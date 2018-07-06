Очередной сюрприз лета. Буффон перешел в «ПСЖ»

Еще одна причина ждать клубный сезон.

Сборная Франции празднует выход в полуфинал, но один из ее игроков сейчас мог бы приуныть в разгар всеобщего веселья. Третий голкипер команды Альфонс Ареоля, представляющий «ПСЖ», по возвращении с чемпионата мира столкнется с очень серьезной конкуренцией за место в составе. Парижане подписали Джанлуиджи Буффона.

Всю весну Буффон был хедлайнером среди итальянских игроков по громким новостям – в марте вернулся в сборную Италии, хотя осенью объявлял об уходе, в апреле напал на арбитра Майкла Оливера, когда был удален в матче Лиги чемпионов, а в мае попрощался с фанатами «Ювентуса». Последняя игра в составе «Юве» стала для него 640-й в Серии А (больше только у Мальдини).

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Примерно в те же дни президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сделал заявление: «Буффон – великолепный голкипер. Но наш первый номер – Ареоля, и он останется им и в следующем сезоне». Слухи же настойчиво отправляли итальянца именно в Париж. «Никогда не забуду 17 лет дружбы, побед, трофеев и счастья», – такими словами Буффон отметил окончание контракта с «Ювентусом» и стал свободным агентом.

Прощальная замена Буффона, от которой хочется рыдать

Сегодня между двумя первыми четвертьфинальными матчами ЧМ-2018 вклинилась новость, и она сразу стала топовой. Итак, теперь Буффон – игрок «ПСЖ» с контрактом по схеме «1+1». По неофициальным данным, 40-летний голкипер будет зарабатывать во французском клубе восемь миллионов евро в год, не считая бонусов. А ведь мы так хотели еще одну красивую историю. Но нет. «ПСЖ».

Буффон в «ПСЖ», Роналду – одной ногой в «Ювентусе», а сборная России будет биться за выход в полуфинал чемпионата мира. С ума сойти, какое крутое у нас лето! А ведь впереди еще почти два летних месяца.