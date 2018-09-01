Крутейший гол Ди Марии прямым ударом с углового

Этим летом Анхеля Ди Марию очень хотели забрать в «Наполи». С ним договаривались о трехлетнем контракте с зарплатой в 5 миллионов евро в год. К Карло Анчелотти Анхель не поехал и остался в «ПСЖ». В Париже Ди Мария отыграл уже три сезона, но все еще не теряет мотивацию. Чемпионат он начал с трех голевых пасов и сумасшедшего гола прямым ударом с углового. Пострадал «Ним».

Вот так развивался матч:

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Немного фотографий.