10 матчей в четырех странах за месяц. «Уфа» побила рекорд России

Этим летом «Уфа» впервые попала в еврокубки. Ранние этапы отбора в Лиге Европы наложились на старт РПЛ, и это создало клубу абсолютно уникальный календарь. 10 матчей за 32 дня – такого в истории русского футбола еще не было.

Поразительно, что «Уфа» провела этот тяжелый отрезок почти без трансферов, зато с новым тренером. Получилось, конечно, не все: из 10 матчей, только две чистых победы и всего четыре игры с забитыми голами. Но для первого подобного опыта – неплохо. Что будет дальше, зависит от ответной игры с «Рейнджерс» 30 августа. Пока там «минус один» – шансы есть.

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