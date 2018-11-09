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    Топ-клубы ужасны. Обсуждаем в новом подкасте


    3
    Голосов: 8
    09.11.2018 18:00
    Когда все проваливаются одновременно.

    Новый выпуск – грустный. Он про то, как проваливаются топ-клубы. Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Спорим, ругаем, несмешно шутим.

    Не согласны с нашими мнениями? Оставляйте свои ответы.

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    Вот таймкод:

    01:54 Реал: увольнение тренера, провал в чемпионате, разгром от Барсы
    03:20 Как Лопетеги все испортил за 3 месяца
    08:53 Возможно, кризис Реала изменит весь испанский футбол
    12:50 Какой тренер нужен Реалу? Конте – норм?
    14:55 Плеханов вспоминает 70-е
    17:12 МЮ: Жозе не тот, результата нет, кризис затянулся
    19:34 Юнайтед бестолковый на всех уровнях
    21:13 Что с Погба? Непонятно
    22:42 Похоже, руководству МЮ вообще не нужны титулы
    26:05 Бавария: криво, скучно, пыльно
    27:40 Бундеслигу невозможно смотреть
    29:59 Бавария виновата в этом больше всего

    Ждем ваших отзывов и оценок!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 11 ноября 2018, 14:32

      разговоры не о чем!!!

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 10 ноября 2018, 23:50

      зачем надо было увольнят Зидана.самая большая тупость руководства.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > vasiok74 11 ноября 2018, 14:29

      а кто тебе сказал,что его уволили???)не знаешь фактов не открывай рот!

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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > MU-fanatic 11 ноября 2018, 17:25

      что хочешь сказать что он сам ушел?

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > vasiok74 11 ноября 2018, 23:22

      хоть Перес и своеобразный человек,но Зизу ушел по собственному желанию!!!Выиграл все и ушел,собственно как сделал и Пеп!!!

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      Рейтинг: +258

      vasiok74 > MU-fanatic 18 ноября 2018, 21:36

      спасибо за инфу.не знал,думал Перес подсоютилься.

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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 4 ноября 2018, 11:50

      Только игра покажет.

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      Рейтинг: +63

      Ass_09 3 ноября 2018, 20:47

      Мало того что о Баварии поговорили 5 минут... Так еще никаких выводов... Просто пришли, сказали, что это унылое отсталое говно, которое всех в Германии покупает, и в частности задолбало... Либо туда только пенсионеры, и лохи идут... А про то как без Месси и Роналду в составе выигрывали ЛЧ, и разбивали Барсу с Месси со счетом 7-0 забыли... тогда видать Роббен и Рибери не были отстоем... и все таки почему Бавария так плоха??? я чего то не расслышал этот момент...

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      Рейтинг: +14229

      Skull_Boy > Ass_09 4 ноября 2018, 11:09

      Бавария не плоха, а плох тренер, который не понимает или не может выбрать правильный состав, а тем более поставить игру и мотивировать команду и то что он посадил на лавку Хуммельса, Рибери и Мюллера показывает, что он слабый тренер и Бавария не его уровень, а уровень его и есть Айнтрахт чуткий середняк

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      Рейтинг: +63

      Ass_09 > Skull_Boy 6 ноября 2018, 01:10

      Вот вот... но от этих голосазаписальщиков никакой конкретики... Чисто от балды натрындели о том что вся Бавария старые лохи и все...

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