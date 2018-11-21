«Реал» странно продает и возвращает игроков. Некоторым уже испортили карьеру

Эрмосо – первый, кто понял опасность.

В последние годы «Реал» проводит очень сложные трансферные сделки. Практически в каждом трансфере перспективного игрока из клуба включена опция обратного выкупа, которая действует несколько лет. Схема понятна: парень уходит из топ-клуба в среднюю команду, там прогрессирует, а потом возвращается обратно за маленькую сумму. Это защищает «Реал» и от усиления конкурентов собственными игроками.

Возьмите пример «Челси»: лондонской команде принадлежали Де Брюйне, Лукаку и Салах, а теперь они играют за другие английские топ-клубы. «Реал» допустит такое только в исключительном случае, но для самих игроков эта схема – большая проблема. Выдерживают подобное возвращение только очень талантливые и крепкие футболисты, для которых «Реал» сразу готовит хороший контракт и место в основе. Остальные страдают, регрессируют и все равно уходят в другую команду.

Защитник «Эспаньола» Марио Эрмосо беспокоится, что в «Реале» его ждет что-то плохое. Он отыграл сезон-2016/17 в «Кастилье», а потом перешел в «Эспаньол» на постоянной основе. В его контракте с «Эспаньолом» прописана сумма выкупа 7,5 миллионов евро для «Реала» и 40 – для остальных команд. AS пишет, что Эрмосо опасается возвращаться в Мадрид из-за безнадежной конкуренции с Вараном и Рамосом. Он требует от «Реала» гарантий, что будет выходить в основном составе, а не смотреть игры со скамейки.

«Эспаньол» удивляет всех в чемпионате Испании, а контракт Эрмосо составлен по очень интересной схеме. 50% прав на него так и так принадлежат «Реалу», поэтому переход Эрмосо в другой клуб автоматически принесет Мадриду половину доходов от сделки (в перспективе – 20 миллионов). В «Эспаньоле» прогнозируют, что следующим летом за 23-летнего Эрмосо предложат по 40 миллионов евро «Челси» и «Бавария». «Реал» хочет выкупить защитника раньше других, а потом перепродать или заиграть в основе. Сам Эрмосо говорит, что счастлив в «Эспаньоле».

Опасения Эрмосо можно понять. Вот несколько некрасивых историй от «Реала», когда игроки страдали от возвращения в топ-клуб.

Альваро Мората. Мората и Бензема конкурировали друг с другом несколько лет, но испанский нападающий чаще оставался в запасе. Альваро устал постоянно выходить на замену: в сезоне-2013/14 он играл в среднем по 25 минут, поэтому попросил трансфера в «Ювентус». Два года Мората играл и прогрессировал в Италии, где выигрывал чемпионат. Потом испанец согласился вернуться в Мадрид и пожалел. «Мне не следовало покидать Италию», – говорил Мората уже после очередного ухода из «Реала». В Мадриде он снова выходил на замену, а потом уехал в «Челси» за 66 миллионов евро. Говорят, сейчас «Реал» опять хочет его купить.

Мариано Диас. Диас год назад ушел из «Реала» в «Лион», где наколотил 18 мячей за сезон. Этим летом долгие переговоры по нему вела «Севилья», но «Реал» воспользовался правом первоочередного выкупа и перехватил нападающего для себя. Мадрид отдал 21,5 миллион евро, дал Диасу 7-й номер Роналду, но лишил его возможности играть в футбол. В этом сезоне Примеры у Мариано только пять матчей и ни одного забитого мяча. Из «Кастильи» его подпирает молодой Винисиус, которого скоро точно будут выпускать в основе. Кажется, даже сам Диас не понимает, зачем он возвращался в «Реал».

Омар Маскарель. Ситуация этого полузащитника ярко характеризует то, что может произойти с Эрмосо. Марскарель классно играл за «Айнтрахт» Нико Ковача, а летом хотел отправиться за ним в «Баварию». «Реал» решил по-другому, сначала вернув Маскареля из «Айнтрахта» за 4 миллиона евро, а потом отдав его за 10 в «Шальке». Не очень понятно, что такой маленький доход дал мадридскому бюджету, но самому Маскарелю явно все испортил. Кстати, за «Реал» Омар дебютировал еще в сезоне-2012/13, а сейчас ему уже 25 лет.

Конечно, есть и пара хороших примеров.

Дани Карвахаль. Правый защитник провел сезон-2012/13 в «Байере». У него подскочила трансферная стоимость, выросла репутация и пошла классная статистика. В одной только Бундеслиге Карвахаль отдал восемь голевых передач. «Реал» продавал Карвахаля за 5 миллионов евро, вернул его через сезон за 6,5 миллиона, а оценивали Дани уже в 10. От этого выиграли все, кроме «Байера». Дани сразу заиграл в основе «Реала», стал топ-защитником Примеры и основным в сборной Испании. Transfermarkt пишет, что теперь он стоит 60 миллионов евро.

Лукас Васкес. Васкес много и классно играл в «Кастилье», но сразу до «Реала» не дорос. «Эспаньол» захотел, чтобы Лукас прогрессировал у них. Всего за 500 тысяч евро Васкес перешел в новый клуб, где отыграл целый сезон в основе. За 33 матча Примеры он забил три гола и отдал шесть результативных пасов. «Реалу» понравились, поэтому летом 2015-го Васкеса выкупили обратно всего за миллион. Лукасу ничего не обещали, но с того момента он постоянно выходит в составе и три раза выиграл Лигу чемпионов.

Забавное пояснение: «Зенит» тоже интересовался Эрмосо, но передумал покупать защитника после назначения спортивного директора Рибалты. Интерес российского клуба чуть не инициировал активность «Реала» уже этим летом. По Эрмосо сейчас ясно только то, что спокойно перейти в другую команду «Реал» ему не даст. Но вся перспектива все равно в руках защитника.

Актуальные материалы о «Реале»:

У «Реала» новый тренер. Он – соавтор лучшего гола Зидана и фанат Месси

Топ-клубы ужасны. Обсуждаем в новом подкасте

Лопетеги уничтожил карьеру, но помог «Реалу». Не жалейте его!

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.