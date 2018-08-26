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  • 10 матчей в четырех странах за месяц. «Уфа» побила рекорд России

10 матчей в четырех странах за месяц. «Уфа» побила рекорд России

Этим летом «Уфа» впервые попала в еврокубки. Ранние этапы отбора в Лиге Европы наложились на старт РПЛ, и это создало клубу абсолютно уникальный календарь. 10 матчей за 32 дня – такого в истории русского футбола еще не было.

Поразительно, что «Уфа» провела этот тяжелый отрезок почти без трансферов, зато с новым тренером. Получилось, конечно, не все: из 10 матчей, только две чистых победы и всего четыре игры с забитыми голами. Но для первого подобного опыта – неплохо. Что будет дальше, зависит от ответной игры с «Рейнджерс» 30 августа. Пока там «минус один» – шансы есть.

Хочу еще свежих материалов про «Уфу»:

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«Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер

Россия. Премьер-лига Лига Европы Уфа
Комментарии (7)
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Worldsoccer2121
1535312367
Держись Уфа
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BoltCX
1535316849
вот если бы старания не зря прошли и это было не единственное достижение
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Александ1982
1535317962
вот так составлен календарь, был бы столичный клуб или питерский матчей было бы меньше!!! так мы заботимся о футболе на просторах нашей страны
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Александ1982
1535318008
Уфа только победа над шотландцами!!!
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DimonSPM
1535319003
Клубам из европейских топ-лиг никто не делает скидок на Еврокубки, и не делают переносов. У нас 30 туров, а там более 40-ка. как правило 2 внутренних кубковых турнира. И Еврокубки. То что для УФЫ безумный график, то в Европе обыденное дело. В таком ритме должны играть все клубы РПЛ - тогда и будет класс игры.
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mihail1980
1535342413
в европе команды играют так всегда
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