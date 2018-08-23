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    Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!


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    Голосов: 17
    23.08.2018 20:55
    Они что-нибудь без него могут?

    «Зенит» больше не хочет создавать сложности самому себе. В Лиге Европы выходит полностью основной состав с задачей о попадании в групповой этап. Выигранный матч с «Мольде» (3:1) – очередной волевой результат для «Зенита» Семака. Но все равно пора привыкать к сложностям.

    На победу больше остальных повлиял Артем Дзюба. Его игра – лучшая история августа. Еще полгода назад Дзюбу отдавали в тульскую аренду, а сейчас «Зенит» тяжело представить без такого тарана. Дзюба даже слишком жестко тянет «Зенит» в групповой этап еврокубка.

    С 71-й минуты клуб удивительно взбодрился. В матче с «Мольде» хозяева никак не попадали по воротам, но снова помог характер Дзюбы. Сначала он выиграл верховую борьбу в чужой штрафной, а затем ассистировал Заболотному с помощью штанги. Два его удачных действия дали «Зениту» важную победу, а гол Мевли закрепил успех. Теперь в ответном матче не нужно обязательно забивать четыре гола и так сильно бояться за результат. Кстати, в сумасшедшей встрече с минским «Динамо» именно дубль Дзюбы перевел игру в дополнительное время.

    Чемпионат России – похожая история. В первом туре «Зенит» мучительно играл с «Енисеем» и чуть не потерял очки. Дзюба – автор первого гола команды в сезоне, который сразу оказался победным. «Зенит» успешно стартовал и теперь идет в чемпионате без поражений.

    Единственный провал «Зенита» на старте – разгром в Минске. По странному стечению обстоятельств Артема в составе не было. В то время у Дзюбы была неопределенность с будущим в клубе и сложности со здоровьем, поэтому Артем не сыграл. Заболотный снова не потянул роль основного нападающего, а Дриусси только подбирал нужное настроение. Потом Дзюба подлечился, рассказал о сорвавшемся отъезде в Англию и продолжил забивать. Победный гол «Рубину» сразу после возвращения – еще один успех.

    Теперь «Зенит» переломил неудачный матч с «Мольде», перед которым фаны «Зенита» представили Семака в роли боксера из фильма «Большой Куш». Кажется, на его место пора рисовать Дзюбу. У Артема уже шесть голов в шести матчах этого сезона.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Мольде»

    «Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 2 Голосов: 17
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 05:27

      Но почти весь матч играли неважно и только в конце очухались. Дай то Бог.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 24 августа 2018, 23:51

      С днюхой ! Артём!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 24 августа 2018, 23:12

      В Дзюбу поверили в Ростове на Дону. Классный пацан и футболист.

      1
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      Рейтинг: +19

      Kor Begemot 24 августа 2018, 23:09

      победный рубину забил ерохин, а не дзюба

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 августа 2018, 13:36

      Теперь в ответной встрече нужно забить как минимум раз а лучше два мяча. Этого должно хватить для победы.

      2
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      Рейтинг: +12

      Konstantinych 24 августа 2018, 11:43

      Да-а, Артём пока весьма и весьма хорош, за что ему огромное спасибо! Но, что будет тогда, когда у него наступит спад? А он на мой взгляд неминуем, ибо после ЧМ он практически не отдыхал... Ну и вообще, как команда нынешний "Зенит" пока строится и строительство это идёт бюуквально на наших глазах, именно в следствие этого игра у команды пока - "так себе", но это прямое следствие того, что у сине-бело-голубых довольно немало техничных и креативных футболистов пока травмированы. Но ведь когда-нибудь они вылечатся и наберут хорошую форму, вот тогда и будем судить команду и её нынешнего тренера.

      2
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      Рейтинг: +371

      multi1984 24 августа 2018, 10:09

      Баннер классный. )))

      2
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      Рейтинг: +9737

      САДЫЧОК 24 августа 2018, 08:45

      Неужели кому то может нравиться такая игра ? навес на Дзюбу и ВСЁ!...Нет комбинационной игры -и вообще иГРЫ НЕТ !.Это удел средней европейской команды !.Далеко так не пройти ..Это напоминает игры Крыльев Советов во времена Колера (высоченного игрока )

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > САДЫЧОК 24 августа 2018, 22:04

      Ты хоть иногда футбол смотришь???

      2
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      Рейтинг: +628

      somn 24 августа 2018, 07:00

      Плохо то, что провалили первый тайм. Однако с победой!

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 24 августа 2018, 06:54

      после аренды в арсенале превратился в супер игрока

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