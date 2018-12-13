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    Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы


    3
    Голосов: 20
    13.12.2018 22:55
    Сейчас объясним.

    «Спартак» – уникальная команда. С одной стороны, ему достались вполне проходимые соперники по группе ЛЕ. С другой стороны, «Спартак» проиграл оба матча с «Рапидом» и максимально осложнил свою ситуацию. Перед ответной встречей с «Вильярреалом» было понятно: москвичам, чтобы выходить в плей-офф Лиги Европы, нужно было только побеждать. Чудо не произошло.

    25-тысячный «Эстадио де ла Серамика» на матч со «Спартаком» заполнился чуть больше, чем наполовину. И то, большая часть – болельщики гостей. «Вильярреал» спокойно контролировал игру, комбинировал возле штрафной «Спартака» и грамотно пользовался ошибками соперников. На одиннадцатой минуте испанцы прямо перед воротами москвичей разыграли что-то непонятное, в результате – Чуквезе открыл счет в этой встрече.

    «Спартак» нервничал и достаточно плохо использовал свои моменты. Где-то попытки гостей нейтрализовал Фернандес, где-то спартаковцев просто подводила неточность. Главной ошибкой «Спартака» была бессистемность и пассивность. По первому тайму достаточно слабо смотрелись Ханни и Мельгарехо, Глушаков играл так, будто никому и ничего не обязан доказывать. Первая половина встречи так и закончилась счетом 1:0 в пользу «Вильярреала».

    Второй тайм полностью доказал преимущество «Вильярреала». На 48 минуте испанцы атаковали соперников по левому флангу: Токо прошел Кутепова и Рассказова, вышел против Максименко и спокойно удвоил счет. У «Спартака» была хорошая возможность отыграть один мяч, но мяч после удара Зе Луиша попал в штангу.

    Показательный момент: на каждый выпад «Спартака» «Вильрреал» отвечал более опасным эпизодом. К примеру, после удара Зе Луиша хозяева организовали опасный момент, в котором: а) Ударили по воротам, Максименко отбил; б) Грамотно сыграли на подборе, пробили в перекладину; в) Снова хорошо сыграли на подборе, но пробили уже мимо ворот.

    «Спартак» много давил – не получалось практически ничего. «Вильярреал» дерзко отвечал на эти выпады – опять же много моментов были не очень точными. Матч завершился победой испанцев со счетом 2:0. Этот результат подвел итог выступлениям «Спартака» в еврокубках в этом сезоне: москвичи занимают последнее место в группе и остаются без еврокубковой весны.

    Вылет «Спартака» – это хорошо

    После победы над «Локомотивом» Олег Кононов сказал, что «Спартак» играет лишь на 20% от того, чего он хочет увидеть. Кажется, в матче с «Вильярреалом» не было и десяти процентов.

    «Спартак» вылетел из Лиги Европы, а это значит, что в следующей части сезона у москвичей будет значительно меньше матчей. Во-первых, это хороший шанс настроиться на что-то более важное. К примеру, на гонку за «золотом» в РПЛ («Зенит» не в такой уж шикарной форме, чтобы не догнать его). Или на Кубок России: даже с участием «Локо» и «Краснодара» у «Спартака» достаточно большие шансы на победу в этом турнире.

    Кононов начал менять команду – это видно. Но ошибки все те же. «Спартак» до сих пор не очень уверенно обороняется. Два гола «Вильярреала» – шикарное подтверждение этого. У Кононова будет два с лишним месяца, чтобы, возможно, усилить защиту, еще больше ознакомиться с командой и решить главные проблемы. Дополнительные матчи в Лиге Европы сделали бы хуже. Во-первых, потому что плей-офф ЛЕ стартует зимой – есть вероятность получить повреждение. Во-вторых, в решающих матчах Лиги Европы будут играть «Интер», «Наполи», «Галатасарай» и другие сильные команды – вылет на ранней стадии плей-офф не очень хорошо скажется на общем настрое команды.

    Пока складывается ощущение, что Олег Кононов знает, что делать с этим «Спартаком», но ему нужно время. Он получил дополнительные и драгоценные несколько недель благодаря вылету команды из Лиги Европы. Теперь он может сконцентрироваться на решении действительно важных задач.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 3 Голосов: 20
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 февраля 2019, 16:34

      Не станет Спартак чемпионом, ему максимум ЛЕ светит и то квалификация, потом позорный вылет и снова такое гумно читать, хорошо что Спартак вылетел. Желаю Лучше что бы Ростов попал в евро кубки, Спартаку ведь ЛЕ не нужна..
      1) Краснодар 2) Зенит 3) Локомотив 4) ЦСКА 5) Спартак или Ростов..
      Пока псевдо футболисты в составе никаких достойных результатов не будет, они не смогу конкурировать с теми кто действительно своим трудом и умением пробивается в состав..

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 16 декабря 2018, 19:12

      Кононов сможет. Спартак будет чемпионом 2019. Верим!!!

      0
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 14 декабря 2018, 23:54

      Да не подходит Кононов Спартаку, там нужно порядок наводить в коллективе. Это не про него, нельзя просто сделать красивый и атакующий футбол без дисциплины.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Nesterenko 15 декабря 2018, 20:20

      Согласен- все команды советского и российского футбола всегда в основе строились на жесточайшей дисциплине- Лобановский, Бесков, Романцев, Газаев, cтроили команды даже может быть на диктате, но был результат.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 14 декабря 2018, 18:17

      Автор ты *******!!!!

      1
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 14 декабря 2018, 10:13

      тогда получается и незачем стремиться в ЛЕ ?

      0
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      Рейтинг: +9164

      vm777 14 декабря 2018, 10:04

      К примеру, после удара Зе Луиша хозяева организовали опасный момент, в котором: а) Ударили в штангу; б) Грамотно сыграли на подборе, пробили в перекладину; в) Снова хорошо сыграли на подборе, но пробили уже мимо ворот.
      _________
      Воу. Какой удар в штангу? Там Максименко отбил удар, а потом было добивание в перекладину.

      -2
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 14 декабря 2018, 08:45

      Все хотят трофеи и поставленную игру за пару матчей,а время никто давать не хочет. Вся страна эксперты и владельцы клубов.

      -1
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 14 декабря 2018, 07:50

      Не дорос еще до еврокубков, пусть дома тренируется.

      2
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 декабря 2018, 06:26

      Спартаку нужна революция. А то будет, как в... Любой клуб подставь

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 декабря 2018, 01:18

      Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы

      Плохо лишь то,что он туда попал.

      7
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