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  • Манчини меняет Италию. Она тренируется под музыку и верит в Балотелли

Манчини меняет Италию. Она тренируется под музыку и верит в Балотелли

Роберто Манчини после сказочного провала в «Зените» очень неожиданно возглавил сборную Италии три месяца назад. С тех пор в команде произошло много изменений. О последнем сообщил SportMediaset, и оно за пару часов прогремело на весь мир.

С начала осенних сборов Манчини обозначил, что теперь команда будет тренироваться под музыку. При этом тренер лично занялся составлением трек-листа. Получилась немного странная подборка, которая объединяет хиты прошлых лет и современные песни.

Вот весь плейлист:

Love My Life – Robbie Williams

Prayer in C – Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz

Be Mine – Ofenbach

Mr. Saxobeat – Alexandra Stan

Kick Ass – Mika & RedOne

Another Brick in the Wall – Pink Floyd

Stronger (What Doesn’t Kill You) – Kelly Clarkson

It’s My Life – Bon Jovi

The Best – Tina Turner

We Will Rock You – Queen

One Vision – Queen

I Want It All – Queen

More Than You Know – Axwell Ingrosso

The Final Countdown – Europe

Habits (Stay High) – Tove Lo

Over and Over Again – The Used

Feel So Close – Calvin Harris

Run for Cover – The Killers

Mad World – Young Guns

My Way – Calvin Harris

Human – Rag’n’Bone Man

Burn – Ellie Goulding

On Top of the World – Imagine Dragons

Smoke on the Water – Deep Purple

Fly on the Wall – Miley Cyrus

Another One Bites The Dust – Queen

You’re the Best Thing About Me – U2 & Kygo

Eye of the Tiger – Survivor

Rockabye – Clean Bandit

Jump – Van Halen

Believer – Imagine Dragons

Come With Me Now – Kongos

Highway to Hell – AC/DC

Dreaming – Smallpools

Cake By the Ocean – James Major

I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas

No Sleep – Twin Atlantic

It’s Only Rock’n’Roll (but I like it) – The Rolling Stones

Little Talks – Of Mosters and Men

The Power – H-Blockx

Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

There’s Nothin Holdin’ me Back – Shawn Mendes

Clocks – Coldplay

Moves Like Jagger – Maroon 5

Lean On – Major Lazer & DJ Snake

Манчини много меняет линию защиты

Еще Манчини много работает над тактической схемой. Хотя пока не до конца определился с количеством защитников. Судя по инсайдам главного автора по Серии А Джеймса Хорнкасла, Манчини выбирает между расстановкой с тремя игроками обороны в центре и двумя. Важное дополнение от Хорнкасла – Манчини работает над тем, чтобы сборная Италии меняла количество защитников в зависимости от ситуации по матчу. Резкие рокировки по ходу матчей свойственны Маурицио Сарри, Пепу Гвардиоле и Луису Энрике. Видимо, в эту компанию теперь войдет и Манчини.

Манчини вызвал Баллотелли

Марио уже третий сезон тусуется в «Ницце» и делает это все лучше, поэтому его вызов нельзя назвать большим сюрпризом. Говорят, ради возвращения в сборную летом он даже отклонил предложение из Китая.

Помимо Балотелли в списке Манчини очень неожиданно оказались: Мануэл Ладзари («СПАЛ»), Николо Барелла («Кальяри»), Пьетро Пеллегри («Монако»). Кстати, в Италии журналисты уже раскритиковали тренера за то, что он пригласил на сборы 17-летнего Пеллегри, но при этом проигнорировал Патрика Кутроне из «Милана».

Манчини экспериментирует с атакой

Главный момент – атакующая линия. В распоряжении Манчини есть опытные ребята: Дзадза, Бонавентура, Берарди. Но, кажется, тренер будет выстраивать «атакующий трезубец» (как говорят в итальянских СМИ) не из них, а их неопытных парней: Кьеза, Бернардески, Иммобиле (единственный, кто более-менее опытен). При этом Манчини не исключает выхода на поле Балотелли или Дзадзы, если в матче с Польшей что-то пойдет не так.

В одном из своих последних интервью в сборной бывший тренер Джампьеро Вентура признался: очень важной ошибкой в его работе был именно уклон на схему с одним нападающим – нужно было чаще играть с двумя футболистами на острие. Манчини пока технично игнорирует эту расстановку и предпочитает одного нападающего в центре.

Что говорят в Италии о Манчини

В Италии в Манчини, несмотря на не очень хорошую репутацию, верят. Джанлука Ди Марцио в эфире своей программы на канале Sky Sports Italia публично высказал поддержку Роберто. По словам Джан Пьеро Гасперини, опыт Манчини поможет сборной Италии выйти на прежний уровень. В любом случае, пока Манчини в сборной для страны – это очень странная и загадочная фигура для итальянцев. Хотя он уже провел больше работы, чем Вентура за целый год.

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Комментарии (19)
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Garrincha58
1536244288
Манчини надо было Зенит тренировать под Шнура
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Aaisberg
1536247312
Красиво, но не доказано что результатам будет способствовать).
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Marley Bob
1536248632
скептически отношусь к тренерским возможностям Манчини,но буду рад ошибиться.такая Великая футбольная нация оказалась в таком неприглядном положении..AC/CD с утра до вечера и работать,работать и еще раз работать!..
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rossonero666
1536250635
Фигура сомнительная, но удачи и ему и сборной !
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Dellleone
1536259673
Денег в зеньки денег государственных получил... теперь можно и поработать.
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SEREZHA7575
1536285743
+++
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ItalianFootball
1536303887
Ну вот сегодня и поглядим на проделанную работу.
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artydoc
1536307790
Всегда симпатизировал сборной Италии. Но Манчини... Уж очень сильно он подмочил свою репутацию ,как профессионал, в Зените.
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salexeich
1536312073
Из перечисленных 45 музыкальных треков слышал только 15. Всё идёт к тому, что в большой футбол будут играть как в пляжном или в хоккее. При каждой остановке будет звучать громкая музыка, которая очень раздражает. Простите за старческое ворчание.
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Хведя
1536414726
Таки-не знаю, чего итальянская федерация ждет со своей сборной от тренера, "под которого" один ОЧЕНЬ богатый клуб накупил игроков по его желанию, и который, в итоге, НИЧЕГО с этим клубом не добился. Даже чемпионат страны не выиграл, о еврокубках - молчу.
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