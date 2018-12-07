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  • Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с веселящим газом, морем алкоголя и девушками

Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с веселящим газом, морем алкоголя и девушками

Сегодня The Sun опубликовал самую настоящую бомбу! За пару дней до старта сезона несколько футболистов «Арсенала» арендовали вип-комнату в одном ресторане в центре Лондона и устроили вечеринку с алкоголем, девушками и веселящим газом. Компания состояла из Мхитаряна, Обамеянга, Ляказетта, Озила, Мустафи и Колашинаца и Гендузи. Полное видео с тусовки вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кто-то, как Обамеянг, Ляказетт и Озил, вдохнули газ по разу, посмеялись и ограничились этим подходом. Гендузи же тоже хватило одного вдоха – полузащитник завалился на диван и потерял сознание. Колашинац и Мхитарян к легкому наркотику не притронулись.

Британский таблоид также сообщил: кроме веселящего газа, игроки взяли с собой около десятка бутылок самого разного алкоголя (от водки до виски). Футболисты также позвали 70 девушек (на видео их не видно) на вечеринку.

Что сказал на это «Арсенал»

Руководство команды уже выпустило официальное заявление по этому поводу, но оно получилось настолько спокойным, что может показаться: «Арсенал» просто не хочет раздувать из этого скандал. «Конечно же, такое поведение игроков недопустимо. Мы обсудим этот вопрос с теми, кто был на видео. Мы еще раз донесем им информацию об их ответственности», – сказано в заявлении «Арсенала».

Случалось ли такое раньше

Оказывается, раньше футболисты команд Премьер-лиги уже попадались на употреблении веселящего газа. Во-первых, защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, когда еще играл за «Тоттенхэм», фотографировался с емкостью, наполненной закисью азота. А после этого нелепо оправдывался: «Я же молодой парень. Мне хочется попробовать многое, но я осознаю, что я поступил плохо, потому что некоторые маленькие болельщики пытаются походить на меня».

Во-вторых, на употреблении веселящего газа попадался Рахим Стерлинг. Когда Стерлинг только начинал карьеру в «Ливерпуле», у него часто были проблемы, связанные с дисциплиной. С феврале 2015-го журналисты Daily Mail поймали его на употреблении этого наркотика. Правда, Брендан Роджерс, который тренировал тогда «Ливерпуль», сослался на молодость Стерлинга и пообещал провести с ним воспитательную беседу.

Что касается «Арсенала», то проблема употребления игроками веселящего газа возникла в команде впервые. Правда, очень часто его бывшие футболисты позволяли курить или перебарщивать с алкоголем в публичных местах. С сигаретой папарацци ловили Джека Уилшера и Войцеха Щенсного, в состоянии алкогольного опьянения – Андрея Аршавина.

Англия. Премьер-лига Англия Арсенал Озил Месут Мхитарян Генрих Обамеянг Пьер-Эмерик Колашинац Сеад Гендузи Маттео
Комментарии (11)
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Pres Arsenal
1544219241
А они что,не люди что ли?Пусть те кто никогда не пил и не гулял первыми скажет что-то плохое в их адрес
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DrDoom
1544223717
Люди отдыхали в випе, никому голову стулом не пооломили. Из геликов с калашей не стреляли... Ну обдолбались с кем не бывает
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Львиное сердце
1544264670
они хоть культурно отдыхать умеют
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giluxa1963
1544265169
ребята отдыхали не на глазах у всех ни кого не били ни кого не насиловали и если бы не скрытая камера об этом ни кто бы и не узнал
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Yuriy_Shahta
1544283240
Главное без криминала!!! А так они ведь тоже люди...
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vasiok74
1544285365
они же тоже люди.главное что попробывали и дальше пошли играть в футбол.
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М.Т.
1544295517
Войцех Щесны вратарь.А среди вратарей многие курят
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Зарема лис
1544307046
Пока они играют хорошо, пусть отдыхают как хотят!!!!!!!!!!!!!
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Зарема лис
1544307118
По своему характеру с таким баблом , Я бы вообще забил на футбол, а они продолжают работать!!!!!!!!!
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Cules2013
1547446714
Хорошая предсезонная подготовка. Видимо обмывали приход Гендузи и Мхитаряна.
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