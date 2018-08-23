«Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны

«Уфа» попала в Шотландию, чтобы побороться с «Рейнджерс» за место в групповом этапе Лиги Европы. Помните, как здесь зажигательно выходили «Селтик» и «Зенит»? Болельщики «Рейнджерс» тоже классно пели и ожидаемо заполнили стадион «Айброкс». Даже в четвертом дивизионе арена «Рейнджерс» заполнялась на допустимые 50 тысяч зрителей. Теперь здесь ходят на еврокубки и радуются за Стивена Джеррарда. «Уфа» в подобной атмосфере никогда не играла, а на матче присутствовали 49233 болельщика.

text Публикация от text (@coachwooly) 23 Авг 2018 в 12:14 PDT

Стадион «Рейнджерс» мистически смотрится даже при пустых трибунах. Игроки «Уфы» рассматривали арену еще во время разминки.

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Настоящая мистика началась в момент забитого мяча. Даже официальный аккаунт Лиги Европы отреагировал на гол Коннора Голдсона при взорвавшихся трибунах. 25-летний центральный защитник летом перешел из «Брайтона», где почти не выходил на поле. Теперь Голдсон забивает победный гол в еврокубке.

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Некоторые фанаты «Уфы» тоже все-таки добрались до Глазго, хотя еще за несколько дней до матча писали о нежелании россиян выкупать билеты на гостевой сектор.

text Публикация от text (@derek1473) 23 Авг 2018 в 12:39 PDT

«Рейнджерс» победил по игре, но у российской команды еще есть шансы. Вот вам несколько важных фактов о шотландцах, о которых стоит серьезно подумать. Эта команда имеет большой характер:

• Из-за финансовых проблем в 2012 году «Рейнджерс» попал в четвертый дивизион. Самое интересное, что за ссылку проголосовали конкуренты по чемпионату. Их жизнь стала чуточку легче, но клуб сменил владельца и возвратился.

• Защитник Ли Уоллес – удивительный человек. Он пришел в команду в 2011 году и остается ее основным игроком до сих пор. Во всех дивизионах Уоллес был с командой и не хотел никуда уходить. Состав «Рейнджерс» за это время сменился почти полностью.

• В мае этого года клуб возглавил Стивен Джеррард. Внимание к команде только усилилось, а за Джеррардом сразу потянулись молодые игроки «Ливерпуля». В полузащите теперь бегают Кент и Эджария, а правый фланг обороны закрывает Флэнаган. Качественно состав «Рейнджерс» выиграл, а еще получил сильный толчок по пиару.

• Еще один важный трансфер – возвращение в клуб форварда Кайла Лафферти. Этот парень играл в крутой связке с Пауло Дибалой еще в «Палермо», а во время ссылки «Рейнджерс» в низший дивизион бегал по разным командам. Он выступал в топ-клубе Шотландии с 2008 по 2012 годы, а теперь снова вернулся забивать. Болельщики радуются, а Лафферти в матче с «Уфой» вышел только на замену.

Эта команда уже умеет побеждать без него.

Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

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