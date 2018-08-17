Жесть во Франции. Дзюба правильно туда не поехал

Актуальный случай

Чтобы понять уровень несогласованности между руководством «Бордо» и главным тренером, вам нужно вникнуть в одну простую историю. Неделю назад главный тренер команды Густаво Пойет хвалил Гаэтана Лаборде, в апреле ставил 24-летнего нападающего в пример (что Лаборд пробегает за матч по 12 км, а одноклубники по «Бордо» должны равняться на него). Но менеджеры французской команды, кажется, не сильно прониклись доводами Пойета и сбагрили Лаборда в «Монпелье» всего за 3 миллиона евро. В ситуации смущает один момент: руководство не согласовало продажу страйкера с главным тренером.

Что дальше?

Вчера «Бордо» вынес «Мариуполь» из Лиги Европы, но Пойет пришел на пресс-конференцию не радоваться победе, а уничтожать руководство. «Я недоволен, это один из моих худших дней в клубе. То, что клуб сделал с Гаэтаном Лаборде, – позорище. Думаю, нам нужно все прекратить. Я говорил клубу не отпускать его, пока мы не найдем замену. Клуб никого не подписал и отпустил игрока. Я приехал утром в 11.35, Лаборда уже не было, он был в Монпелье. Никто мне об этом ничего не сказал. Есть ли у меня желание продолжать работу? Нет. Клуб пошел против меня, против игроков и болельщиков. Мне нужны объяснения от клуба: владельца и президента», – говорил Пойет.

Еще уругваец говорил что-то о возможной отставке, но тут боссы «Бордо» сыграли на опережение. Пойета отстранили от работы с командой за критику руководства.

Впервые ли такое в «Бордо»?

Нет. Клоуанада с продажей игрока была совсем недавно. Французы уже согласовали трансфер Малкома с «Ромой». Но неожиданно бразильцем заинтересовалась «Барселона». Тогда президент французского клуба позвонил Рамону Мончи, сослался на слухи вокруг перехода вингера и предложил выступить с официальным заявлением о переходе.

«Рома» отказалась. С этого момента «Бордо» превратил переговоры по переходу полузащитника в аукцион: кто предложит больше – тот и победил. Понятно, что по финансам римляне не смогли соревноваться с «Барселоной», поэтому Малком уехал в Испанию. А Мончи открыто забатлил руководство «Бордо»: «Мы полностью договорились с «Бордо», а затем даже улучшили предложение. Президент Паллотта решился предложить наилучшие условия, но когда переговоры превратились в аукцион, мы решили из них выйти»

Кого купили и с кем расстались?

По трансферам «Бордо» сложно найти желание подняться как можно выше и закрепиться на этой отметке. «Бордо» делает проще: выращивает неплохих игроков, продает их за хорошие суммы и снова ищет перспективный молодняк. Этим летом клуб покинули Малком, Диего Ролан, Лаборде и Диего Контенто (команда получила за них чуть больше 50 млн евро). Но при этом «Бордо» компенсировал уход лидеров малоизвестными игроками: Самюэль Калу («Гент»), Тома Башич (загребское «Динамо»), Джимми Бриан из «Генгама». Лоик Стасин из L'Equipe назвал такую трансферную политику чистейшим самоубийством.

Что еще там происходит?

«Бордо» выбрался из середины Лиги 1 и в течение двух сезонов заканчивало футбольный год на шестом месте. Прошлогодний розыгрыш обернулся для команды попаданием в Лигу Европы. Французская пресса говорит: в руководстве «жирондинцев» сидят самодуры, мешающие делать работу другим клубам. Но при этом менеджеры уже пару сезонов стабильно вывозят в плане выполнения собственных задач.

Одна из последних громких новостей, связанных с «Бордо»: клуб сильно хотел приобрести Артема Дзюба, выстрелившего на чемпионате мира. Кажется, после случаев с Малкомом и Пойетом желающих играть за французскую команду резко поубавится.

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