» – куда не пойдешь, мой флаг тоже будет рядом!» – выдал Сержиньо. Но главный бразилец «Касимы» будет за пределами поля.

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Техническим директором «Касимы» работает известный бразилец Зико, который в 2009 году тренировал московский ЦСКА. В составе Касимы он заканчивал игровую карьеру, а потом работал в клубе на технической должности. Через 16 лет после ухода Зико уговорили на возвращение, а в полуфинале все предвкушают их пересечение с Винисиусом Жуниором. Зико – легенда «Фламенго», а юный Винисиус начинал там игровую карьеру перед трансфером в «Реал». «Для меня и всего «Фламенго» Зико является Богом», – говорил о нем Винисиус. Игрок уже виделся с Зико в неформальной обстановке, но теперь официально будет соперником его клуба.

На чемпионате мира в России тоже замечались два игрока «Касимы». Защитник Наомити Уэда отсидел в запасе все матчи турнира, а потом уехал из «Касимы» в бельгийскую команду «Серкль Брюгге». Другой игрок обороны Ген Седзи был основным защитником Японии, а сейчас продолжает представлять «Касиму». Кстати, он умеет очень классно забивать, а в одном из сезонов за «Касиму» даже наколотил три мяча. Неплохо получалось и в играх сборных.

«Ривер» против Берга

На клубном ЧМ точно будет весело, потому что там опять сыграют аргентинцы. Вторую полуфинальную пару составят «Аль-Айн» из ОАЭ и «Ривер Плейт», который недавно выиграл в Мадриде Кубок Либертадорес. В составе «Аль-Айна» выделяется шведский нападающий Маркус Берг. Если на международном уровне он не забивал целый год, но потом отличился в матче с Россией, то в чемпионате ОАЭ у форварда все отлично. В сезоне-2017/18 он забил 25 мячей и отдал 10 голевых пасов за 21 матч, сейчас у него 10+1 в 11-ти встречах. «Ривер Плейт» ответит на это горячими болельщиками, Кинтеро и другими крутыми парнями, которых вы уже видели.

Игра «Реала» и «Касимы» состоится 19 декабря в 19:30 по московскому времени. «Ривер Плейт» и «Аль-Айн» сыграют днем ранее в это же время.

Видео взяты с каналов SGZ и Le Corner на YouTube

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