Топ-клубы ужасны. Обсуждаем в новом подкасте

Когда все проваливаются одновременно.

Новый выпуск – грустный. Он про то, как проваливаются топ-клубы. Что случилось у Лопетеги с «Реалом»? Почему «МЮ» ничего не выигрывает? Как «Бавария» убивает немецкий футбол? Спорим, ругаем, несмешно шутим.

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Он же на ютубе:

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Вот таймкод:

01:54 Реал: увольнение тренера, провал в чемпионате, разгром от Барсы

03:20 Как Лопетеги все испортил за 3 месяца

08:53 Возможно, кризис Реала изменит весь испанский футбол

12:50 Какой тренер нужен Реалу? Конте – норм?

14:55 Плеханов вспоминает 70-е

17:12 МЮ: Жозе не тот, результата нет, кризис затянулся

19:34 Юнайтед бестолковый на всех уровнях

21:13 Что с Погба? Непонятно

22:42 Похоже, руководству МЮ вообще не нужны титулы

26:05 Бавария: криво, скучно, пыльно

27:40 Бундеслигу невозможно смотреть

29:59 Бавария виновата в этом больше всего

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