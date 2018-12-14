«Мой «Спартак» – это унылое говно сейчас». Страна обсуждает вылет из ЛЕ

«Спартак» проиграл «Вильярреалу» (0:2) и вылетел из Лиги Европы. Наш автор уверен: вылет из ЛЕ пойдет команде на пользу. Некоторые пользователи, обсуждающие это поражение москвичей, отзываются о матче и команде совсем по-другому.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает