Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

«Зенит» больше не хочет создавать сложности самому себе. В Лиге Европы выходит полностью основной состав с задачей о попадании в групповой этап. Выигранный матч с «Мольде» (3:1) – очередной волевой результат для «Зенита» Семака. Но все равно пора привыкать к сложностям.

На победу больше остальных повлиял Артем Дзюба. Его игра – лучшая история августа. Еще полгода назад Дзюбу отдавали в тульскую аренду, а сейчас «Зенит» тяжело представить без такого тарана. Дзюба даже слишком жестко тянет «Зенит» в групповой этап еврокубка.

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С 71-й минуты клуб удивительно взбодрился. В матче с «Мольде» хозяева никак не попадали по воротам, но снова помог характер Дзюбы. Сначала он выиграл верховую борьбу в чужой штрафной, а затем ассистировал Заболотному с помощью штанги. Два его удачных действия дали «Зениту» важную победу, а гол Мевли закрепил успех. Теперь в ответном матче не нужно обязательно забивать четыре гола и так сильно бояться за результат. Кстати, в сумасшедшей встрече с минским «Динамо» именно дубль Дзюбы перевел игру в дополнительное время.

Чемпионат России – похожая история. В первом туре «Зенит» мучительно играл с «Енисеем» и чуть не потерял очки. Дзюба – автор первого гола команды в сезоне, который сразу оказался победным. «Зенит» успешно стартовал и теперь идет в чемпионате без поражений.

Единственный провал «Зенита» на старте – разгром в Минске. По странному стечению обстоятельств Артема в составе не было. В то время у Дзюбы была неопределенность с будущим в клубе и сложности со здоровьем, поэтому Артем не сыграл. Заболотный снова не потянул роль основного нападающего, а Дриусси только подбирал нужное настроение. Потом Дзюба подлечился, рассказал о сорвавшемся отъезде в Англию и продолжил забивать. Победный гол «Рубину» сразу после возвращения – еще один успех.

Теперь «Зенит» переломил неудачный матч с «Мольде», перед которым фаны «Зенита» представили Семака в роли боксера из фильма «Большой Куш». Кажется, на его место пора рисовать Дзюбу. У Артема уже шесть голов в шести матчах этого сезона.

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Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Мольде»

«Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность