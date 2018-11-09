Топ-клубы ужасны. Обсуждаем в новом подкасте

Новый выпуск – грустный. Он про то, как проваливаются топ-клубы. Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Спорим, ругаем, несмешно шутим.
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Он же на ютубе:
Другие площадки:
Вот таймкод:
01:54 Реал: увольнение тренера, провал в чемпионате, разгром от Барсы
03:20 Как Лопетеги все испортил за 3 месяца
08:53 Возможно, кризис Реала изменит весь испанский футбол
12:50 Какой тренер нужен Реалу? Конте – норм?
14:55 Плеханов вспоминает 70-е
17:12 МЮ: Жозе не тот, результата нет, кризис затянулся
19:34 Юнайтед бестолковый на всех уровнях
21:13 Что с Погба? Непонятно
22:42 Похоже, руководству МЮ вообще не нужны титулы
26:05 Бавария: криво, скучно, пыльно
27:40 Бундеслигу невозможно смотреть
29:59 Бавария виновата в этом больше всего
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