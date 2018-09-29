Старридж спас «Ливерпуль» шикарным ударом

В матче седьмого тура АПЛ «Челси» практически переиграл «Ливерпуль». На 25-й минуте забил Эден Азар, и лондонцы уверенно шли к победе на протяжении всей встречи.

На 86-й минуте Юрген Клопп решается на замену: он меняет Джеймса Милнера на Даниэля Старриджа. Спустя 2 минуты после выхода на поле нападающий получает пас от Джердана Шакири и с дальней дистанции бьет по воротам Кепы. Шикарный удар приносит «Ливерпулю» ничью.

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«Ливерпуль» впервые в этом сезоне АПЛ теряет очки. До этого команда Юргена Клоппа единолично возглавляла турнирную таблицу, но после ничьи с «Челси» пропустила «Манчестер Сити» на первое место.

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