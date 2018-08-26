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    Главная сенсация первого месяца РПЛ


    3.2
    Голосов: 12
    26.08.2018 16:40
    Шок, но это «Оренбург».

    В пяти матчах «Оренбург» проиграл лишь раз – «Спартаку». Во всех остальных встречах команда либо побеждала, либо уходила с поля при ничейном результате. Последняя игра, с «Краснодаром», завершилась ничьей, хотя краснодарцы могли уехать из Оренбурга без очков. Против соперника «Оренбург» сыграл на высшем уровне: забил первый, давил весь матч, создавал моменты. У клуба есть масса фишек, которые позволяют ему добиваться положительного результата.

    Команда не боится сильных соперников

    Последний пример – именно «Краснодар». В этом сезоне краснодарцы игнорируют фланги и предпочитают развитие атак либо через центр, либо за счет забросов на нападающих. Эту фишку заметили аналитики «Оренбурга», и команда очень хорошо ею воспользовалась. Тепловая карта от Whoscored показывает: большую часть комбинаций «Оренбург» разыгрывал через бровки. А победный гол прилетел именно с правого фланга.

    Кроме того, «Оренбург» не стесняется навязывать свою игру, а не подстраиваться под мощных оппонентов. Особенно это было видно в матче с «Локомотивом». Оренбуржцы аккуратно балансировали между защитными действиями и нападением, пользовались рассинхроном футболистов «Локо» с Федором Смоловым и реализовали один из немногочисленных моментов.

    Надежный кипер

    Кажется, вратарь «Оренбурга» стал лучшим представителем своего амплуа в начале этого сезона РПЛ. За пять матчей в створ ворот Фролова прилетели 30 ударов. И только три из них завершились забитым голом. Сам вратарь, еще недавно шутивший над журналистами и представляющийся Львом Яшиным, успех называет обыкновенным везением. Но главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов нашел более точное разъяснение: «Фролова мы кормим капустой, помидорами, огурцами. Он не ест мясо, поэтому такой легкий и прыгучий. Мы Женю очень любим, он герой»

    Грамотный аналитик

    Идет середина 2018 года, теперь в тренерский штаб команд РПЛ попадают люди, которые более-менее разбираются в тактике. В тульском «Арсенале» ассистентом Олега Кононова работает 22-летний парень, который еще совсем недавно тренировал в детской футбольной школе Санкт-Петербурга. В «Оренбурге» за аналитику команды, разбор игр соперников, статистику учебно-тренировочного процесса отвечает Игорь Мананников. Еще недавно он просто вел тактический блог на Sports.ru. Потом его заметили боссы компании InStat, и Игорь занялся разбором заданных команд. В конечном итоге он напрашивался на тренировки клубов КФК, ПФЛ, ФНЛ, работал с ними, и его позвал к себе главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

    На «Оренбург» очень круто смотреть

    Домашний стадион «Оренбурга» с точки зрения архитектуры и атмосферы похож на «Крейвен Коттедж» (стадион «Фулхэма»), только по количеству мест меньше в три раза (7500 кресел против 25700). Но, несмотря на не очень высокий статус команды, крутейшая поддержка хозяевам обеспечена каждую встречу. На игру с «Локомотивом» пришли 7023 зрителей, на встречу с «Краснодаром» – 7083. При этом все 90 минут болельщики призывают «Оренбург» забить гол. А не молча лузгают семечки, как это принято в городах за пределами центральной части России.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Оренбург»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 августа 2018, 01:08

      Хороши, ничего не скажешь, но интригу обязаны продлить, на радость всем болельщикам

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 27 августа 2018, 08:57

      Надеюсь ещё потрепают лидеров, на пользу интриге)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 27 августа 2018, 07:59

      Вратарь-веган...лол

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Gamer84 27 августа 2018, 07:58

      Красаучики!!! Вперёд Оренбург!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 27 августа 2018, 06:14

      молодцы, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, останутся в роли как минимум крепких середняков типа Уфы и Арсенала образца прошлого сезона. Ну а на вылет, похоже, претендуют пока Анжи и Енисей

      4
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 27 августа 2018, 03:14

      Ну сенсацией это не назвать, просто стечение обстоятельств, недонастрой соперников и разгильдяйство. В середине сезона Оренбург будет в зоне вылета

      -1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 августа 2018, 22:12

      я бы сказал в 4 раза меньше

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 26 августа 2018, 18:54

      Cu6upckuu' ZENIT )

      0
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      Рейтинг: +88

      nikurit 26 августа 2018, 18:32

      Земляки, оренбуржцы!!! Не слышу вас! Ваш клуб крутой, а вы молчите

      3
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан > nikurit 26 августа 2018, 19:19

      тихо радоваться - не значит молчать!

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 августа 2018, 18:00

      Потому что спонсор хороший...

      -1
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