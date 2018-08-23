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Дзюба снова вытащил «Зенит». Какой же он классный!

«Зенит» больше не хочет создавать сложности самому себе. В Лиге Европы выходит полностью основной состав с задачей о попадании в групповой этап. Выигранный матч с «Мольде» (3:1) – очередной волевой результат для «Зенита» Семака. Но все равно пора привыкать к сложностям.

На победу больше остальных повлиял Артем Дзюба. Его игра – лучшая история августа. Еще полгода назад Дзюбу отдавали в тульскую аренду, а сейчас «Зенит» тяжело представить без такого тарана. Дзюба даже слишком жестко тянет «Зенит» в групповой этап еврокубка.

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С 71-й минуты клуб удивительно взбодрился. В матче с «Мольде» хозяева никак не попадали по воротам, но снова помог характер Дзюбы. Сначала он выиграл верховую борьбу в чужой штрафной, а затем ассистировал Заболотному с помощью штанги. Два его удачных действия дали «Зениту» важную победу, а гол Мевли закрепил успех. Теперь в ответном матче не нужно обязательно забивать четыре гола и так сильно бояться за результат. Кстати, в сумасшедшей встрече с минским «Динамо» именно дубль Дзюбы перевел игру в дополнительное время.

Чемпионат России – похожая история. В первом туре «Зенит» мучительно играл с «Енисеем» и чуть не потерял очки. Дзюба – автор первого гола команды в сезоне, который сразу оказался победным. «Зенит» успешно стартовал и теперь идет в чемпионате без поражений.

Единственный провал «Зенита» на старте – разгром в Минске. По странному стечению обстоятельств Артема в составе не было. В то время у Дзюбы была неопределенность с будущим в клубе и сложности со здоровьем, поэтому Артем не сыграл. Заболотный снова не потянул роль основного нападающего, а Дриусси только подбирал нужное настроение. Потом Дзюба подлечился, рассказал о сорвавшемся отъезде в Англию и продолжил забивать. Победный гол «Рубину» сразу после возвращения – еще один успех.

Теперь «Зенит» переломил неудачный матч с «Мольде», перед которым фаны «Зенита» представили Семака в роли боксера из фильма «Большой Куш». Кажется, на его место пора рисовать Дзюбу. У Артема уже шесть голов в шести матчах этого сезона.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Мольде»

«Зенит» опять здорово начал сезон. Но есть одна опасность

Лига Европы Европа Зенит Дзюба Артем
Комментарии (32)
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upiter622
1535047600
Молодец Дзю!!! А ведь совсем недавно мы его ругали и это вина наверное тренера-итальяшки!
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84aivengo
1535047937
гол необязательный пропустили...
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111ax
1535048591
"Какой же он классный!" - что за **********?
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mutabor0992
1535049493
Ну ну...Играли с соперником,который ниже по уровню в несколько раз.И это "полено" вытащил...А что будет,когда с нормальными клубами играть будут?
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val-berezko
1535049634
Дзюба выполняет установку Манчини по забитым.
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Alex76
1535050989
Дзюба сам по себе очень медленный футболист. Сейчас он наверное играет на пределе и на фоне остальных смотрится более менее. Но когда-нибудь запал кончится и все встанет на свои места. Игра команды мне не особо нравится. Много брака, несыгранность, некоторых зря вернули из аренды. Если бы еще не было желания побеждать, то вообще была "труба".
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Zenmaster
1535053799
Дзюба лидер -- но играет вся команда !!!
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babenko1977
1535056827
А по мне в России таких Дзюба и ещё лучше пруд пруди - он для игр со слабыми командами
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САДЫЧОК
1535089553
Неужели кому то может нравиться такая игра ? навес на Дзюбу и ВСЁ!...Нет комбинационной игры -и вообще иГРЫ НЕТ !.Это удел средней европейской команды !.Далеко так не пройти ..Это напоминает игры Крыльев Советов во времена Колера (высоченного игрока )
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multi1984
1535094595
Баннер классный. )))
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