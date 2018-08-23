Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны

«Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны

«Уфа» попала в Шотландию, чтобы побороться с «Рейнджерс» за место в групповом этапе Лиги Европы. Помните, как здесь зажигательно выходили «Селтик» и «Зенит»? Болельщики «Рейнджерс» тоже классно пели и ожидаемо заполнили стадион «Айброкс». Даже в четвертом дивизионе арена «Рейнджерс» заполнялась на допустимые 50 тысяч зрителей. Теперь здесь ходят на еврокубки и радуются за Стивена Джеррарда. «Уфа» в подобной атмосфере никогда не играла, а на матче присутствовали 49233 болельщика.

text

Публикация от text (@coachwooly)

Стадион «Рейнджерс» мистически смотрится даже при пустых трибунах. Игроки «Уфы» рассматривали арену еще во время разминки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Настоящая мистика началась в момент забитого мяча. Даже официальный аккаунт Лиги Европы отреагировал на гол Коннора Голдсона при взорвавшихся трибунах. 25-летний центральный защитник летом перешел из «Брайтона», где почти не выходил на поле. Теперь Голдсон забивает победный гол в еврокубке.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Некоторые фанаты «Уфы» тоже все-таки добрались до Глазго, хотя еще за несколько дней до матча писали о нежелании россиян выкупать билеты на гостевой сектор.

text

Публикация от text (@derek1473)

«Рейнджерс» победил по игре, но у российской команды еще есть шансы. Вот вам несколько важных фактов о шотландцах, о которых стоит серьезно подумать. Эта команда имеет большой характер:

• Из-за финансовых проблем в 2012 году «Рейнджерс» попал в четвертый дивизион. Самое интересное, что за ссылку проголосовали конкуренты по чемпионату. Их жизнь стала чуточку легче, но клуб сменил владельца и возвратился.

• Защитник Ли Уоллес – удивительный человек. Он пришел в команду в 2011 году и остается ее основным игроком до сих пор. Во всех дивизионах Уоллес был с командой и не хотел никуда уходить. Состав «Рейнджерс» за это время сменился почти полностью.

• В мае этого года клуб возглавил Стивен Джеррард. Внимание к команде только усилилось, а за Джеррардом сразу потянулись молодые игроки «Ливерпуля». В полузащите теперь бегают Кент и Эджария, а правый фланг обороны закрывает Флэнаган. Качественно состав «Рейнджерс» выиграл, а еще получил сильный толчок по пиару.

• Еще один важный трансфер – возвращение в клуб форварда Кайла Лафферти. Этот парень играл в крутой связке с Пауло Дибалой еще в «Палермо», а во время ссылки «Рейнджерс» в низший дивизион бегал по разным командам. Он выступал в топ-клубе Шотландии с 2008 по 2012 годы, а теперь снова вернулся забивать. Болельщики радуются, а Лафферти в матче с «Уфой» вышел только на замену.

Эта команда уже умеет побеждать без него.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

[poll id=1727]

Лига Европы Европа Рейнджерс Уфа Джеррард Стивен
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1535060668
После 1-0 в гостях шансы есть всегда, даже против Ман сити условного. Уфа смотрелась... ну честно не фонтан, хозяева больше хотели победить, но сказать. что рейнжерс на голову выше - не могу. Думаю в ответном матче по игре будет примерное равенство. Уфа уже не будет охранять свои ворота, ибо смысла нет, нужно забивать. ну а шотландцы в гостях.. и все понимают, что дома у них поддержка супер .а тут такого не будет.
Ответить
pegas1276
1535082732
конечно шансы есть, главное сыграть как умеют...
Ответить
Евгений Трошин
1535085969
Какие нахрен шансы, им бы из вышки не вылететь !
Ответить
sampos
1535090839
Нормально, Уфа, держались молодцом. Были у нас значительно худшие экземпляры, хоть и именитые, а стояли и смотрели, как гейропцы футболируют. Давай Уфа! Гостей обоймите и потрясите их у себя дома. Пусть улепётывают восвояси.
Ответить
чемпион мира1
1535091502
Уфа молодец!
Ответить
Cules2013
1535100584
Шансы пройти дальше неплохие. Рейнджерс оказался слабее, чем предполагалось. Конечно, 2-0 звучит не очень реалистично, а вот 1-0 и доп. время более-менее. В общем-то равные по силе команды оказались. Жаль, что на выезде не забили, хотя шансы были. Вот с 1-1 - это было бы сильно.
Ответить
GreyDM
1535103831
Уфе в домашнем матче нужен будет полный "Нефтянник",чтобы вперёд их," как в последний раз" гнали!
Ответить
portero
1535108012
в четверг увидим. надеемся что фарт будет на их стороне, пройдут дальше, и деньжат заработают, а главное опыт получат, болельщикам праздник нужен.
Ответить
klimovich
1535115306
В смысле, есть ли у Уфы шансы? Забить один гол шансы есть всегда и у всех. Так же как и не пропустить.
Ответить
Чуни Муни
1535154380
Шанс, он не получка , не аванс. Он выпадает только раз. Хитрый шанс. Удачи Уфимскому клубу.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
8
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
4
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
2
Шалимов – о новичке «Спартака»: «Сильнее Ливая в тысячу раз»
16:16
2
«Резко сдулся»: Гурцкая назвал слабое место в составе ЦСКА
15:51
3
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
15:41
Жена Соболева обрушилась на СМИ: «Это гниль»
15:30
17
Все новости
Все новости
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Opta определила фаворитов Лиги Европы и Лиги конференций
17 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+