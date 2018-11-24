«Эйбар» уничтожил «Реал». У Мадрида большие проблемы

Кажется, новый тренер не очень помогает.

«Реал» крайне неудачно съездил на выезд к «Эйбару». В первом тайме гости пропустили гол, и тогда казалось, что Мадрид сможет выбраться из сложной ситуации. Но «Эйбар» грамотно использовал коматозное состояние соперника.

Во-первых, во второй половине встречи хозяева забили еще дважды – отличились Энрик и Кике Гарсия. Во-вторых, «Эйбар» здорово обезвредил «Реал», даже когда тот пытался врубать фирменные фишки.

К примеру, в матче с «Атлетико» «Реал» показал, как нужно отдавать мяч сопернику и зажимать его жесточайшим прессингом. В той встрече казалось, что у «Реала» этот прием работает на 100%. Матч с «Эйбаром» показал совершенно другое. Мадрид позволял сопернику владеть мячом, переходить на свою половину поля, но при этом жестко ошибался, пытаясь вывезти за счет излюбленного действия. Футболисты «Реала» практически полностью отдали центр поля и сильно нагрузили фланги своей обороны. Из-за этого довольно часто ошибались Марсело и Одриосола (а потом и Карвахаль). Показательный момент – гол Энрика: Одриосола получил неудобную передачу от Крооса, потерял мяч в борьбе с Кукурелья, а дальше – пас на Энрика и второй гол в ворота Куртуа.

Во-вторых, у «Реала» совершенно ничего не получалось в атаке. За 90 минут Мадрид пробил всего 9 раз (из них лишь три раза в створ). Факт, подчеркивающий блестящую игру «Эйбара» в обороне – защитники хозяев полностью выключили Бензема из игры. Нападающий ни разу не пробил в створ ворот соперников и часто терял позицию. Во втором тайме Рамис и Оливейра вынуждали его убегать на левый фланг, в то время как центр нападения пустовал, и там не было ни одного нападающего «Реала».

В-третьих, Солари ошибся с заменами. Вместо Одриосолы, с фланга которого прилетели 2 гола, вышел Карвахаль – он часто ошибался и терялся при контратаках «Эйбара». Вместо Асенсио на поле появился Винисиус – кроме финтов и бесполезных забегов в этом матче он ничем не запомнился. Единственно, кто реально помог – это Иско. Полузащитник много работал над созданием моментов для линии нападения. Но в этом матче у «Реала», кажется, не было ни одного дееспособного нападающего.

Что с «Реалом»

Главный вопрос, который мучает всех болельщиков мадридцев. На данный момент он часто звучит в адрес руководителей команды. Перед стартом сезона у Флорентино Переса были две проблемы – не было главного тренера и не было звезды. Перес же пошел по пути наименьших трат и: а) на место Зидана пригласил сомнительного Лопетеги; б) никем не заменил Роналду, а Мариано пусть даже после шикарного сезона в «Лионе» (18 голов в 34 матчах) проваливает возвращение в «Реал».

После назначения Солари выиграл 4 матча подряд с разницей мячей 15-2. Сейчас же он получил первое и разгромное поражение. Отличный опыт – так он снова убедится, что в «Реале» есть проблемы.

Что касается игровых минусов, то их два. Первый – нехватка игровой мощи, которая образовалась после ухода Роналду. Вторая – отвратительная форма Тибо Куртуа. Если компенсировать потерю КриРо можно (и нужно) мощным трансфером (желательно зимой), то случай Куртуа сложнее.

С самого перехода в «Реал» голкипер утонул в каких-то непонятных неприятных ситуациях. То он не понимал философию Лопетеги, то открыто бастовал в раздевалке против назначения Моуринью и Конте, то конфликтовал с журналистом газеты AS. «Реал» пропустил в 11-м выездном матче Ла Лиги подряд – такого не было с сезона-2003/04. По большей части это вина нестабильного Куртуа. Флорентино Перес обещал укрепить вратарскую позицию конкуренцией Наваса и Куртуа. Пока что получается диаметрально противоположная ситуация: Куртуа нервничает, Навас молча психует из-за недостатка игрового времени.

С одной стороны, «Реал» при Солари стал чувствовать себя несколько бодрее. С другой стороны, матч с «Эйбаром» показал: проблемы никуда не делись. Кажется, этот сезон закончится работой Солари, который оставшееся время будет разбирать бардак, образовавшийся после ухода Зидана. Нормальный (и самое главное – умный) тренер в такой ситуации вряд ли придет на работу в «Реал» в такое время. Для наведения порядка в клубе требуется пара-тройка месяцев. Желательно, когда не будет никаких матчей, кроме товарищеских.

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