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    Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига


    3
    Голосов: 6
    10.12.2018 01:05
    «Ривер» и «Бока» снова зажгли.

    Аргентинский «Ривер Плейт» – победитель самого необычного финала Кубка Либертадорес. Первый матч завершился ничьей 2:2, а ответный несколько раз переносили из-за ужасного поведения фанатов. Сошлись на том, что перенесли его в Испанию, где «Ривер» все-таки выиграл номинально домашнюю встречу. «Ривер Плейт» долго отказывался от такого проведения матча, а официальные лица стыдились и грустили о том, как аргентинцев лишили отличного праздника. Потом разочарованы оказались только те, кто не смог попасть в Мадрид. Все остальные в восторге, потому что из затеи вышла красота. Примерно так люди из Аргентины отрывались во время чемпионата мира в России.

    Толпе в Мадриде было весело при любых предпочтениях.

    У многих было очень дружелюбное настроение.

    На игру приехали около 500 активных фанатов из Аргентины. Безопасность обеспечивали 4 тысячи местных полицейских, которым помогали их аргентинские коллеги. Тусить никому не мешали, но усиленные меры предосторожности все равно немного напрягали.

    Трибуны перед игрой и во время матча смотрелись грандиозно.

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    Публикация от text (@sportv)

    Месси, Гризманн, Дибала, Хамес и другие звезды тоже там были.

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    Публикация от text (@deportesrcn)

    В самом матче все получилось горячо. Игрок «Боки» Бенедетто открыл счет, а потом отметился таким страшным лицом во время празднования. Он еще не знал, что во втором тайме «Бока» пропустит ответный мяч от Лукаса Пратто и едва зацепится за ничью в основное время.

    Не обошлось и без удаления. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное вторую желтую карточку получил полузащитник «Боки» Вилмар Барриос.

    Это во многом и оказалось решающим моментом. В меньшинстве «Боке» пришлось совсем тяжело, а футболисты «Ривера» включились. Победный гол на счету Хуана Кинтеро, который вышел на замену во втором тайме. Вы точно помните этого парня по играм за «Порту».

    Гол в пустые ворота установил окончательную разницу – 3:1.

    Кубок Либертадорес. Финал. Ответный матч

    Ривер Плейт – Бока Хуниорс – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бенедетто, 44; 1:1 – Пратто, 68; 2:1 – Кинтеро, 109; 3:1 – Мартинес, 121.

    Удаление: нет – Барриос, 92.

    Результат первого матча – 2:2

    Вся жесть Кубка Либертадорес:

    Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие

    Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, CONMEBOL
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии19
    ...
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 10 декабря 2018, 23:19

      Такой матч грех было не посмотреть. Наши комментаторы, как обычно, так себе выступили, но матч был по качеству игры на 4-, зато по накалу страстей на 5+. Я сразу весьма скептически отнёсся к бла-бла-бла Тевеса о том, что это товарняк, какой типа финал Кубка вне Аргентины... Думаю все прекрасно понимали, что заруба будет по любому. Так и вышло. Финал стоит признать удачным.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 декабря 2018, 13:38

      Красавцы!!!

      2
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      Рейтинг: +106

      DSmoto 10 декабря 2018, 13:06

      не очень понятно :
      - если первая игра 2-2, а вторая 1-1 почему дополнительное время ?
      - ну и собственно зачем 2 матча, если один хрен на нейтральной территории ?

      ... как то это не по-европейски чтоли )

      0
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      ...
      Рейтинг: +352

      mauxa > DSmoto 10 декабря 2018, 14:27

      У них не считаются голы дома/в гостях, ничья значит ничья, играем дальше..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > mauxa 11 декабря 2018, 17:32

      И это самый правильный подход. В Европе давно надо подобное сделать!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 10 декабря 2018, 12:01

      Классный футбол. Много эмоций. Именно таких эмоций и футбола нужно нашим стадионам!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +867

      sined1951 10 декабря 2018, 10:56

      Зачем нам нужна эта мура-кубок Либертадорес, да еще и по каналу Матч-ТВ? Лечше бы показали матч Милана с Торино. Еще бы додумались транслировать нам матчи чемпионата Австралии.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > sined1951 10 декабря 2018, 15:43

      это хорошо что ты милан не смотрел,посмотри чемп китая-прикольно особенно с китайскими коментаторами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > sined1951 11 декабря 2018, 17:33

      Не знать что такое кубок Либертадорес.... Ну... Если без мата, то вы просто невежда, а в футболе - НОЛЬ!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24406

      DOCTOR PENALTY 10 декабря 2018, 10:24

      Ривер намял бока Боке! У нас таких эмоций не бывает почему-то.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 10 декабря 2018, 08:19

      Ривер с кубком!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 10 декабря 2018, 06:26

      Играли актеры сериалов... Хорошая постановка...В следующем году на бис, пжл...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Superviser77 11 декабря 2018, 17:37

      Глупее высказывание не придумать!!! Или в футбол не играл....

      0
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      Рейтинг: +148

      P10NER 10 декабря 2018, 06:11

      Смотрел матч, как в лучшие годы театральной барселоны, так и в нынешние годы Сережи из реала... Чуть толчок сразу боль на грани жизни и смерти, что с одной, что с другой стороны.... Да безусловно зрелищный матч, на скоростях.... Но эта игра актеров... Я думаю голливуд уже оценил и действует с предложениями

      2
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      ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > P10NER 11 декабря 2018, 17:36

      Радуйся, что у тебя никогда не было по жизни стычек с южноамериканскими парнями. Я с универа и потому пришлось пару раз пободаться, после чего зарёкся.... Не знать это - не глупо, но глупо говорить, не зная, чушь про актёров!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 10 декабря 2018, 05:39

      Поздравляю болельщиков Ривер Плейта с кубком!!!

      4
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