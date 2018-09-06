Манчини меняет Италию. Она тренируется под музыку и верит в Балотелли

Роберто Манчини после сказочного провала в «Зените» очень неожиданно возглавил сборную Италии три месяца назад. С тех пор в команде произошло много изменений. О последнем сообщил SportMediaset, и оно за пару часов прогремело на весь мир.
С начала осенних сборов Манчини обозначил, что теперь команда будет тренироваться под музыку. При этом тренер лично занялся составлением трек-листа. Получилась немного странная подборка, которая объединяет хиты прошлых лет и современные песни.
Вот весь плейлист:
Love My Life – Robbie Williams
Prayer in C – Lilly Wood & The Prick e Robin Schulz
Be Mine – Ofenbach
Mr. Saxobeat – Alexandra Stan
Kick Ass – Mika & RedOne
Another Brick in the Wall – Pink Floyd
Stronger (What Doesn’t Kill You) – Kelly Clarkson
It’s My Life – Bon Jovi
The Best – Tina Turner
We Will Rock You – Queen
One Vision – Queen
I Want It All – Queen
More Than You Know – Axwell Ingrosso
The Final Countdown – Europe
Habits (Stay High) – Tove Lo
Over and Over Again – The Used
Feel So Close – Calvin Harris
Run for Cover – The Killers
Mad World – Young Guns
My Way – Calvin Harris
Human – Rag’n’Bone Man
Burn – Ellie Goulding
On Top of the World – Imagine Dragons
Smoke on the Water – Deep Purple
Fly on the Wall – Miley Cyrus
Another One Bites The Dust – Queen
You’re the Best Thing About Me – U2 & Kygo
Eye of the Tiger – Survivor
Rockabye – Clean Bandit
Jump – Van Halen
Believer – Imagine Dragons
Come With Me Now – Kongos
Highway to Hell – AC/DC
Dreaming – Smallpools
Cake By the Ocean – James Major
I Gotta Feeling – The Black Eyed Peas
No Sleep – Twin Atlantic
It’s Only Rock’n’Roll (but I like it) – The Rolling Stones
Little Talks – Of Mosters and Men
The Power – H-Blockx
Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay
There’s Nothin Holdin’ me Back – Shawn Mendes
Clocks – Coldplay
Moves Like Jagger – Maroon 5
Lean On – Major Lazer & DJ Snake
Манчини много меняет линию защиты
Еще Манчини много работает над тактической схемой. Хотя пока не до конца определился с количеством защитников. Судя по инсайдам главного автора по Серии А Джеймса Хорнкасла, Манчини выбирает между расстановкой с тремя игроками обороны в центре и двумя. Важное дополнение от Хорнкасла – Манчини работает над тем, чтобы сборная Италии меняла количество защитников в зависимости от ситуации по матчу. Резкие рокировки по ходу матчей свойственны Маурицио Сарри, Пепу Гвардиоле и Луису Энрике. Видимо, в эту компанию теперь войдет и Манчини.
Манчини вызвал Баллотелли
Марио уже третий сезон тусуется в «Ницце» и делает это все лучше, поэтому его вызов нельзя назвать большим сюрпризом. Говорят, ради возвращения в сборную летом он даже отклонил предложение из Китая.
Помимо Балотелли в списке Манчини очень неожиданно оказались: Мануэл Ладзари («СПАЛ»), Николо Барелла («Кальяри»), Пьетро Пеллегри («Монако»). Кстати, в Италии журналисты уже раскритиковали тренера за то, что он пригласил на сборы 17-летнего Пеллегри, но при этом проигнорировал Патрика Кутроне из «Милана».
Манчини экспериментирует с атакой
Главный момент – атакующая линия. В распоряжении Манчини есть опытные ребята: Дзадза, Бонавентура, Берарди. Но, кажется, тренер будет выстраивать «атакующий трезубец» (как говорят в итальянских СМИ) не из них, а их неопытных парней: Кьеза, Бернардески, Иммобиле (единственный, кто более-менее опытен). При этом Манчини не исключает выхода на поле Балотелли или Дзадзы, если в матче с Польшей что-то пойдет не так.
В одном из своих последних интервью в сборной бывший тренер Джампьеро Вентура признался: очень важной ошибкой в его работе был именно уклон на схему с одним нападающим – нужно было чаще играть с двумя футболистами на острие. Манчини пока технично игнорирует эту расстановку и предпочитает одного нападающего в центре.
Что говорят в Италии о Манчини
В Италии в Манчини, несмотря на не очень хорошую репутацию, верят. Джанлука Ди Марцио в эфире своей программы на канале Sky Sports Italia публично высказал поддержку Роберто. По словам Джан Пьеро Гасперини, опыт Манчини поможет сборной Италии выйти на прежний уровень. В любом случае, пока Манчини в сборной для страны – это очень странная и загадочная фигура для итальянцев. Хотя он уже провел больше работы, чем Вентура за целый год.
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