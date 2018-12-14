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  • «Мой «Спартак» – это унылое говно сейчас». Страна обсуждает вылет из ЛЕ

«Мой «Спартак» – это унылое говно сейчас». Страна обсуждает вылет из ЛЕ

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2) и вылетел из Лиги Европы. Наш автор уверен: вылет из ЛЕ пойдет команде на пользу. Некоторые пользователи, обсуждающие это поражение москвичей, отзываются о матче и команде совсем по-другому.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Лига Европы Лига Европы Спартак Вильярреал
Комментарии (41)
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vasiok74
1544737177
ЦСКА хоть хлопнуло дверью.а Спартак,как Спартак.
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батог
1544769116
Ну что, все по делу! И что бы там кто не говорил, ни хрена работа Кононова не видна! Ну вот ни капли!!!
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bset
1544773443
Эх, Еременко. А мог бы сейчас победу 3:0 над топ-клубом праздновать. Не те приоритеты ты расставил, выбрав больше денег.
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Yuriy_Shahta
1544777222
вчера все российские клубы показали - унылое г..но
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ЮНик
1544779636
Вспоминаю ЧМ 1994 г. в США. Швеция чудом отскочила в групповом матче с Камеруном -2:2. Зато Россия этот Камерун разорвала 6:1. Но по итогу Россия из группы не вышла, а Швеция завоевала бронзу. Одна радость и гордость была, что Саленко - лучший бомбардир ЧМ. И нынче столько радости! То год тому "Спартак" "Севилью" 5:1, теперь ЦСКА "Реал" просто в клочья рвут! Еееесссс!!! Вот такие мы, крутые!!! Всем нос утираем. А дальше пусть без нас играют. "Реал" с первого места из группы "Севилья", "Вильяреал" тоже с первого". А наше место возле... Ну понятно...
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Paladius
1544779766
Какой смысл нашим клубам выходить в еврокубки и удерживаться на 6 месте в таблице коэффициентов УЕФА, если никто в этих еврокубках играть не хочет? Как замкнутый круг хотим в чемпионате занять места повыше, чтобы попасть в европу, а потом прикладываем все силы, а точнее ничего не прикладываем и с треском вылетаем. Исключениями из года в год являются только Зенит и Краснодар, ну еще с натяжкой ЦСКА, если с группой повезет и не будет космоса! Не понимаю для чего в Европу рвется спартак? Зенит кривой, косой с плохой игрой и то умудряется занять первое место в группе, которая никак не слабее спартаковской. После такой игры наших клубов из Москвы в еврокубках и чемпионат смотреть не хочеться, А зачем? Ради чего они играют в чемпионате? Правильно, чтобы потом жиденько обделаться в Европе!
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giluxa1963
1544791201
«Спартак» – это унылое говно сейчас» Слова не мальчика а мужа ,но почему сейчас ?
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Mariner
1544791593
Спартак – первый российский клуб в истории, занявший последнее место в группе в ЛЕ. Поздравляю с новым достижением.
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Сильвербой
1544801559
А что говно у нас только Спартак??? Остальные у нас выступили шикарно??? Уровень наших клубов все хуже и хуже с каждым годом!!! С говном выходим играть, а в итоге получается что это соперник выходит с говном играть!!!
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zarsm
1544828678
Заголовок топ) Сразу видно, серьезный сайт...
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