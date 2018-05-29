Сын президента Либерии забивает за США. Как так?

Династия Веа разорвет мир.

У «ПСЖ» растет топовый игрок. 18-летний парнишка действительно быстрый, забивной и уже дебютировал за клуб с национальной сборной. О подобных талантах рассказывают без повода. Но так совпало, что его фамилия Веа. А отец – легенда и президент.

Джордж Веа выиграл «Золотой мяч» в 1995-м – половину того года он посвятил «Парк де Пренс». После нападающий стал окончательно великим в «Милане». Еще позже – лучшим африканским футболистом века по версии игроков, тренеров, болельщиков и самой конфедерации. От Веа ждали мощной тренерской карьеры, но он выбрал политику.

Джордж переживал за беды родной Либерии. У звезды водились деньги со связями, а людям не хватало питьевой воды. Веа взялся за проблему радикально и в 2005-м баллотировался на пост президента. Тогда порыв футболиста не оценили: отличный футболист не равно отличный чиновник. Следующий десяток лет Джордж накапливал опыт и доверие с дипломатом в руках. Сегодня Веа старший – первый человек Либерии.

Параллельным курсом будущий президент воспитывал сына. Тимоти родился в Бруклине и объездил все Штаты из-за бесконечных политических миссий отца. Мальчишка хандрил от профессии папы, но вдохновлялся его прошлой жизнью. Тим бредил соккером и сменил пять академий в США, пока не добрался до молодежной команды «ПСЖ». Самое страшное, что его метания между школами не были трансферами: каждый раз парень заново просачивался через жестокий отбор.

«Меня смущало, что тренеры не обращали внимания на рекомендации из бывших академий. Я играл хорошо, но не шокировал всех вокруг. Были сомнения, что меня ждет профессиональный футбол, поэтому параллельно я развивался в музыке» (Тимоти Веа)

При переездах для вещей Тима заказывали отдельный трейлер. Он таскал за собой целую студию аудиозаписи с дорогущими микрофонами, примочками и огромной коллекцией дисков. В свободное от тренировок и школы время парень закрывался в подвале и писал в стиле Trap Soul (альбома Брайсона Тиллера) – комбинации мелодичного вокала и рэпа. Сейчас у младшего Веа шесть собственных треков на iTunes и планы по запуску лейбла в Париже: «Во Франции много одаренных приезжих, которым мешают реализовать себя. Пока я сам молод и должен думать о будущем. Но если все сложится удачно, то вы еще услышите наши треки».

Футбольная карьера Тимоти катализировалась в последний год. Процесс запустил хет-трик в ворота Парагвая на чемпионате мира U17. «Безумие! Я зашел в раздевалку и увидел десятки сообщений в телефоне. Поздравления приходили еще несколько дней, а одно прилетело от Уная Эмери. Тренер написал, чтобы я готовился к дебюту за основную команду». Веа сыграл 12 минут против «Труа» (2:0) и 20 минут против «Метца» (5:0), но результативных действий не накопил. Потом случилась серия из матчей на скамейке запасных и долгожданный выход в старте.

«Накануне ко мне подсел Кавани. Он сказал, что залечивает травмы с Неймаром, а Ди Мария и Мбаппе получат дополнительных выходной. Это значило, что с первых минут выпустят меня». Эдинсон – второй папа для молодого игрока. Они вместе обедают и добираются до тренировок, а после занятий отрабатывают завершение атак: Веа обводит фишки и стреляет в штрафную площадь, а уругваец шлифует голевое касание.

Тим отпахал против «Кана» полный матч (0:0). В его списке светился бы победный ассист, будь Пасторе более ловким перед пустыми воротами. Но это не обидно – уже во второй игре за взрослую команду США нападающий отметился целым голом.

«Трудно выйти из тени папы. Он и его трофеи – пример для меня. Но я стараюсь писать свою историю, никому не подражаю и даже не видел матчей отца в записи. Он великий футболист и президент для Либерии. Я мог продолжить его дело или тащить Ямайку, но я выбрал команду Штатов, потому что именно там из меня сделали профессионала. Это справедливо» (Тимоти Веа)

Тимоти обещают большое будущее при Томасе Тухеле. При этом тренере в основе «Дортмунда» заиграл другой юный американец – Кристиан Пулишич. Он одна из главных трансферных целей «ПСЖ» этим летом и партнер Веа в сборных США разных возрастов уже много лет. Это крайне перспективная связка.

twit text — U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 29 мая 2018 г.

Джордж Веа так и не вывел либерийскую сборную на чемпионат мира. Тим Веа тоже не сыграет на ЧМ этим летом. Но у него все впереди.

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