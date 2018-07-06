Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Очередной сюрприз лета. Буффон перешел в «ПСЖ»


    4.3
    Голосов: 4
    06.07.2018 22:00
    Еще одна причина ждать клубный сезон.

    Сборная Франции празднует выход в полуфинал, но один из ее игроков сейчас мог бы приуныть в разгар всеобщего веселья. Третий голкипер команды Альфонс Ареоля, представляющий «ПСЖ», по возвращении с чемпионата мира столкнется с очень серьезной конкуренцией за место в составе. Парижане подписали Джанлуиджи Буффона.

    Всю весну Буффон был хедлайнером среди итальянских игроков по громким новостям – в марте вернулся в сборную Италии, хотя осенью объявлял об уходе, в апреле напал на арбитра Майкла Оливера, когда был удален в матче Лиги чемпионов, а в мае попрощался с фанатами «Ювентуса». Последняя игра в составе «Юве» стала для него 640-й в Серии А (больше только у Мальдини).

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Примерно в те же дни президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи сделал заявление: «Буффон – великолепный голкипер. Но наш первый номер – Ареоля, и он останется им и в следующем сезоне». Слухи же настойчиво отправляли итальянца именно в Париж. «Никогда не забуду 17 лет дружбы, побед, трофеев и счастья», – такими словами Буффон отметил окончание контракта с «Ювентусом» и стал свободным агентом.

    Прощальная замена Буффона, от которой хочется рыдать

    Сегодня между двумя первыми четвертьфинальными матчами ЧМ-2018 вклинилась новость, и она сразу стала топовой. Итак, теперь Буффон – игрок «ПСЖ» с контрактом по схеме «1+1». По неофициальным данным, 40-летний голкипер будет зарабатывать во французском клубе восемь миллионов евро в год, не считая бонусов. А ведь мы так хотели еще одну красивую историю. Но нет. «ПСЖ».

    Буффон в «ПСЖ», Роналду – одной ногой в «Ювентусе», а сборная России будет биться за выход в полуфинал чемпионата мира. С ума сойти, какое крутое у нас лето! А ведь впереди еще почти два летних месяца.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «ПСЖ»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 4
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      А Бубнов 7 июля 2018, 10:17

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:08

      Удачи, Родной!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 7 июля 2018, 09:31

      Кому нужен пенсионер футболист, ПСЖ прикаливает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 7 июля 2018, 07:00

      Клоунада. За последний год в Буффоне очень сильно разочаровался как в человеке. Флюгер, нытик и показушная истеричка, не более того...
      Вот приколюха будет, если Юве возьмёт ЛЧ!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Danish Dynamite 7 июля 2018, 10:08

      Аргументируй.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > ItalianFootball 8 июля 2018, 07:06

      Из сборной то уйду, то не уйду. Из футбола то уйду, то не уйду. Все это сопровождается слезами и соплями на камеру.
      С Оливером вообще отдельная история. Истерика детсадовца, у которого машинку отняли.
      Это не считая более мелких инцидентов вроде скандала с Бенатиа.
      ФУ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 21:35

      тренером, наверное.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ROMAN63new 7 июля 2018, 07:31

      Нужен авторитет в раздевалке. Возможно это попросил сам Тухель.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 7 июля 2018, 10:08

      Тухелю авторитет ?))) Мало ты его характер знаешь)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11