Хорошо, что «Спартак» вылетел из Лиги Европы

«Спартак» – уникальная команда. С одной стороны, ему достались вполне проходимые соперники по группе ЛЕ. С другой стороны, «Спартак» проиграл оба матча с «Рапидом» и максимально осложнил свою ситуацию. Перед ответной встречей с «Вильярреалом» было понятно: москвичам, чтобы выходить в плей-офф Лиги Европы, нужно было только побеждать. Чудо не произошло.

25-тысячный «Эстадио де ла Серамика» на матч со «Спартаком» заполнился чуть больше, чем наполовину. И то, большая часть – болельщики гостей. «Вильярреал» спокойно контролировал игру, комбинировал возле штрафной «Спартака» и грамотно пользовался ошибками соперников. На одиннадцатой минуте испанцы прямо перед воротами москвичей разыграли что-то непонятное, в результате – Чуквезе открыл счет в этой встрече.

«Спартак» нервничал и достаточно плохо использовал свои моменты. Где-то попытки гостей нейтрализовал Фернандес, где-то спартаковцев просто подводила неточность. Главной ошибкой «Спартака» была бессистемность и пассивность. По первому тайму достаточно слабо смотрелись Ханни и Мельгарехо, Глушаков играл так, будто никому и ничего не обязан доказывать. Первая половина встречи так и закончилась счетом 1:0 в пользу «Вильярреала».

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Второй тайм полностью доказал преимущество «Вильярреала». На 48 минуте испанцы атаковали соперников по левому флангу: Токо прошел Кутепова и Рассказова, вышел против Максименко и спокойно удвоил счет. У «Спартака» была хорошая возможность отыграть один мяч, но мяч после удара Зе Луиша попал в штангу.

Показательный момент: на каждый выпад «Спартака» «Вильрреал» отвечал более опасным эпизодом. К примеру, после удара Зе Луиша хозяева организовали опасный момент, в котором: а) Ударили по воротам, Максименко отбил; б) Грамотно сыграли на подборе, пробили в перекладину; в) Снова хорошо сыграли на подборе, но пробили уже мимо ворот.

«Спартак» много давил – не получалось практически ничего. «Вильярреал» дерзко отвечал на эти выпады – опять же много моментов были не очень точными. Матч завершился победой испанцев со счетом 2:0. Этот результат подвел итог выступлениям «Спартака» в еврокубках в этом сезоне: москвичи занимают последнее место в группе и остаются без еврокубковой весны.

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Вылет «Спартака» – это хорошо

После победы над «Локомотивом» Олег Кононов сказал, что «Спартак» играет лишь на 20% от того, чего он хочет увидеть. Кажется, в матче с «Вильярреалом» не было и десяти процентов.

«Спартак» вылетел из Лиги Европы, а это значит, что в следующей части сезона у москвичей будет значительно меньше матчей. Во-первых, это хороший шанс настроиться на что-то более важное. К примеру, на гонку за «золотом» в РПЛ («Зенит» не в такой уж шикарной форме, чтобы не догнать его). Или на Кубок России: даже с участием «Локо» и «Краснодара» у «Спартака» достаточно большие шансы на победу в этом турнире.

Кононов начал менять команду – это видно. Но ошибки все те же. «Спартак» до сих пор не очень уверенно обороняется. Два гола «Вильярреала» – шикарное подтверждение этого. У Кононова будет два с лишним месяца, чтобы, возможно, усилить защиту, еще больше ознакомиться с командой и решить главные проблемы. Дополнительные матчи в Лиге Европы сделали бы хуже. Во-первых, потому что плей-офф ЛЕ стартует зимой – есть вероятность получить повреждение. Во-вторых, в решающих матчах Лиги Европы будут играть «Интер», «Наполи», «Галатасарай» и другие сильные команды – вылет на ранней стадии плей-офф не очень хорошо скажется на общем настрое команды.

Пока складывается ощущение, что Олег Кононов знает, что делать с этим «Спартаком», но ему нужно время. Он получил дополнительные и драгоценные несколько недель благодаря вылету команды из Лиги Европы. Теперь он может сконцентрироваться на решении действительно важных задач.

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