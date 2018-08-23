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    «Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны


    3.8
    Голосов: 6
    23.08.2018 23:40
    Легендарный англичанин победил.

    «Уфа» попала в Шотландию, чтобы побороться с «Рейнджерс» за место в групповом этапе Лиги Европы. Помните, как здесь зажигательно выходили «Селтик» и «Зенит»? Болельщики «Рейнджерс» тоже классно пели и ожидаемо заполнили стадион «Айброкс». Даже в четвертом дивизионе арена «Рейнджерс» заполнялась на допустимые 50 тысяч зрителей. Теперь здесь ходят на еврокубки и радуются за Стивена Джеррарда. «Уфа» в подобной атмосфере никогда не играла, а на матче присутствовали 49233 болельщика.

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    Публикация от text (@coachwooly)

    Стадион «Рейнджерс» мистически смотрится даже при пустых трибунах. Игроки «Уфы» рассматривали арену еще во время разминки.

    Настоящая мистика началась в момент забитого мяча. Даже официальный аккаунт Лиги Европы отреагировал на гол Коннора Голдсона при взорвавшихся трибунах. 25-летний центральный защитник летом перешел из «Брайтона», где почти не выходил на поле. Теперь Голдсон забивает победный гол в еврокубке.

    Некоторые фанаты «Уфы» тоже все-таки добрались до Глазго, хотя еще за несколько дней до матча писали о нежелании россиян выкупать билеты на гостевой сектор.

    text

    Публикация от text (@derek1473)

    «Рейнджерс» победил по игре, но у российской команды еще есть шансы. Вот вам несколько важных фактов о шотландцах, о которых стоит серьезно подумать. Эта команда имеет большой характер:

    • Из-за финансовых проблем в 2012 году «Рейнджерс» попал в четвертый дивизион. Самое интересное, что за ссылку проголосовали конкуренты по чемпионату. Их жизнь стала чуточку легче, но клуб сменил владельца и возвратился.

    • Защитник Ли Уоллес – удивительный человек. Он пришел в команду в 2011 году и остается ее основным игроком до сих пор. Во всех дивизионах Уоллес был с командой и не хотел никуда уходить. Состав «Рейнджерс» за это время сменился почти полностью.

    • В мае этого года клуб возглавил Стивен Джеррард. Внимание к команде только усилилось, а за Джеррардом сразу потянулись молодые игроки «Ливерпуля». В полузащите теперь бегают Кент и Эджария, а правый фланг обороны закрывает Флэнаган. Качественно состав «Рейнджерс» выиграл, а еще получил сильный толчок по пиару.

    • Еще один важный трансфер – возвращение в клуб форварда Кайла Лафферти. Этот парень играл в крутой связке с Пауло Дибалой еще в «Палермо», а во время ссылки «Рейнджерс» в низший дивизион бегал по разным командам. Он выступал в топ-клубе Шотландии с 2008 по 2012 годы, а теперь снова вернулся забивать. Болельщики радуются, а Лафферти в матче с «Уфой» вышел только на замену.

    Эта команда уже умеет побеждать без него.

    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter, Instagram, ФК «Рейнджерс»
    Рейтинг: 3.8 Голосов: 6
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:20

      Сомневаюсь я однако.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 25 августа 2018, 02:46

      Шанс, он не получка , не аванс. Он выпадает только раз. Хитрый шанс. Удачи Уфимскому клубу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +561

      klimovich 24 августа 2018, 15:55

      В смысле, есть ли у Уфы шансы? Забить один гол шансы есть всегда и у всех. Так же как и не пропустить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67332

      portero 24 августа 2018, 13:53

      в четверг увидим.
      надеемся что фарт будет на их стороне, пройдут дальше, и деньжат заработают, а главное опыт получат, болельщикам праздник нужен.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1445

      GreyDM 24 августа 2018, 12:43

      Уфе в домашнем матче нужен будет полный "Нефтянник",чтобы вперёд их," как в последний раз" гнали!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 августа 2018, 11:49

      Шансы пройти дальше неплохие. Рейнджерс оказался слабее, чем предполагалось.
      Конечно, 2-0 звучит не очень реалистично, а вот 1-0 и доп. время более-менее. В общем-то равные по силе команды оказались. Жаль, что на выезде не забили, хотя шансы были. Вот с 1-1 - это было бы сильно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 24 августа 2018, 09:18

      Уфа молодец!

      3
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      Рейтинг: +152

      sampos 24 августа 2018, 09:07

      Нормально, Уфа, держались молодцом. Были у нас значительно худшие экземпляры, хоть и именитые, а стояли и смотрели, как гейропцы футболируют. Давай Уфа! Гостей обоймите и потрясите их у себя дома. Пусть улепётывают восвояси.

      4
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      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 24 августа 2018, 07:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какие нахрен шансы, им бы из вышки не вылететь !

      -4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 августа 2018, 06:52

      конечно шансы есть, главное сыграть как умеют...

      2
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