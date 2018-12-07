Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с веселящим газом, морем алкоголя и девушками

Сегодня The Sun опубликовал самую настоящую бомбу! За пару дней до старта сезона несколько футболистов «Арсенала» арендовали вип-комнату в одном ресторане в центре Лондона и устроили вечеринку с алкоголем, девушками и веселящим газом. Компания состояла из Мхитаряна, Обамеянга, Ляказетта, Озила, Мустафи и Колашинаца и Гендузи. Полное видео с тусовки вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кто-то, как Обамеянг, Ляказетт и Озил, вдохнули газ по разу, посмеялись и ограничились этим подходом. Гендузи же тоже хватило одного вдоха – полузащитник завалился на диван и потерял сознание. Колашинац и Мхитарян к легкому наркотику не притронулись.

Британский таблоид также сообщил: кроме веселящего газа, игроки взяли с собой около десятка бутылок самого разного алкоголя (от водки до виски). Футболисты также позвали 70 девушек (на видео их не видно) на вечеринку.

Что сказал на это «Арсенал»

Руководство команды уже выпустило официальное заявление по этому поводу, но оно получилось настолько спокойным, что может показаться: «Арсенал» просто не хочет раздувать из этого скандал. «Конечно же, такое поведение игроков недопустимо. Мы обсудим этот вопрос с теми, кто был на видео. Мы еще раз донесем им информацию об их ответственности», – сказано в заявлении «Арсенала».

Случалось ли такое раньше

Оказывается, раньше футболисты команд Премьер-лиги уже попадались на употреблении веселящего газа. Во-первых, защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, когда еще играл за «Тоттенхэм», фотографировался с емкостью, наполненной закисью азота. А после этого нелепо оправдывался: «Я же молодой парень. Мне хочется попробовать многое, но я осознаю, что я поступил плохо, потому что некоторые маленькие болельщики пытаются походить на меня».

Во-вторых, на употреблении веселящего газа попадался Рахим Стерлинг. Когда Стерлинг только начинал карьеру в «Ливерпуле», у него часто были проблемы, связанные с дисциплиной. С феврале 2015-го журналисты Daily Mail поймали его на употреблении этого наркотика. Правда, Брендан Роджерс, который тренировал тогда «Ливерпуль», сослался на молодость Стерлинга и пообещал провести с ним воспитательную беседу.

Что касается «Арсенала», то проблема употребления игроками веселящего газа возникла в команде впервые. Правда, очень часто его бывшие футболисты позволяли курить или перебарщивать с алкоголем в публичных местах. С сигаретой папарацци ловили Джека Уилшера и Войцеха Щенсного, в состоянии алкогольного опьянения – Андрея Аршавина.